Tentoonstelling Johannes Vermeer breekt al records voor de deuren open zijn

Er zijn al meer dan 200.000 kaartjes verkocht voor de tentoonstelling Vermeer, die donderdag opengaat in het Rijksmuseum. Niet eerder werden er zo veel kaarten nog voor de opening besteld.

Die grote belangstelling is fijn voor het Rijksmuseum, maar maakt het ook extra spannend, geeft directeur Taco Dibbits toe. “Vanaf het begin hebben we ons gerealiseerd dat we moeten zoeken naar een balans tussen zo veel mogelijk mensen de kans geven om te komen en ervoor zorgen dat de schilderijen écht te zien zijn.”

In 2015 bezochten meer dan een half miljoen mensen de tentoonstelling De late Rembrandt in het Rijksmuseum. Toen waren veel bezoekers boos, omdat de schilderijen door de drukte slecht te zien waren. Het wordt nog veel moeilijker om dergelijke aantallen bezoekers tevreden te houden met de Vermeertentoonstelling. Er hangen slechts 28 werken en de meeste daarvan zijn veel kleiner dan de Rembrandts.

Balustrades in de vorm van een halve maan

Daarom hebben medewerkers van het museum van tevoren uitgeprobeerd hoe je het beste met tien mensen tegelijk naar een schilderij kunt kijken, vertelt Dibbits. Nu staan er balustrades in de vorm van een halve maan als afscheiding voor de schilderijen. Ook is er dit keer geen audiotour, omdat mensen dan te lang stil blijven staan om te luisteren en zo de natuurlijke doorloop verstoren.

Al eerder verruimde het Rijksmuseum de openingstijden. Tijdens deze tentoonstelling is het drie avonden tot 22.00 open. Ook blijven de schilderijen vier in plaats van de gebruikelijke drie maanden te zien. Dibbits: “Wellicht gaan we nog meer avonden open, maar dan moeten we wel voldoende personeel kunnen vinden”.

Tijdens de tentoonstelling houdt het Rijksmuseum de vinger aan de pols. Dibbits: “We hanteren nu een beperkt aantal bezoekers per tijdslot. Maar als blijkt dat het goed gaat, kunnen we meer mensen toelaten. Tenslotte is deze tentoonstelling geen ‘once in a lifetime’, maar een ‘now or never’.”

Niet eerder waren zo veel schilderijen van Vermeer – 28 van de 35 die er bekend zijn – bij elkaar te zien. De zeven ontbrekende werken zijn te broos om te reizen, of bruikleengevers hebben verboden dat ze reizen. Alleen het schilderij Meisje met een wijnglas, dat in Braunschweig hangt, kon om een andere reden niet komen. Omdat de middelbare scholieren van Braunschweig Vermeer als eindexamenopdracht hadden, wilde het museum het schilderij niet uitlenen.

Lees ook:

Voyeurisme, een mooi meisje en een fotografische blik – daarom is Vermeer zo populair

De Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum belooft een enorme publiekstrekker te worden. Wat maakt de schilder toch zo populair? Drie professionele fans geven het antwoord: de schilderijen zijn mysterieus én ogen modern; alsof je naar een foto kijkt.