‘Tenet’ verdient het om op een groot bioscoopscherm te worden gezien

Is Tenet het zomerspektakel dat alleen op grote schermen in bioscopen gezien moet worden? Absoluut. Gaat het de zalen vullen die sinds maart veel minder billen op stoelen hebben gevoeld? We gaan het zien.

Eén ding is zeker. Zoiets als Tenet heb je nog nooit gezien. Dat Christopher Nolans nieuwe project een labyrintische film zou worden waarvoor een basiscursus quantummechanica geen overbodige luxe zou zijn, daar hintte de trailer en de kruimels informatie al op die over het geheimgehouden project naar buiten kwamen. Maar laten we dat toch maar meteen nuanceren: zo'n cursus is niet nodig. Je kunt Tenet prima als actiespektakel bekijken - en wat een spektakel en wat een razende vaart en wat een bravoure - zonder in de details te duiken. Je kunt ook proberen die details uit te pluizen, maar tijdens de film is dat niet goed te doen. Er gebeurt te veel, te snel.

Dreiging van een Derde Wereldoorlog

Er gebeurt zelfs zoveel dat het hier niet goed te beschrijven valt, maar de stuwende kracht achter het verhaal is de dreiging van een Derde Wereldoorlog. Sterker nog: van een totale implosie van de realiteit. En dit is het moment om je riemen vast te doen: die dreiging komt vanuit de toekomst, via een technologie die 'inversie' heet.

Kogels, mensen, auto's, alles eigenlijk, kunnen terugreizen in de tijd. En dat doen ze ook. Sterker nog: je ziet kogels, mensen en auto's naarmate het verhaal vordert in hetzelfde beeld vooruit en achteruit in de tijd bewegen. Het logistieke vernuft achter zulke scènes is enorm. Nolan is als een goochelaar die continu je aandacht afleidt van het mechanisme achter de truc. En dat doet hij weergaloos.

‘De protagonist’

De protagonist van de film heet 'de protagonist' en het is zijn taak een cruciaal object uit handen van een Russische wapenhandelaar te houden. Want als dat mislukt, is het einde verhaal. Daar komt het in het kort op neer. Tenet is dus in wezen een spionagefilm, eentje die met de vaart van een Jason Bournefilm de uitweg probeert te vinden uit het futuristische dilemma van tijdreizen.

Een tip. Ergens in de film heeft iemand het over de klassieke militaire tactiek van de 'tangbeweging' waarin de vijand tegelijk van voor en achter wordt aangevallen. Probeer daar tijdreizen bij te bedenken en je begrijpt wat Tenet probeert te doen. Een beetje zoals het palindroom Tenet de letter 'n' in de tang heeft.

Evenwichtiger dan Inception

Tenet voelt evenwichtiger dan Inception, een eerder spektakelstuk van Nolan, over dromen in dromen in dromen en gigantische kapseizende decorstukken. De focus ligt hier op de actie, niet op visuele trucage, ook al is die er genoeg. Ondanks alle technospeak, die wel of niet klopt, wat er niet toe doet, is dit in de eerste plaats een ambachtelijk meesterwerk.

