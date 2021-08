Tegengif is etymologisch geen (ver)gif maar een gave

Tegengif is óók gif’ stond deze week op Twitter. Het was een reactie op een stuk in de Volkskrant waarin betoogd werd dat scholen leerlingen ‘tegengif’ zouden moeten geven tegen ‘desinformatie uit rechts-radicale hoek’.

Dat tegengif ook gif is, hoor je vaker. Etymologisch gezien is dat onjuist, maar deze interpretatie is begrijpelijk. Zeker als je tegengif vergelijkt met samenstellingen als tegenbod, tegenbetoging en tegenpool. Die verwijzen naar iets soortgelijks waar ze tegenovergesteld aan zijn. Een tegenbetoging is zelf ook een betoging, zij het dat ze gericht is tegen een andere betoging, terwijl een tegenpool in letterlijke zin een pool is die recht tegenover een andere pool te vinden is.

Wie met zulke woorden in gedachten woord tegengif moet interpreteren, vat dat allicht zelf ook op als een vergif. Zelfs Kiliaan, de allereerste beschrijver van het woord tegengif(t) in onze taal, omschreef het als ‘venijn tegen venijn’, vergif tegen vergif.

Iets neutraliseert wat schadelijk wordt gevonden

Deze interpretatie is onjuist, omdat met het tweede deel van tegengif geen (ver)gif(t) wordt bedoeld, maar een gift of gave. Tegengif(t) is een leenvertaling van het Latijnse leenwoord antidotum, dat je met enige vrijheid kunt parafraseren als ‘datgene wat wordt gegeven ter bestrijding van iets anders’. Antidotum gaat dan ook terug op Grieks antidotos, dat gevormd is van anti (tegen) en het werkwoord didonai, dat geven betekent.

Al in de 17de eeuw kreeg antigif(t) naast de letterlijke (antistof, antisereum) de huidige figuurlijke betekenis: middel dat iets neutraliseert wat schadelijk wordt gevonden. Moet nu het onderwijs als antigif tegen populisme dienen, destijds waren er heel andere zaken die zo’n neutraliserend middel behoefden. Zoals de erfzonde. Daartegen diende volgens de dichter Vondel (in zijn bundel Altaergeheimenissen) de heilige communie als het ‘zaligh tegengift’.