Technici op hun tandvlees: werkdruk in theater is ‘branchebreed probleem’

“Ik heb twee keer meegemaakt dat een voorstelling werd geannuleerd omdat het theater te weinig technici had”, vertelt Jorn Kortooms. Hij is geluidstechnicus bij theaters als Stadsschouwburg Utrecht en gezelschappen waaronder Artemis, en noemt het verhaal van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) ‘herkenbaar’.

Eind april moest ITA de monstervoorstelling De Toverberg annuleren omdat de betrokken technici staakten, meldt de Volkskrant. Nadat een technicus instortte tijdens een try-out van de prestigieuze productie, wilden zijn collega's de première niet laten doorgaan. Uit een rondgang onder technici en theaterdirecteuren blijkt dat de werkdruk ook buiten Amsterdam nijpend is.

“Het is absoluut een branchebreed probleem”, zegt Angelique Finkers, directeur van het Zaantheater. Volgens haar speelt het probleem al langer en zit de oorzaak in de cao. “De lonen moeten omhoog. Deze mensen zijn specialisten, ze hebben verantwoordelijk werk en ze maken lange dagen. Dan moeten ze daar ook voor worden beloond.” Ook de directeur van Theater Rotterdam, Walter Ligthart, zegt dat de hoge werkdruk in de hele sector speelt.

‘Als elektricien verdien je hetzelfde met normale werktijden’

“Tijdens corona merkten technici dat minder werken ook een optie is”, zegt lichtontwerper Hendrik Walther, die heeft gewerkt bij onder meer Theater Rotterdam en De Nationale Opera. “Veel mensen moesten elders werk zoeken. Zij kwamen erachter dat je als elektricien hetzelfde kan verdienen, maar dan met normale werktijden. Ook veel zzp’ers verlieten het theater om die reden. Dus wordt de werkdruk nu verdeeld over minder mensen.”

Personeelstekorten teisteren ook andere branches, maar theaters hebben nog een ander, groter probleem, zegt belichter Albert Jan ten Napel. “Het is vooral dat er te veel wordt geprogrammeerd. Er wordt heel veel ingehaald, waardoor theaters klem komen te zitten. Een aantal maanden geleden moest Theater Walhalla in Rotterdam een voorstelling waarmee ik toerde annuleren omdat ze te weinig mensen hadden. Dat is wel op een andere dag ingehaald.”

Geluidstechnicus Kortooms: “Als technici corona krijgen of overspannen thuiszitten, is er niemand die kan invallen. Na covid is alles wat op de plank lag de wereld ingegooid. Alle freelance-technici werden gebeld om maar mensen te vinden. Iedereen die in het theater is gebleven is aan het werk, dus vervanging is niet te vinden.”

‘Anderhalve maand geen vrije dag gehad’

Zelf voelt Kortooms de druk ook. “Ik heb nu al anderhalve maand geen vrije dag gehad. Vroeger kon ik nog wel eens een invaller regelen, dat kan nu helemaal niet meer. Ik ben nog niet overspannen, maar ik loop wel op m’n tandvlees. Dat geldt ook voor mensen om me heen. Het is heel leuk werk, dus je houdt het best lang vol, maar op een gegeven moment ben je gewoon leeg.”

Theater Rotterdam heeft nog geen voorstellingen hoeven annuleren, maar heeft wel vier vacatures die niet kunnen worden ingevuld. Het Zaantheater heeft twee onvulbare vacatures, vertelt directeur Finkers: “Volgend seizoen hebben we al minder voorstellingen geprogrammeerd. Als er iemand ziek wordt, hebben we geen vervanging achter de hand. Het huidige team is te klein en zzp’ers zijn op korte termijn al helemaal niet beschikbaar. Voor nu laten we dan ook veel aanvragen aan ons voorbijgaan.”

Maandag wordt het personeelsprobleem besproken bij de ledenvergadering van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Dat zegt Siebe Weide, waarnemend directeur van de brancheorganisatie. “Dit probleem is niet zomaar voor de zomer opgelost. De technici die tijdens de pandemie zijn weggelopen krijg je niet zomaar terug. We moeten beter gaan zorgen voor de mensen die zijn gebleven.”

