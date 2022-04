Te weinig intimiteit, maar Herzbergs ‘Leedvermaak’ blijft een belangrijke toneelervaring

Geen plot, geen lineair verhaal, geen dialogen, slechts gespreksflarden. Leedvermaak (1982) van Judith Herzberg mag best het meest complexe stuk van de moderne, Nederlandse toneelliteratuur heten. Als portret van een Amsterdamse Joodse familie legt het een verbinding tussen onverwerkt oorlogsleed en in volgende generaties dooretterende trauma’s. Niet rechtstreeks, niet bloedserieus, maar luchtig, in vaak ultrakorte, voorbijfladderende scènes. Als het ware een comedy. Dat schrijnt.

Dat op toneel zó aan de Tweede Wereldoorlog kon worden gerefereerd was begin jaren tachtig een eyeopener en werd een onbetwist hoogtepunt. Herzberg schreef twee vervolgen: Rijgdraad (1995) en Simon (2002). Voor het eerst wordt de trilogie nu in Nederland zelf opgevoerd.

Leedvermaak heeft een universele, zelfs van oorlog los te zingen betekenis, en helaas ook een actuele. Tegelijk is het door zijn losse structuur waanzinnig moeilijk te ensceneren. Eric de Vroedt heeft het met zijn gezelschap Het Nationale Theater vooral gezocht in een vormexperiment. De drie delen hebben elk een verschillende stijl gekregen, wat soms wel en soms veel minder werkt.

Waarom die immens grote, kale speelvloer?

Het geheel beslaat ruim dertig jaar, van 1972 tot begin van dit millennium, en speelt bijna steeds op een belangrijk familiefeest. Allereerst op een bruiloft. Met als plaats van handeling niet de feestzaal, maar de ‘wandelgangen’. De vluchtige ontmoetingen daar heeft De Vroedt elke intimiteit ontnomen door deze te laten gebeuren op een immens grote, kale speelvloer. Waarom?

Afwisselend benen twee of drie personages uit de coulissen op elkaar af voor wat fragmentarische zinnetjes en dan weer terug. Alsof het een marathon is. Soms wordt een naar oorlog verwijzend of geestig zinnetje nadrukkelijk uitgelicht. Alsof het publiek niet zelf iets als ironie kan herkennen. Alleen de scène waarin bruid Lea haar vader verwijt dat hij en haar moeder haar in de oorlog hebben ‘weggedaan’, krijgt net de rust om te ontroeren.

In de volgende twee delen wordt het toneelbeeld visueel verkleind en kom je als toeschouwer dichter bij de personages, bij de onuitgesproken kwetsuren, het onvermogen tot onbevangen geluk, bij onbegrip en onderlinge jaloezie in familie-, huwelijks- en andere relaties. Ook dan is de neiging onderliggende gevoelens te illustreren soms wat al te expliciet. Zoals in de jolige combi van (vrij geciteerd) “je-gaat-op-reis-en-neemt-mee” met een polonaise en een luidruchtig “we gaan nog niet naar huis”.

Dit terwijl juist het terloopse, schijnbaar gewone in Herzbergs wendbare taalgebruik zo verrassend is. En geestig. Eigenlijk past een kleine zaal daar beter bij. Niettemin blijft het tijdloze karakter van Leedvermaak een bijzondere en belangrijke toneelervaring.

