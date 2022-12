Taylor Swift excelleert niet alleen als zangeres, maar ook als zakenvrouw

Het beste album van 2022 maakte ze misschien niet, al stond Midnights in verschillende top 10-lijstjes. Toch was er geen artiest die dit jaar zo veel impact had op de popwereld als Taylor Swift. Opnieuw, ben je geneigd te zeggen, want haar carrière lijkt uit alleen hoogtepunten te bestaan. Zo ook in 2022.

Veelzeggende scène in The Playlist, de dit jaar verschenen Netflixserie over de oprichting van Spotify: het moment waarop Taylor Swift bij monde van haar manager dreigt haar muziek van de populaire streamingdienst af te halen vanwege de geringe vergoeding die het aan artiesten biedt. Het is het enige moment in de serie dat directeur Daniel Ek inbindt op zijn visie.

Dat is niet voor niets; de Amerikaanse popster heeft dankzij haar ongekende populariteit macht. En, gevaarlijker dan dat: ze weet hoe ze die kan inzetten om haar zin te krijgen. Niet alleen in 2014, toen ze haar muziek ook daadwerkelijk van Spotify afhaalde en die boycot drie jaar volhield (en Apple Music dwong hun gratis proefversie niet af te wentelen op artiesten door die niet te betalen), maar ook dit jaar. Welke andere artiest wist de Amerikaanse Senaat te bewegen onderzoek te doen naar de monopoliepositie van een beursgenoteerde multinational?

Kaartjes van 22.000 dollar per stuk

Dat was te danken aan de rampzalige kaartverkoop voor haar aanstaande Eras-tournee. Kaartverkoopbedrijf Ticketmaster, onderdeel van de beursgenoteerde concertorganisator Live Nation, begon de speciale fanvoorverkoop voor alle 52 shows van haar aanstaande Amerikaanse stadiontournee op hetzelfde moment. De vraag naar de twee miljoen beschikbare kaarten was zo groot dat Swift negenhonderd stadionshows had moeten geven om aan de vraag te voldoen.

Gevolg: computersystemen liepen vast, mensen stonden uren in de digitale wachtrij en visten alsnog achter het net. Om vervolgens met lede ogen te zien dat doorverkopers de kaartjes aanboden voor prijzen die opliepen tot 22.000 dollar per stuk. Let wel: dit was de speciale voorverkoop voor alleen fans. De openbare, reguliere voorverkoop werd geschrapt.

Swift was not amused en legde de schuld bij het bedrijf, dat ze vooraf gevraagd zou hebben of die gelijktijdige voorverkoop wel kon. Zo scoorde ze alsnog pr-punten bij haar fans. Samen vonden ze een gemeenschappelijke vijand in Ticketmaster, dat zelfs een rechtszaak aan zijn broek kreeg van verschillende Swifties-zonder-kaartjes.

Die pr heeft ze overigens goed op orde. Zoals toen fans erachter kwamen dat haar privéjet wel érg veel korte vluchtjes maakte. Door te verklaren dat ze haar vliegtuig vaak uitleent, wist ze de ergste kritiek te laten verstommen, al ging TikTok los op haar veronderstelde vlieggedrag. Net zoals ze ook een copyrightclaim gemakkelijk naast zich neerlegde. Of Damon Albarn (Gorillaz, Blur) publiekelijk zijn excuses liet aanbieden nadat die gezegd had dat ze haar eigen nummers niet zou schrijven.

Plannen voor een speelfilm

Toen ze kritiek kreeg omdat ze in de video van nieuw liedje Anti-Hero op de weegschaal stond en er ‘fat’ op de meter prijkte, paste ze de video aan. Die aanpassing leverde haar weer applaus op. Over video’s gesproken: ze was de grote winnaar bij de MTV Video Music Awards met twee prijzen, waaronder die voor beste video van het jaar. Die video is een zelfgeschreven en geregisseerde tien minuten durende korte film behorende bij het liedje All Too Well. Dat regiedebuut smaakte zo goed dat ze volgend jaar een heuse speelfilm wil maken. Het script heeft ze al geschreven.

De winst van die clipprijs moet op nog een manier een overwinning zijn geweest. All Too Well is een liedje van haar album Red uit 2012. De masterrechten op die opname (en die van haar eerste zes albums) werden in 2019 verkocht door haar label aan Scooter Braun, de manager van onder anderen Justin Bieber en Kanye West. Tot woede van Swift, die niet op goede voet staat met Braun.

Oude liedjes opnieuw opnemen

Of het nu haar eigen schuld was dat ze die rechten niet zelf opkocht, zoals haar label zegt te hebben aangeboden, of een slimme zet van Braun: Swift zwoer wraak. Ze nam openlijk de slachtofferrol aan, waardoor ze van het publiek de sympathie kreeg. Achter de schermen nam ze echter het heft in handen. In haar nieuwe platencontract met de grootste platenmaatschappij ter wereld, Universal, bedong ze dat ze eigenaar zou worden van de masters; een unicum.

Ook besloot ze minutieus de liedjes van haar eerste zes albums opnieuw op te nemen. De auteursrechten lagen immers nog bij haar. Dat zou weinig succes hebben, zo zeiden experts. Er waren tenslotte meer artiesten geweest die hun eigen werk coverden, maar daar nooit zo succesvol mee waren als met de originelen. Swift deed het toch. Die nieuwe versies van de liedjes heten de Taylor’s Versions. Inmiddels zijn de albums (Red uit 2012, Fearless uit 2008) uitgebracht als Taylor’s Version.

Doordat ze de pr-slag won van Braun en haar bereidwilligheid om alleen de nieuwe versies te laten gebruiken in films, series en commercials, zijn het die Taylor’s Versions die de oude versies steeds meer verdringen. De waarde van de masters op die eerste zes albums kreeg daarmee een flinke knauw. Inmiddels heeft de nieuwe versie van All Too Well 134 miljoen streams, ten opzichte van 212 miljoen voor de negen jaar oudere versie. Het helpt ook daar een mooie video bij te maken die vervolgens de belangrijkste prijs pakt bij de MTV Video Music Awards.

Weinig in de openbaarheid

Swift gebruikte die uitreiking om Midnights aan te kondigen. Haar tiende studio-album en vijfde in iets meer dan twee jaar tijd verscheen op 21 oktober. Let wel: anders dan veel andere popsterren schrijft ze haar liedjes zelf. Ze is ongekend productief, wellicht ook omdat ze al vijf jaar niet op tournee is geweest en weinig in de openbaarheid treedt wanneer ze niets te melden heeft.

Op de dag van verschijnen werd Midnights direct het meest beluisterde album binnen een dag ooit op Spotify. Diezelfde dag was ze ook de meest gestreamde artiest ooit binnen een dag op de streamingdienst, die de graadmeter is van muziekbeluistering. Iets meer dan een week na verschijnen tikte Midnights een miljard streams aan, sneller dan welke plaat ook ooit tevoren.

Ze bezette de complete top 10 in de Amerikaanse hitlijsten, puur op basis van streams. Slimme truc: drie uur na de middernachtelijke release (de plaat heet immers Midnights) verscheen een uitgebreide versie van de plaat: de 3am Edition, met zeven extra liedjes. Het zijn pr-momenten waarom ze bekend wil staan, niet zaken uit haar privéleven of publiciteitsstunts voor de roddelbladen. Net zoals Messi wil dat het om zijn spel op het voetbalveld gaat en niet om zijn kapsel of manier van juichen, wil Taylor dat het om haar muziek gaat.

Twintig verschillende edities van ‘Midnights’

Ook de ouderwetse manier van muziekbeluistering, op een fysieke geluidsdrager, zette ze naar haar hand. Dat deed ze op een manier die doet denken aan die van K-popacts. Midnights verscheen in maar liefst twintig(!) verschillende edities. Digitaal, stream en download, maar ook op verschillende kleuren vinyl of cd, op cassette, gesigneerd of niet en in een gecensureerde of ongecensureerde versie. En dan zijn er nog de duurdere speciale versies.

De fanatiekste Swifties (zo noemen haar fans zich), en dat zijn er veel, willen alle edities hebben, ook omdat de verschillende edities voorzien zijn van exclusief artwork en exclusieve hoesfoto’s. Dat elk verkocht exemplaar meetelt voor de hitlijsten, spreekt voor zich. Zodoende wist ze in een week meer dan anderhalf miljoen exemplaren van het album te verkopen, waaronder een half miljoen elpees. Daarmee verbrak ze het verkooprecord uit 2017. Van wie dat vijf jaar oude record was? Drie keer raden.

