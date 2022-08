Tame Impala’s psychedelische hoogmis is als een drug

Tame Impala

Afas Live

★★★★

Onbedoeld ironisch was het zeker. The Slow Rush, het vierde studioalbum van Tame Impala dat geheel is gewijd aan het verstrijken van de tijd, verscheen – na de nodige vertraging – uitgerekend aan de vooravond de eerste wereldwijde coronalockdown, begin 2020. Na nog eens twee jaar stilstand kan de Australische alleskunner Kevin Parker, alias Tame Impala, nu dan eindelijk de schade én tijd inhalen.

Tijdens drie uitverkochte avonden in Afas Live in Amsterdam borduurt Parker voort op zijn conceptplaat door het publiek te trakteren op een achtbaantripje door de vierde dimensie, toegediend via een nieuw therapeutisch roesmiddel, ‘Rushium’ genaamd (‘ook online verkrijgbaar’).

Deze gimmick wordt ingeleid met een korte video waarin een dame in doktersjas waarschuwt voor de effecten van deze fictieve drug, die ‘de tijd vertraagt en euforie teweegbrengt’. Zodra de pulserende synthloop van openingsnummer One More Year door de zaal galmt, wordt het publiek langzaam meegezogen in dat hallucinante avontuur.

Van stonerpop naar synthersizerfunk

Al wordt het kruit nog wat drooggehouden tijdens het eerste deel van de show, waarin vooral nieuw werk aan bod komt. Na de veelgeprezen klassieker Currents (2015) lijkt de gitaargedomineerde stonerpop nu definitief ingeruild voor de vernieuwende blend van catchy pop en synthesizerfunk, met meer dansbare nummers als resultaat. Zoals het strak uitgevoerde house-achtige nummer Breathe Deeper.

Toch komt de zaal pas echt los tijdens Elephant, de glamrockhit uit 2012, waarbij de trukendoos aan stroboscooplampen en laserbundels volledig wordt opengetrokken. Even later schakelt Parker door naar nog hogere sferen met Apocalypse Dreams, een nummer waarin de euforie en melancholieke twist van zijn oeuvre mooi in balans blijven.

Zaal en podium worden opgeslokt door geprojecteerde oceaangolven, een muur van phasergitaar en een rondtollende lichtcirkel die als een ufo boven het podium neerdaalt. Een hypnotiserende trip die nog even doorsuddert in het instrumentale tussendoortje Gossip.

Alles valt op z'n plek

Tame Impala heeft zich de afgelopen jaren bekwaamd in het perfectioneren van deze psychedelische hoogmis. In de Afas, een relatief intieme zaal voor de gelouterde festival-headliners, valt alles op z’n plek, dankzij het strak afgestelde zaalgeluid en het vertrouwde bombardement aan confettikanonnen, caleidoscopische projecties en ander visueel snoepgoed.

Soms zou je daartussendoor wel iets meer dan slechts een glimp van de muzikanten willen opvangen. Maar dat Parker en de overige bandleden in de schaduw opereren, is een bewuste keuze. Ondanks zijn rocksterrenstatus lijkt de jongensachtige Parker (37) zich nog altijd wat ongemakkelijk in de schijnwerpers te voelen.

Nadat publieksfavorieten Let it Happen en The Less I know the Better de collectieve roes nog verder hebben aangewakkerd, eindigt de intense tijdreis van bijna twee uur met het toepasselijke One More Hour.

