Taalunie geeft raadselachtig advies over ‘overleggen’

Een lezer die ‘werkzaam is in een juridische omgeving’ signaleert een fout in Trouw in de zin: ‘Bij een park kon er geen registratie worden overlegd’. Dit zou ‘overgelegd’ moeten zijn, omdat het ging om het overhandigen of tonen van een registratie en niet om een bespreking daarover.

Ik was eigenlijk van plan om dit niet in de rubriek te behandelen, omdat het een beetje een vaktalige kwestie is: het gebruik van het woord ‘overleggen’ in de betekenis ‘overhandigen’ is beperkt tot ambtelijke of juridische omgevingen, en in communicatie naar de doorsnee burgers wordt het hele woord meestal vervangen door begrijpelijker varianten als ‘laten zien’ of ‘meebrengen’.

Ik kende de kwestie natuurlijk wel: in de betekenis ‘bespreken’ valt de klemtoon op ‘leggen’ en in de betekenis ‘overhandigen’ valt hij op ‘over’. In samenhang daarmee is de eerste variant niet-scheidbaar en de tweede scheidbaar. Je moet dus zeggen ‘Wij overleggen over de stukken’ en ‘Wij leggen de stukken over’. En in de voltooide tijd wordt het ‘Wij hebben over de stukken overlegd’ en ‘Wij hebben de stukken overgelegd’.

Maar goed, ik zoek zoiets toch altijd even op. En inderdaad zegt de Taalunie ook dat het zo moet. Als je ‘overleggen’ uitspreekt met klemtoon op ‘over’ moet je ook ‘overgelegd’ zeggen. Toch zegt het advies dat ‘overleggen’ in de betekenis ‘overhandigen’ alleen in principe zo uitgesproken zou moeten worden, en dat dat in Nederland vaak niet gebeurt, en zelfs ‘tegen dit gebruik is geen bezwaar’.

Verrassende wending! Het is dus ‘in principe’ niet correct, maar toch is er geen bezwaar. Dat lijkt me dan een twijfelachtig principe. Als het niet correct is, zou het bezwaar ­uiteraard zijn dat het fout is, zou ik denken. En als er geen bezwaar is, waarom is het dan niet gewoon ­correct? Ik denk dat ik het toch maar niet behandel in de rubriek.