Taalnazi Roel C. Verburg: Schrijf je ‘hij wilt’, dan maak je mij wild

Hilversummer Roel C. Verburg is een graag geziene gast in het Amsterdamse Comedy Café. Ter ere van zijn nieuwe album, z’n derde solovoorstelling én zijn single ‘Nazi van de Taal’ staat de gitaarcomedian volgende week in Afas Live.

De mannelijke Katinka Polderman wordt hij ook wel genoemd: Roel C. Verburg. Toen hijzelf een keer optrad met Polderman, zei zij dat mensen haar zien als de vrouwelijke Jeroen van Merwijk. Zo zijn we lekker bezig. Zo veel liedjeszangers die grappig zijn kent Nederland nou ook weer niet, dus laten we de wellicht wat onbekendere Roel C. Verburg beschouwen als een fenomeen op zich. Want dat is hij.

Hij noemt zich gitaarcomedian: in Nederland is hij de enige stand-upcomedian die standaard optreedt met een gitaar. Meestal een van zijn elektrische gitaren, liefst een Gibson, voor kenners een begrip. Warmwatermuziek heet z’n nieuwe album – naar een verhalenbundel van zijn geliefde schrijver Charles Bukowski (veel drank, veel vrouwen) – en Rock & Roll zijn derde programma, waarmee hij vanaf september gaat toeren.

Biertje in de trein

Rock & roll was Verburg zeker (“Ik wilde Tom Waits zijn”) en nu, op z’n 47ste, nog steeds wel een beetje. Oké, een deel van de dag dan – met een goed huwelijk en drie kleine kinderen is het toch wat lastiger.

“Alcohol en kinderen combineert sowieso niet zo goed. Ik treed zo’n drie keer per week op in kleine zaaltjes. Als dat in het Comedy Café is in Amsterdam, na de pauze, dan kan ik nog net mijn kinderen – van twee, vijf en zeven – voorlezen en in bed stoppen. Daarna ga ik ‘on the road’: ik stap op de fiets met mijn gitaar om en ben in 36 minuten van deur tot deur. Terug in de trein neem ik dan een biertje en ben ik op tijd terug om met mijn eigen vrouw naar bed te gaan.”

Op woensdagavond 18 augustus is Verburg te zien in Afas Live, in de bovenzaal. Hij speelt daar met zijn band alle liedjes van zijn nieuwe plaat, en geeft een voorproefje van zijn theatershow. Fans zullen zich vooral verheugen op zijn nieuwe single, die hij daar ook zingt: Nazi van de Taal.

Mensen op Facebook verbeteren

Daar maakte hij in 2015 al een eerste versie van, maar nu is het af en is er ook een videoclip van hemzelf met een uitgestreken gezicht, waarnaast steeds een deel van de tekst verschijnt. Het is een uptempo komisch lied over de meest gemaakte taalfouten die Verburg de hele tijd om zich heen hoort en leest, en die hem hevig storen, getuige zinnen als: ‘Schrijf je ‘hij wilt’, dan maak je mij wild en niet: ik besef me, want dat doet me pijn’.

Voelt hij dat echt, die pijn? Ja, zo blijkt. “Ik verdraag het niet. Op Facebook heb ik lange tijd mensen aan de schandpaal genageld, corrigeerde ik ze en public. Tegenwoordig stuur ik echte vrienden een berichtje dat alleen zij zien, ook als ze ‘eigelijk’ schrijven in plaats van ‘eigenlijk’. Zijn ze vaak heel blij mee. Mijn vrouw is een nog grotere taalnazi dan ik, maar zij is dan ook docent klassieke talen, zij heeft altijd gelijk.”

Paaprika of paprika

Thuis kibbelen zijn vrouw en hij of de uitspraak van paprika met een ‘ah’ is of met ‘aa’. “Het kan allebei, maar paaprika heeft de voorkeur. Dan spreek ik het voortaan ook zo uit. Iemand zei tegen mij: Wat voor huwelijk heb jij? Discussies over paprika? Ik zei: Ik heb liever dit soort gesprekken dan: waarom staat die pan híer op het aanrecht en niet dáár? En wij vinden het leuk om het daarover te hebben, we highfiven elkaar ook: Slim gevonden! Pats!”

Hij noemt zichzelf een perfectionist, ‘maar niet qua uiterlijk’. Liedjes en videoclips moeten daarentegen allemaal tot in detail kloppen. Ook qua kleur, letters, positie ten opzichte van elkaar. Eindeloos was hij daarmee bezig, en dat kon nu, doordat corona alle optredens had stilgelegd. “Ik vraag dan ook collega’s om advies. Ronald Snijders, die ook heel precies is, adviseerde me een fractie van de snelheid af te halen. En Peter Pannekoek wees me na een optreden op een grap die ik er nog in kon schrijven.”

Het neologisme taalnazi – iemand die voortdurend anderen op hun taalfouten wijst – circuleert al sinds 2005 in Nederland, maar het lijkt alsof er sindsdien alleen maar meer taalfouten worden gemaakt. Dus een lied waarin dat weer eens aan de kaak wordt gesteld, is welkom. Sinds anderhalve week staat Verburgs Nazi van de Taal online, is het al veel gedeeld, met ook het nodige commentaar van mensen die vallen over het woord nazi.

Soupnazi

Verburg kent het woord als ‘Soupnazi’ al sinds de serie Seinfeld uit de jaren negentig. “In het Engels is het woord minder beladen lijkt het, van die soupnazi kregen mensen in een soepafhaaltentje geen soep als ze zich niet strikt aan de regels van de soupnazi hielden. Je moest vooral geen aandacht trekken. ‘No soup for you’, klonk het dan.”

Feilloos achteruit praten Roel C. Verburg (De Lier, 1974) is een van de weinige comedians die stand-up comedy combineert met muziek. In 2002 werd hij geselecteerd voor het Leids Cabaret Festival en daarna bewees hij in het tv-programma Kopspijkers ook feilloos achteruit te kunnen praten. Hij is een vaste bespeler van het Amsterdamse Comedy Café en zong lange tijd wekelijks op Radio Veronica bij Jeroen van Inkel een actueel liedje. Tot nu toe bracht Verburg drie cd’s uit: Liedjes voor de kater, Het Gele Album en Warmwatermuziek. Vanaf september gaat hij toeren met z’n derde soloprogramma. Verburg woont met zijn gezin in Hilversum.

Eén keer per maand wordt hij herkend, wil een leerling met hem op de foto. Want onder scholieren werd Verburg bekend met zijn hilarische lied en clip ‘De slechtste rapper van de straat’, dat veel in lessen wordt gedraaid.

‘Ik kom niet uit de ghetto en ik ben ook niet rijk, ik woon gewoon in een doodgewone straat. Waar iedereen me kent, je weet toch hoe dat is. Maar wanneer ik probeer te rijmen gaat het fout.’ Dat was een meezinger van jewelste, net als Nazi van de Taal straks misschien ook. Wie weet wordt dat een verplicht nummer bij Nederlands.

Fragment uit ‘Nazi van de Taal’ Laat ik beginnen met het woordje ‘me’, op zich niets mis mee, als je me maar goed gebruikt, dus niet bezittelijk, want dan zeg je mijn, me is persoonlijk, dat leg ik even uit: Stel dat je zegt: kom niet aan mijn moeder, dan zeg je dat ze niet aan je moeder moeten komen, maar als je zegt: kom niet aan me moeder, dan zeg je tegen je moeder dat ze niet aan jou moet komen. REFREIN: ‘k Ben een grammaticale nazi, ik neuk de komma en de spatie Ik ben dicteetatoriaal, woordradicaal, de Nazi van de Taal En het is: ik wil, jij wil, hij wil… Of als jij wilt, mag je ook jij wilt… Maar schrijf je hij wilt, nou dan maak je mij wild.

Een hoge grapdichtheid

Hij heeft het op een na leukste beroep, vindt Verburg. “Ik zou het liefst muzikant zijn, en inmiddels durf ik mezelf ook wel muzikant te noemen, maar de liedjes moeten grappig zijn. Als je iets doet met grappige liedjes in Nederland ben je cabaretier. Maar als je stand-upcomedian bent, vereist dat een hogere grapdichtheid. Anders gaat de lach eruit. Als een tekst rijmt is het dubbel grappig. Maar ik verkies de grap boven een perfecte rijm. De teksten van Bob Dylan en Waits rijmen soms ook niet. Alleen bij Drs. P rijmt alles perfect, met ook nog tussenrijm.”

Verburg geeft vanaf september weer workshops voor comedians in spe. Waarbij geldt: goed humeur niet nodig, gevoel voor humor wel. Stel dat een leerling beter is dan hij? Is dat rot? “Heb ik al meegemaakt: Tex de Wit, de rechterhand van Arjen Lubach, en Kasper van der Laan zijn bekender dan ik. Zij zijn wel eerder begonnen dan op hun 26ste, zoals ik. Maar ik gun het ze.”

Roel C. Verburg treedt op 18 augustus met zijn band op in Afas Live. Voor kaarten en info: afaslive.nl

