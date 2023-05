Taalhistoricus: ‘Het is belangrijk om het n-woord goed te blijven documenteren’

Het n-woord is op z’n retour. Oké, PVV-politicus Martin Bosma gebruikte het eerder dit jaar nog in een debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. “Een heel gewoon woord als ‘neger’ is zo ongeveer verboden”, klaagde hij. Maar feitelijk heeft hij gelijk: het n-woord is taboe verklaard. Je leest en hoort het nauwelijks nog.

Ook de Dikke Van Dale heeft driftig geschrapt. Telde het woordenboek in 1992 nog vijftig n-samenstellingen, zoals n-leider, n-koning en n-kwestie (allemaal voluit geschreven), in de nieuwste druk van vorig jaar zijn het er nog maar 23.

Taalhistoricus Ewoud Sanders heeft het geturfd voor zijn nieuwe boek Het n-woord, de geschiedenis van een beladen begrip. Het verschijnt 31 mei, kort voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Sanders beschrijft de opkomst en ondergang van het n-woord. Hij laat zien welke negatieve associaties het door de eeuwen heen heeft opgeroepen, maar pleit er tegelijk voor om de n-woorden niet te drastisch uit de Dikke Van Dale te schrappen. Sterker, van hem mogen er best een paar n-termen aan het woordenboek worden toegevoegd, ‘alleen al voor het historisch besef’.

‘Verbieden is kansloos’

“Even voor de duidelijkheid”, begint hij aan de telefoon, “ik pleit er niet voor om het n-woord te blijven gebruiken. Als zóveel mensen aanstoot nemen aan deze discriminerende term en er niet meer mee willen worden aangeduid, vind ik het een kwestie van fatsoen om daar rekening mee te houden. Zelf gebruik ik het n-woord ook niet meer, maar het is kansloos om het te verbieden. Dat werkt averechts. Bovendien is het heel belangrijk om zo’n gevoelige term goed te blijven documenteren.”

De roep om een radicaal verbod klinkt wel regelmatig. De Stichting Eer en Herstel, die opkomt voor slachtoffers van de slavernij in Suriname, eiste in 2002 nog dat Van Dale het n-woord volledig zou schrappen. Gebeurde dat niet, dan zouden actievoerders Van Dales gaan verbranden of van het dak van het Hilton gooien. Zover kwam het niet: de actie ebde weg en het n-woord bleef op de pagina’s staan.

Drie jaar later probeerde dezelfde stichting de Tilburgse koekfabrikant Buys ertoe te bewegen de naam negerzoen af te schaffen. De ironie wil dat de stichting zich toen dankbaar beriep op de Van Dale, die in de definitie van het n-woord inmiddels vermeldde dat de term als ‘beledigend’ werd ervaren. De voorzitter van de stichting noemde die toevoeging destijds ‘het beste’ wat de slavernijslachtoffers en hun nazaten ‘in de afgelopen 400 jaar is overkomen’.

Ewoud Sanders. Beeld Jacqueline van der Kort

Dit voorbeeld illustreert het belang van documentatie, zegt Sanders. “Een woordenboek moet dit soort taalveranderingen registreren, in overleg met de gemeenschap die het betreft. Dat geldt zeker voor de Dikke van Dale, die de Nederlandse taal van de afgelopen honderdvijftig jaar zegt te beschrijven. Zo’n toevoeging als ‘beledigend’ heeft ook een juridische functie. Je staat sterker als je bij de rechter je gelijk wilt halen.”

West-Indische Compagnie

Het n-woord duikt voor het eerst in Nederlandse teksten op in de jaren dertig van de zeventiende eeuw. De West-Indische Compagnie, actief betrokken bij de slavernij, schrijft dan veelvuldig over de Neger-handel. Het n-woord wordt in die tijd exclusief gebruikt voor zwarte slaafgemaakten. De term is in onze taal beland via het Portugese negro of het Franse nègre. Vrije zwarte mensen heetten in die tijd nog Moren, naar de bewoners van Mauretanië, een inmiddels verdwenen rijk in het noorden van Marokko en Algerije.

Uitgerekend die eerste historische term negerhandel is in 2005 geschrapt uit de Dikke Van Dale. Een aanvechtbare beslissing, vindt Sanders, omdat je er zo duidelijk aan kunt zien in welke context het n-woord opkwam. Hetzelfde geldt voor negeropstand: dat stond tussen 1812 en 1990 ruim duizend keer in de krant, maar haalde nooit de Van Dale. “Dit woord bewijst dat slaafgemaakten wel degelijk voor hun eigen positie opkwamen, anders dan de heersers vanuit koloniaal perspectief wilden doen geloven. Ik zeg daarom: voeg de veelgebruikte en veelzeggende begrippen negerhandel en -opstand toe aan de Dikke Van Dale.”

Een woord dat hij er daarentegen meteen uit wil, is negerzweet: een grappig bedoelde aanduiding voor koffie. Sanders noemt het “een bizar en beledigend woord”. In historische bronnen trof hij het slechts één keer aan. “Waarom heeft dit in hemelsnaam ooit de Van Dale gehaald? Op basis van de frequentie en de spreiding van het gebruik hoort het er niet in thuis.”

Clichés en stereotypen

In de historische teksten die hij voor zijn boek bekeek – vooral woordenboeken, naslagwerken en kranten – vond hij idiote en schokkende definities van het n-woord. Alle bekende clichés en stereotypen trof hij aan, van lui en dom tot en met beestachtig.

“Veel mensen zeggen: het is maar een woord”, gaat Sanders verder. “Dat klopt natuurlijk. Maar kijk eens wat er in de loop van de geschiedenis allemaal aan is opgehangen. Zelfs in woordenboeken en encyclopedieën, toch gemaakt door deskundige mensen, kom je de krankzinnigste dingen tegen. In Kramers Woordenboek, midden negentiende eeuw, staat letterlijk: ‘negers’ kunnen niet niezen. Of neem de Van Dale, begin twintigste eeuw: ze hebben allemaal een hoge schedel. Dan denk je: wat krijgen we nou?”

Logisch dus dat de zwarte gemeenschap halverwege de twintigste eeuw tegen het n-woord in verzet komt. Eerst voorzichtig, maar rond 2000 ontstaat er een activistische voorhoede die veel aandacht trekt. Na een aanvankelijk afwijzende reactie van het publiek – ‘Wat is er ineens mis met dit onschuldige woord?’ – sluipen dan gaandeweg het besef en de acceptatie erin, ook doordat kranten en andere media de keuze maken om het n-woord niet meer te gebruiken.

‘Schrijf liever een toelichting’

Een positieve ontwikkeling, vindt Sanders, maar voor woordenboeken en historische teksten moet je volgens hem een uitzondering maken. In Wij slaven van Suriname (1934) van Anton de Kom komt het n-woord ruim honderdmaal voor. Sanders zou het ‘doodzonde’ vinden als dat boek straks gekuist zou worden uitgegeven, zoals in de Verenigde Staten al met oude boeken gebeurt. “Schrijf liever een toelichting voorin het boek en laat de historische tekst intact.”

Hij wijst op een podcastserie die in 2021 is gemaakt over Anton de Kom. De makers lezen een citaat uit De Koms werk voor, maar laten een sleutelzin weg omdat die het n-woord bevat. “Dat wilden ze niet hardop uitspreken”, zegt Sanders. “In mijn ogen schiet je dan door.”

Nog één laatste advies heeft hij voor de makers van Van Dale. Het woordenboek vermeldt nu bij veel n-termen dezelfde lange, waarschuwende riedel: ‘een verouderde (of verouderende), veelal met kolonialisme, uitbuiting en slavernij geassocieerde en daarom door een groeiend aantal mensen als minachtend ervaren term’. “Zo’n volzin hoeft maar één keer”, meent Sanders. “Alle andere keren kun je hem schrappen. Dan houd je ruimte over voor een veelzeggend voorbeeldfragment uit de zwarte literaire canon. Ik heb wel een suggestie.”

Hij doelt op een fragment dat ooit in het manuscript van Wij slaven van Suriname moet hebben gestaan, maar dat vóór de publicatie uit het boek werd gehaald omdat de Nederlandse inlichtingendienst had gedreigd het boek in beslag te nemen. Sanders ontdekte het verloren fragment in een voorpublicatie in het socialistische tijdschrift Links Richten uit 1933, één jaar voordat het boek verscheen:

‘Neen, het is niet waar, wat de blanke schoolboekjes in hun aanmatiging verhalen, dat de neger laf en dom en lui is en slechts door slagen tot plichtsbetrachting kan worden gedreven. Zelfs de korte geschiedenis van Suriname toont ons reeksen figuren op wier heldenmoed, trouw, edelmoedigheid, zielskracht en intelligentie wij zwarten trotscher kunnen zijn dan gij blanken op de geheele reeks van gouverneurs die uit Nederland gezonden werden om ons te verdrukken.’

Het fragment is veel te lang voor in het woordenboek, beseft Sander, maar alleen die eerste zin is misschien al genoeg. “We moeten de geschiedenis niet uitwissen”, zegt hij, “maar binnen een juiste context presenteren. Dat kan door een deel van dit citaat op te nemen in de Dikke Van Dale. Als docent op een middelbare school zou ik heel blij zijn met zo’n voorbeeld.”

Ton den Boon: ‘Van Dale beschrijft alleen de betekenis van woorden, niet de achtergrond’ Het zijn ingewikkelde tijden voor een woordenboekmaker, beaamt Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale en Trouw-taalcolumnist. “We worden in toenemende mate geconfronteerd met woorden die getaboeïseerd of gecanceld worden. Dat zien we eigenlijk al twintig jaar.” Hij heeft met belangstelling kennisgenomen van Ewoud Sanders’ nieuwe boek over het n-woord. De auteur adviseert onder meer om in de Dikke Van Dale twee n-woorden met historische waarde op te nemen: negerhandel, in 2005 uit het woordenboek geschrapt, en negeropstand, dat er nooit in heeft gestaan. Helaas druist die wens in tegen Van Dale’s beleid om ‘doorzichtige samenstellingen’ te vermijden, reageert Den Boon. “Sinds 1992 schrappen we woorden als kersenjam en aardbeienjam omdat je die prima kunt begrijpen met alleen de lemma’s kers, aardbei en jam. De betekenis is niet meer dan de som der delen. Dat geldt ook voor negerhandel en negeropstand. De historische achtergrond van zulke woorden hoort thuis in een encyclopedie of encyclopedisch woordenboek. Van Dale beschrijft alleen de betekenis.” Sanders oppert ook om negerzweet (‘koffie’) te schrappen, omdat er slechts één schriftelijke bron van zou zijn. Onjuist, reageert Den Boon. Alleen al in Delpher, het elektronisch krantenarchief, duikt het diverse keren op. Vooral in de Tweede Wereldoorlog lijkt het populair, als aanduiding voor smerige surrogaatkoffie. Het tijdschrift Onze Taal heeft er ook over geschreven in een artikel over omstreden woorden. Daarom blijft het in de Van Dale staan, zegt Den Boon, mét de waarschuwing dat het beledigend is. Verder vindt Sanders het overdreven om bij bijna elk los n-lemma steeds de riedel te herhalen dat het ‘als minachtend wordt ervaren en samenhangt met kolonialisme, uitbuiting en slavernij’. Dat hoeft in zijn ogen maar één keer. Maar dat is gedacht vanuit het papieren woordenboek, zegt Den Boon. “In de elektronische versie zie je telkens maar één trefwoord op je scherm. Dan moet je die riedel toch herhalen. In een volgende papieren druk zouden we best kunnen schrappen, maar het is de vraag of die er ooit nog komt.” Tot slot de voorbeeldzin die Sanders graag in de Van Dale zou zien: een citaat van Anton de Kom met het n-woord erin. Weinig kans, zegt Den Boon. “Een voorbeeldzin is bij ons vaak een aforisme, een kernachtige spreuk. Dat is dit citaat duidelijk niet. Het is ook wat problematisch omdat het woord blank erin staat.” Den Boon (61) speelt zelf al jaren met het plan om een boek over het n-woord te schrijven. Hij was ooit diep onder de indruk van Randall Kennedy’s boek over die term in het Engelse taalgebied. Sindsdien denkt hij er veel over na. Op zijn computer heeft hij zelfs al een mapje met interessante passages. “Ik ben blij dat Ewoud Sanders zijn boek presenteert als een opmaat voor verder onderzoek. De gevoelswaarde van het n-woord is nog lang niet uitontwikkeld. Over een jaar of tien zie je beter wat het resultaat is. Dus wie weet schrijf ik er ooit nog een boek over – maar dan pas na mijn pensioen.”

Ewoud Sanders, Het n-woord, de geschiedenis van een beladen begrip. Uitgeverij Prometheus, 192 blz, € 20,-

Lees ook:

Waarom het boekje ‘Oki en Doki bij de nikkers’ opeens echt niet meer kon

Foute boeken zijn er in alle soorten en maten. Het Haagse museum Huis van het Boek stelde ooit een groot aantal twijfelachtige voorbeelden tentoon. ‘Negerboeken’, seksistische romans en nazipropaganda: het publiek mocht zelf beslissen wat wel of niet meer kon.

In sommige kinderboeken zijn Joden nog steeds agressieve christenhaters

Kwalijke Joodse stereotypen: kinderboeken zaten er eeuwenlang vol mee. In orthodox-protestantse jeugdliteratuur komen ze soms nog steeds voor. Ewoud Sanders maakte een inventarisatie. ‘Bij sommige dingen die ik las, moest ik echt even een blokje om.’