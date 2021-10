Taalboekenprijs 2021 gaat naar veelzijdige bundel vol portretten van letters

De alfabetbundel Alles begint met A van letterkenner Diedrik van der Wal is zaterdag bekroond tot het beste taalboek van het afgelopen jaar. De auteur ontving de Taalboekenprijs 2021 uit handen van juryvoorzitster Nelleke Noordervliet. Van der Wal schreef volgens haar een uniek lees- en bladerboek, toegespitst op de ‘elementaire deeltjes’ van taal: de letters.

De jury prees vooral de veelzijdigheid van het boek: “Alles begint met A is als het ware een dissertatie in de ‘letter-kunde’, waarin een veelheid aan subdomeinen voorbijkomt: typografie, letterfrequentie, schrijfonderwijs, spelling, klanksymboliek, grafologie… tezamen een caleidoscopisch verhaal van de letter-taal der Lage Landen.” De uitreiking in het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits vormde de aftrap van de Week van het Nederlands.

Gespiegelde buiken

In zijn werk portretteert Van der Wal alle letters uit het Nederlandse alfabet. Zijn schetsen zitten vol anekdotes en wetenswaardigheden over hun vorm, uitspraak en functie. Zo vertelt hij over de herkomst van het puntje op de i, over de gespiegelde buiken van de D en de d, en over ‘iemand in het ootje (o’tje) nemen’. En hij ziet de ij graag gepromoveerd tot 27ste letter uit het alfabet, direct naast de y.

“Het boek is heel aantrekkelijk vormgegeven en verveelt werkelijk geen seconde”, aldus jurylid Ton den Boon, Trouw-columnist en hoofdredacteur van de Dikke van Dale. “Bovendien leent het zich goed om in te grasduinen: het is in hoge mate ‘zapbaar’, wat in het huidige tijdsgewricht van de kortgespannen aandachtsboog zonder meer een lezersvoordeel inhoudt.”

De prijs (3000 euro) is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en Trouw. Er waren vijf boeken genomineerd, van onder anderen de winnaar van vorig jaar, Nicoline van der Sijs, en taaljournalist Ewoud Sanders.

