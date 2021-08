Swanenburg, De Villamoord, het was de zomer van de gemiste series

Donderdag viel ik in het slot van de spannende serie Swanenburg (twintig delen), daarna midden in de driedelige documentaireserie De villamoord, en nog zo wat. De zomervakantie slaat soms een gat dat niet gemakkelijk in te halen is.

Wel fantastisch overigens dat de VPRO nu de serie Afghanistan: The Wounded Land herhaalt. Kijk die vooral (terug), de beelden vertellen duizendmaal sterker dan ik zou kunnen samenvatten hoe het vrije hippieparadijs veranderde in decennialang oorlogsgebied.

Erdoorheen jassen

Terug naar Swanenburg (KRO-NCRV). Dat zag eruit als kwaliteitsdrama met interessante acteurs, mooie vormgeving en gevestigde namen in regie en productie. Waarom zo’n grote serie midden in de zomer in vier dagen per week erdoorheen jassen? De NPO zal tegenwerpen dat je zo’n serie on demand kunt kijken, maar dan moet-ie je wel eerst ‘grijpen’. Zonde, ik zal niet de enige zijn die hem is misgelopen.

De villamoord, van dezelfde omroep, is ook een intrigerend verhaal. In drie delen van drie kwartier richt maker Joost van Wijk zich op de rechtszaak die mogelijk de grootste gerechtelijke dwaling in Nederland is.

Scène uit 'De Villamoord'

Zonder bewijs, vingerafdrukken, DNA, moordwapen, zijn negen mannen veroordeeld voor de brute moord op een vrouw in een Arnhemse villa in 1998, slechts door de bekentenis van één van hen, Ömer Arisoy. Ze houden vol onschuldig te zijn. De jonge kruimeldief Dave Kuils kon de beschuldiging en acht jaar celstraf niet aan en pleegde zelfmoord.

Peter R. de Vries

Het is bijna alsof de serie het stokje wil overnemen van de zo jammerlijk gestorven Peter R. de Vries. Nee, ze stamt van begin vorig jaar en wordt nu herhaald omdat het tweede seizoen op 30 augustus begint.

Van Wijk maakte een Netflix-waardige docuserie die degelijke journalistiek combineert met pakkende verhaaltechnieken: je leeft mee met de mogelijk onterecht veroordeelden. Hoe kán het, dat zij op basis van dit dwingende, tunnelvisie-gestuurde rechercheonderzoek zijn veroordeeld tot straffen van vijf tot twaalf jaar?

Deel twee, deze donderdag, werkte toe naar het bestaan van een geheime informant. Die had kennelijk zo’n geloofwaardig scenario geschetst dat de recherche het hele onderzoek eromheen boog. Maar Joost van Wijk had de beschikking over 160 tapes met politieverhoren, die heel andere informatie toonden.

Villa met puntdak

En dat is goud voor de serie én nieuw onderzoek. “Je ziet dat de mannen blijven ontkennen, dat ze geen daderkennis hebben en hen uiteindelijk woorden in de mond worden gelegd”, zegt Van Wijk tegen kro-ncrv.nl. Wanneer de ‘bekennende’ Arisoy gebaart dat de villa een puntdak had terwijl het dak plat was, schrijven de rechercheurs dat niet in het dossier.

Het verhaal is goed te volgen en laat experts uit allerlei hoeken aan het woord, van een enkele oud-rechercheur tot advocaten, familieleden en veroordeelden zelf.

Peter R. de Vries besprak nog afgelopen 20 april in RTL Boulevard hoe het kon dat de hoogste rechter het verzoek tot herziening had afgewezen. Dat Arisoy zijn bekentenis nu met grote spijt een valse verklaring noemt, geldt niet genoeg als noodzakelijk ‘nieuw feit’. In het tweede seizoen komen de onderzoeksjournalisten met nieuwe onthullingen, belooft KRO-NCRV. Ik ben benieuwd of die wel de zaak kunnen heropenen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.