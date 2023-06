Superster The Weeknd maakt na moeizame eerste helft alsnog indruk

“Ze zullen me van het podium af moeten slepen vanavond”, zegt The Weeknd (echte naam: Abel Tesfaye) richting het eind van zijn set. Dat valt reuze mee. De Canadese popster stopt twee minuten voor de aangegeven eindtijd. Toch lijkt hij vlak daarvoor bijna uit elkaar te barsten van enthousiasme. En het publiek ook.

Dat werd tijd, want de show komt moeizaam op gang. En dat terwijl er een hoop gebeurt. Dansers in witte gewaden schrijden synchroon over een catwalk die tot ver in de zaal doorloopt. In het midden van het stadion staan een ronddraaiend standbeeld en een enorme opblaasmaan. En het podiumdecor, in de vorm van een apocalyptische stad, lijkt dankzij een knap staaltje vuurwerktechniek in de fik te vliegen.

Tesfaye wilde immers ‘iets groots en speciaals doen’. Daarom annuleerde hij zijn vorige tour, waarmee hij eigenlijk vorig jaar in Ziggo Dome had moeten staan. Wat hij voor ogen had ‘vroeg om stadions’.

Die vult hij moeiteloos, want Tesfaye is gigantisch populair. Op Spotify is hij nu wereldwijd de meest beluisterde artiest. Geen lied is zo vaak gestreamd (3,6 miljard keer) als zijn Blinding Lights. Zijn songs, het beste te categoriseren als elektronische r&b, zijn even vaak dansbaar als donker en meeslepend.

Valse noten

Veel hits komen vroeg in de show voorbij, zoals het energieke Can’t Feel My Face. Toch wil het op het podium alleen letterlijk vlammen. Het normaal zo funky Sacrifice slaat live zelfs behoorlijk plat. En horen we daar een paar valse noten? Dat maakt Tesfaye verderop gelukkig ruimschoots goed met wat stevige uithalen. Al krijgt hij duidelijk hulp op zijn microfoon, die stem is gewoonweg prachtig.

Op het eerste uur valt meer aan te merken. Zo verloopt de overgang tussen de songs soms houterig. Door de muur van geluid die op je afkomt, zijn sommige bovendien nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Party Monster herken je alleen door de zang: de instrumenten op de achtergrond vormen één grote brei.

Tesfaye zelf oogt wat afstandelijk door een masker dat hij pas na vijftig minuten afzet. Dat past natuurlijk bij zijn imago als vrouwen– en drugsverslindend enigma. Maar in de tweede helft praat hij ineens wel met het publiek en maakt hij zelfs een grapje.

Maar dan! Een vlijmscherp uitgevoerd Faith vormt onbedoeld een kantelpunt. Verderop brengt hij voor het eerst sinds 2014 – vóór zijn doorbraak als A-ster – The Knowing ten gehore. En Call Out My Name, hier naargeestiger uitgevoerd dan op plaat, is misschien wel het hoogtepunt van de avond.

Swedish House Mafia-samenwerking Moth To A Flame is wellicht een wat atypische afsluiter, maar werkt wel. Tegen het eind staan de hele Arena én Tesfaye zelf keihard te dansen.

The Weeknd geeft op 24 juni een tweede concert in de Amsterdamse Arena.

