‘Superleeuwen’ gaat vooral over het Nederlands-Marokkaanse complex

Ik dacht iets verfrissends te gaan zien in de vierdelige serie Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje (BNNVara). Het Marokkaanse team kwam inderdaad ver, op het WK Voetbal in Qatar vorig jaar: als eerste Afrikaanse land ooit tot in de halve finale. Ongeloof sloeg om in frisse verbijstering. En met die sterke Marokkaans-Nederlandse spelers in het team – Ziyech, Amrabat, Mazraoui, Aboukhlal – groeide ook in Nederland een beetje trots toen het nationale team al was uitgeschakeld. Er klonk ook: laat ze niet nog eens winnen, anders krijgen we weer die rellen en brandjes op straat.

Het is rapper ICE die in deze documentaireserie een ander beeld wil geven van de Nederlandse Marokkanen, want het cliché dat iemand voor ‘het echte Marokko naar een afgelegen bergdorpje moet reizen om een ezel te filmen’, stoort hem. Maar wie is die ‘bro’ eigenlijk; voor de kijker wordt hij nergens geïntroduceerd. ‘ICE en BNNVara presenteren… komt kort in beeld. Excuus, maar ik moet hem googelen en zie dat Khalid Alterch zijn artiestennaam heeft doordat zijn vader ijsjes verkoopt in zo’n wagen.

Ontroering en trots

Evenmin ken ik zijn connectie met alle jongens die hij ‘interviewt’. Hij zegt af en toe dat hij met die voetballers opgroeide. En terwijl ze kijken naar de mooiste WK-doelpunten heeft hij straattaalgesprekjes met hen, maar minder vaak vraagt hij wat het succes hen kostte, of wat het voor ze betekende.

Wat wel van de dynamisch gefilmde beelden af spat, is de ontroering en trots dat die jongens en hun cultuur eindelijk gezien worden. “Wij wisten al dat we geen grap waren. We zijn trotse mensen he,” zegt ICE. In zijn tijd noemden ze zichzelf maar Indo of Italiaan om het gemakkelijker te hebben.

Oud-international Willem van Hanegem over de Marokkaans-Nederlandse voetballers: “Je hoort al jaren: het komt er niet uit. Maar ze houden wel allemaal van het spel.” Hij beoordeelt je tenminste op hoe je echt bent, zegt ICE. Van Hanegem: “Dat is toch normaal?”. Nee, reageert de rapper, “Die jongens worden automatisch als lastig bestempeld”.

Schrijver en begeesterd fan Abdelkader Benali voegt daar aan toe dat het al heel wat is als jongens serieus in het voetbal stappen. Daarna moeten ze zich waarmaken in een witte omgeving. “Hun geloof, achtergrond, taal, daar wordt op neergekeken.” En later: “Wij (Nederlanders) weten niets van Marokkanen. Alsof ze geen identiteit hebben, geen geschiedenis. Alleen religie.”

Bijna gênant als ICE in Marokko erkenning zoekt

Hoe meer je kijkt, hoe minder je van de gesprekken verwacht, en beseft dat dit vooral een associatief (beeld-)verhaal is. Het gaat niet zozeer over de Leeuwen van de Atlas zelf, maar vooral over de identiteit en trots van Nederlandse Marokkanen. Het is bijna gênant wanneer ICE in Marokko erkenning zoekt voor het succes ‘dat de Europese Marokkanen jullie gebracht hebben’.

Opvallend is ook dat dit glorieverhaal vooral mannen lijkt te betreffen; er komt sporadisch een vrouw in beeld. Deze serie lijkt een experiment waarbij niet echt goed is nagedacht over een helder verhaal, doel en invalshoek. Maar: als je daarna de herhaalde documentaire De blauwe familie (KRO-NCRV) zag, en over de schrijnende voorbeelden hoorde van structureel racisme binnen de politieorganisatie, dan snap je dat diepe verlangen naar erkenning.

