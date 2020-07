Succesmusical ‘Hamilton’ nu te zien via streaming: Lin-Manuel Miranda rapt alsof er geen morgen bestaat

Het is een zeldzaam gezicht: een Broadwayhit met een cast die vrijwel geheel uit mensen van kleur bestaat. Voeg daar thema's als racisme, migranten en het slavernijverleden aan toe, en hiphopmusical ‘Hamilton’ oogt al gauw als een perfecte productie in tijden van Black Lives Matter.

De musical, die sinds 3 juli te zien is via streamingdienst Disney Plus, vertelt het verhaal van Alexander Hamilton. Hij vocht tijdens de Amerikaanse revolutie tegen de Britten, en speelde als eerste minister van Financiën een sleutelrol in de vorming van Amerika’s financiële stelsel.

Schrijver en acteur Lin-Manuel Miranda creëerde de musical omdat hij Hamilton zag als de belichaming van hiphop. “Hamilton begon als een straatarme bastaard op een Caribisch eiland”, legde Miranda in 2009 uit, “schopte het tot president George Washingtons rechterhand en kreeg ‘beef’ (ruzie) met alle andere stamvaders van Amerika. En dat allemaal door de teksten die hij schreef.”

De muscial won elf Tony Awards

In de Verenigde Staten trekt Hamilton sinds de première in 2015 uitverkochte zalen. De musical won elf Tony Awards en verbrak het Broadwayrecord voor hoogste recette in een week (4 miljoen dollar). Ondertussen werd de soundtrack grijsgedraaid op Spotify: sommige tracks werden ruim 100 miljoen keer beluisterd en samen vergaarden de 46 nummers meer dan 2 miljard streams.

En nu is de musical via Disney wereldwijd te zien. De opnames zijn in 2016 gemaakt met de oorspronkelijke cast (bedenker Miranda vertolkt zelf de titelrol), negen camera's en meer dan honderd microfoons, meldt The New York Times. Hoewel de ervaring van fysiek aanwezig zijn moeilijk te evenaren is, komt deze registratie dankzij goed beeld en geluid bijzonder dicht in de buurt. De film biedt ook een paar dingen die het theater niet heeft: close-ups, verschillende perspectieven en ondertiteling.

Zeker dat laatste is een welkome aanvulling. Want de teksten in Hamilton gaan een stuk sneller dan veel klassieke musicals. Met 144 woorden per minuut bevat de muziek meer dan twee keer zoveel lyrics als ‘The Phantom of the Opera’ (68 woorden) en bijna drie keer zoveel als ‘Oklahoma!’ (59 woorden), turfde nieuwssite FiveThirtyEight. Het snelste couplet telt negentien woorden in drie seconden.

(Tekst loopt door onder video)

Verhalen verpakt in hiphop met verwijzingen naar iconische rappers

Miranda wil dan ook veel zeggen. Zijn musical vertelt minutieus over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de totstandkoming van het land. En door de verhalen te verpakken in hiphop vol verwijzingen naar iconische rappers als The Notorious B.I.G. weet hij ze ook voor jongeren fascinerend te maken (niet voor niets zijn er in de VS educatieprogramma's waarbij middelbare scholieren naar de musical bezoeken en op school behandelen).

Maar Hamilton draait niet alleen om Amerikaanse geschiedenislessen. De muziek en choreografie zijn van hoog niveau, en het verhaal is ook zonder de politieke context de moeite waard. Vooral Hamiltons haat-liefdeverhouding met vicepresident Aaron Burr zorgt voor diepgang. Beiden beginnen als weeskinderen die streven naar een beter leven, maar waar Burr te afwachtend is, weet Hamilton niet wanneer te stoppen. ‘Hoe slaag je er toch in dag en nacht te schrijven alsof er geen morgen is?’, vraagt Burr op een gegeven moment.

In dat opzicht lijkt Hamilton op de man die hem vertolkt. Dit is al de derde musical waaraan Miranda werkte. In 2005 debuteerde hij op 25-jarige leeftijd met ‘In the Heights’, waar volgend jaar een verfilming van verschijnt. Daarna schreef hij mee aan ‘Bring It On’ (2011). Toen Hamilton in première ging was Miranda 35. Hij heeft hij regelmatig gastrollen in tv-series en speelt de mannelijke hoofdrol in ‘Mary Poppins Returns’ (2018). Ook schreef hij muziek voor diverse Disneyfilms, waaronder ‘Star Wars: The Force Awakens’.

Voor die laatste film schreef Miranda terwijl hij ook aan Hamilton werkte. Als je weet hoeveel de man doet, is het niet verrassend dat je in close-ups tijdens de musical wallen onder zijn ogen kunt zien.

Lees ook:

De mormonen komen naar Carré

Grove grappen, mooie muziek en een eigen moraal over religie: De bekroonde Broadwaymusical ‘The Book of Mormon’ komt duidelijk van de makers van tv-serie ‘South Park’.