Stromae, Picasso en Het Loo: Trouw tipt cultuur voor de maand april

Stromae, Picasso, een heropend Paleis Het Loo en een Geheime Tuin: welke voorstellingen, tentoonstellingen en concerten mag u niet missen komende maand? Chef Cultuur Sandra Kooke tipt haar favorieten.

Stromae

Stromae is terug na zeven jaren van afwezigheid. En hoe! Velen kregen een brok in de keel toen Stromae tijdens een tv-interview plotseling het lied L’Enfer over zijn diepe depressie begon te zingen. Zijn album Multitude staat centraal in zijn nieuwe tournee. Maar liefst vijf keer treedt hij in Amsterdam op.

Ziggodome, 13, 14, 15 april en 22 en 23 november

Stromae Beeld AFP

Piano Biënnale

Jeremy Denk, Mahan Esfahani, Enrico Pace, Gabriela Montero, Rahman El Bacha, Yeol Eum Son. Met deze en nog veel meer bijzondere pianisten wordt het smullen voor pianoliefhebbers op de tweede avontuurlijke Piano Biënnale, die pianiste Daria van den Bercken samenstelde. Het festival onderzoekt de geschiedenis van het klavier, van klavecimbel tot geprepareerde piano, van Bach tot John Cage. Ook amateurs kunnen optreden en voor kinderen is er onder meer een workshop componeren.

Arnhem, Musis en De Vereeniging, Nijmegen, 19 t/m 23 april

De Vergeten Twentse Lente

‘Magistraal boerendrama’ was de kop boven de recensie over Hanna van Hendrik, dat vorig jaar speelde. Initiatiefneemster Johanna ter Steege komt nu opnieuw met een megaproductie, gebaseerd op een Twents verhaal. De Vergeten Twentse Lente - over een Twents dorp waar het oorlogsverleden gaat opspelen - speelt op vliegveld Twente en wordt opnieuw met veel vrijwilligers gemaakt.

Vliegveld Twente, 26 april tot en met 18 juni

Heropening Het Loo

De afgelopen vijf jaar onderging Paleis Het Loo een uitgebreide verbouwing en vernieuwing. Nu is er maar liefst 5000 m² extra ruimte voor tentoonstellingen bijgekomen. Die uitbreiding ligt onder de vloer, om precies te zijn onder het voorplein van het paleis. In de uitbreiding is de vaste tentoonstelling ‘De Oranjes’ te zien, over de geschiedenis van het Nederlandse koningshuis.

Paleis Het Loo, Apeldoorn, vanaf 22 april

Paleis het Loo gaat weer open.

Onder de rook van Hoogovens

De een verdient zijn brood bij Hoogovens, de ander strijdt tegen de milieuoverlast. Zie hier het grote conflict in de gemeenschap van Velsen-Noord, dat direct onder de gevaarlijke stoffen uitspuwende schoorstenen van Tata Steel ligt. Het conflict is de kern van de locatievoorstelling Onder de rook van de Hoogovens, dat een onstuimig familiedrama belooft. Christine Otten schreef de tekst, die is gebaseerd op verhalen van betrokkenen bij de fabriek en hun families.

Hoogovensmuseum, van 18 april tot en met 27 mei

De geheime tuin

Sara woont in een het grote landhuis van haar oom. Ergens klopt er iets niet. Het meisje gaat op onderzoek uit en vindt een geheime tuin. Deze klassieker uit 1911, geschreven door Frances Hodgson Burnett wordt door theater Sonnevanck en orkest Phion tot leven gebracht. Met musici die als bediendes door het huis sluipen of als levend schilderij optreden, maar ook met Annet Malherbe in een van de hoofdrollen. Voor iedereen vanaf 6 jaar.

Nijmegen (1 april), Deventer (2 april), Doetinchem (16 april), Zwolle (23 april)

De geheime tuin

Pablo Picasso

Op 8 april is het vijftig jaar geleden dat Pablo Picasso, een van de grootste kunstenaars ooit, stierf. Nog altijd inspireert hij zijn hedendaagse collega’s met zijn enorme productie aan schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken. In Nederland is zijn werk niet rond zijn sterfdatum te zien. Maar Trouw begint maandag online Een korte cursus Picasso kijken onder leiding van kunsthistoricus en -recensent Joke de Wolf.

Trouw.nl, van 3 tot en met 7 april dagelijks een nieuwe aflevering