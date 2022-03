Streamingdienst Early Music TV is als Netflix, maar dan voor oude muziek

Eeuwen geleden, toen de oude muziekcomposities werden geschapen, was het ondenkbaar dat ze ooit op deze manier te beleven zouden zijn. Kijken en luisteren vanuit een stoel in de huiskamer naar concerten die op elk gewenst moment onbeperkt over het scherm rollen. Het kan vanaf vandaag dankzij de lancering van het online platform Early Music Television (EMTV).

Muzikale televisie, dat betekent luisteren en kijken tegelijk. “Het zien van de uitvoerende muzikanten geeft enigszins een live ervaring”, zegt Juliëtte Dufornee, adjunct-directeur van de Organisatie Oude Muziek die EMTV heeft ontwikkeld. “De kijker krijgt geen steriele concertregistraties voorgeschoteld uit een opnamestudio. Je ziet bijvoorbeeld weleens een vioolsnaar breken of een muzikant die terug moet omdat hij zijn leesbril is vergeten. Het is niet tot in de puntjes geregisseerd en geeft daarom een andere ervaring dan wanneer je een cd’tje opzet.”

Gat in de markt

EMTV is een initiatief van de Organisatie Oude Muziek, bekend van het jaarlijkse Festival Oude Muziek in Utrecht. Daar spelen sinds 1982 elke zomer Nederlandse en internationale muzikanten repertoire uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Door het jaar heen is er een muziekprogramma in het hele land onder de noemer Seizoen Oude Muziek. “We vangen ongeveer duizend jaar, van de middeleeuwen tot het impressionisme”, zegt Dufornee.

Oude muziek wordt gespeeld op instrumenten die bij voorkeur komen uit de tijd waarin de muziek werd geschreven. Anno nu registreren zes camera’s de muzikanten en vocalisten vanuit alle hoeken, zodat zelfs het parelende zweet op hun voorhoofd zichtbaar wordt.

Op EMTV staan nu zo’n 175 concerten, maar ook documentaires en lezingen. Waar komen al die opnames vandaan? Dufornee: “We hadden een vooruitziende blik een paar jaar geleden en zagen het gat in de markt. Wat wij doen met oude muziek is uniek in de wereld, net als ons materiaal. Bij aanbieders van klassieke muziek is het aandeel oude muziek heel klein. Het blijft beperkt tot bijvoorbeeld Bach-cantates, werken van Händel en dingen van Vivaldi. Daarom zijn wij al onze uitvoeringen gaan opnemen en hebben zo een catalogus opgebouwd.”

EMTV als extra kanaal om oude muziek onder de aandacht te brengen. In hoeverre heeft het platform een commerciële insteek, zoals bijvoorbeeld Netflix? En profiteren de muzikanten ook? Dufornee: “Vanwege de ouderdom van de geschreven muziek spelen auteursrechten vrijwel geen rol. Met de muzikanten spreken we bijvoorbeeld een afkoop van de rechten af, waarbij ze een vergoeding krijgen voor zowel het optreden als voor de opname in de database. Ons doel is niet om hier rijk van te worden; voorlopig zijn er alleen nog de investeringen. Opbrengsten zullen we laten terugvloeien naar de musici en de sector. Ons doel is om oude muziek aan de man te brengen.”

Geen angst voor kannibalisatie

De organisatie hakte de knoop voor het ontwikkelen van EMTV door, geholpen door de coronacrisis. “Het geloof in streamen en online concerten bekijken, kwam door de lockdowns in een stroomversnelling. De animo was groot en mensen wisten ons te vinden, ook internationaal”, zegt Dufornee.

Vanaf vandaag kunnen oudemuziek­liefhebbers een maand- of jaarabonnement ­afsluiten. De organisatie mikt eerst op de ­eigen achterban. Elk jaar zijn er tienduizenden bezoekers van het festival en het seizoensprogramma.

“Net zo waardevol is de groep mensen die om uiteenlopende redenen niet naar concerten kan gaan, maar wel graag naar oude muziek luistert op de radio of op lp’s en cd’s. Die zien we niet over het hoofd”, zegt Dufornee. Net als het internationale publiek; alle informatie op het platform is ook in het Engels te vinden. “Dat willen we in de toekomst wellicht uitbreiden met Duits, Frans, Spaans en Japans, afhankelijk van de belangstelling.”

Beeldregie van een concert voor Early Music Television. Beeld Foppe Schut

Het eerste jaar hoopt de organisatie tweeduizend abonnementen af te kunnen sluiten. De ambitie is om te groeien naar tien- à vijftienduizend leden over vijf jaar.

Abonnees werven is één ding, maar mensen moeten het platform ook blijven gebruiken, realiseert Dufornee zich. Daarom breiden ze de catalogus steeds uit met nieuw aanbod. Zo zal ook het festival komende zomer deels gestreamd worden en online beschikbaar komen op EMTV. Het plan is om vanaf 2023 ook materiaal van partners toe te voegen. “Mits het artistiek op niveau is en de opnamekwaliteit aan de normen voldoet”, zegt Dufornee.

Zijn ze niet bang voor kannibalisatie? Dat mensen met EMTV op het scherm thuisblijven in plaats van naar de live concerten gaan? “Integendeel”, zegt Dufornee, “ik denk dat liefhebbers blijven komen voor de ervaring en later concerten die ze bezoeken zullen terugkijken. Of concerten die ze missen, thuis inhalen. We verwachten zo juist veel nieuwe mensen laagdrempelig in aanraking te brengen met dit genre. Dat ze door EMTV ontdekken hoe mooi oude muziek is. Misschien maakt het platform voor hen de stap naar de concertzaal juist kleiner.”

