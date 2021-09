Streaming maakt reuzensprong bij Emmy Awards, met dank aan de lockdown

Deze winnaars (en verliezer) moet je zien

Ted Lasso (Apple TV+)

Apple’s streamingdienst is nog niet zo bekend in Nederland. Toch scoorde Apple vorig jaar al een Emmy met #MeToo-dramaserie The Morning Show, en nu wint het er maar liefst vier met seizoen 1 van comedyserie Ted Lasso.

Jason Sudeikis speelt een coach uit het American football, die wordt ingehuurd om een Engels voetbalelftal te trainen. Een totaal andere sport dus, en bovendien saboteert de nieuwe clubeigenaar zijn pogingen omdat deze juist wil dat de het team roemloos ten onder gaat. Maar tegen de zelfgebakken taartjes van de onverbeterlijke optimist Lasso is zelfs de zure directeur niet opgewassen.

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Deze miniserie vertelt het verhaal van een fictieve jonge vrouw die aan slavernij wil ontsnappen via het gelijknamige historische netwerk van geheime routes en schuilplaatsen voor tot slaaf gemaakte mensen in de VS.

Zowel nieuwsmedia als kijkers geven dit pareltje van regisseur Barry Jenkins (Moonlight) gemiddeld veel hogere cijfers dan The Queen’s Gambit, blijkt uit een inventarisatie door Metacritic. Veel liefhebbers vinden dan ook dat The Underground Railroad de Emmy voor beste miniserie verdiende.

Mare of Easttown (HBO)

Zoals veel goede detectives, is Mare of Easttown doordrenkt van mysterie. Toch wordt ook de subtiele humor van deze miniserie geprezen. The Guardian rekent inspecteur Mare Sheehan tot de beste rollen van actrice Kate Winslet. Haar personage doet – evenals de algehele sfeer – wel wat denken Top of the Lake en het Deense detectivedrama The Killing.

Met drie Emmy’s is Mare of Easttown de grootste winnaar die niet van een streamingdienst afkomstig is (HBO zendt tv-series in de VS ouderwets op vaste tijdstippen uit, in tegenstelling tot streamingdienst HBO Max).

Hacks (HBO Max)

Hacks gaat over de haat-liefdeverhouding tussen een beroemde, maar wel een tikkeltje uitgerangeerde, comédienne in Las Vegas, en een 25-jarige comedyschrijfster die door de industrie is ‘gecanceld’ na een ongevoelige tweet over een Amerikaanse senator.

Wanneer de jonge schrijfster voor de legende komt te werken, blijken ze in eerste instantie vooral hun botheid en koppigheid gemeenschappelijk te hebben. De serie heeft wat scherpere randjes dan ‘feelgoodserie’ Ted Lasso, maar is er niet minder geliefd om.