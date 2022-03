Sting overtuigt niet met hits, maar met nieuwe songs en improvisaties

My Songs Tour

Sting

★★★★

Die hadden we even niet zien aankomen. Sting was vrijdag in Amsterdam neergestreken in een uitverkocht Afas Live voor zijn My Songs Tour. De concertgangers konden zich verheugen op een optreden waarbij veel van zijn grootste hits op het menu stonden, zowel uit zijn Police-tijd als van zijn soloalbums.

Het waren echter verrassend genoeg niet de grootste hits maar de nieuwe en minder bekende songs die de meeste indruk maakten bij het enige Nederlandse optreden.

De Brit opende het concert samen met twee Oekraïense cellisten met het nummer Russians. De opbrengsten van een onlangs uitgebrachte nieuwe versie hiervan gaan naar een goed doel in Oekraïne. Daarna trakteerde Sting zijn fans op de ene hit na de andere.

Zeventiger oogt als een strakke vijftiger

Maar bijvoorbeeld Fields of Gold, een van de meest poëtische nummers die de Brit ooit schreef, klonk in Amsterdam niet overtuigend. We hadden net bedacht dat hier de man stond op wie de tijd geen greep heeft, Sting is zeventig maar oogt als een strakke vijftiger. Allen, uitgerekend bij dit nummer bleken zijn vocalen niet meer de lyrische kwaliteit van weleer te hebben.

Ook het Police-nummer Wrapped Around Your Finger kreeg in weerwil van alle pogingen om er een opzwepende reggaenummer van te maken niet de gehoopte schwung. En Walking on the Moon miste de scherpte om echt te overtuigen.

Misschien lag het eraan dat Sting niet meer het echte enthousiasme kon opbrengen om deze grijsgedraaide hits nog maar weer eens te spelen. Feit was dat het vrijdag de nieuwe en minder bekende songs waren die je je oren deden spitsen.

Gerijpte songschrijver

Na een half uur hits te hebben gespeeld zei de zanger: “Zo, nu ga ik wat nieuwe songs spelen. Misschien gaan jullie ze ooit wel leuk vinden.” Het drietal liefdesliedjes van het album The Bridge maakte echter al meteen indruk. Hierin liet Sting zich kennen als een gerijpte songschrijver die op een herkenbare manier de verschillende stadia van een liefde beschrijft. Van de prille verliefdheid van For Her Love tot de wrange nadagen van een liefde in Loving You.

En ook dit bleken nog niet eens de beste momenten van de avond te zijn. Die kwamen toen Sting zichzelf alle vrijheid gunde om te improviseren. Zo werd Desert Rose met zijn Arabische ritmes een opzwepend buitenbeentje en groeide Shape of My Heart mede dankzij de bijdrage van de uitstekende achtergrondzanger uit tot een imposante hedendaagse r&b-song.

Het absolute muzikale hoogtepunt vormde Brand New Day, dat met een hoofdrol voor de mondharmonica uitmondde in een onweerstaanbaar bluesy uitstapje waar de vonken vanaf spatten.