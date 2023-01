Steven Spielberg (76) wint met The Fabelmans, een film over zijn eigen jeugd, de Golden Globe voor beste film

Spielberg ontving twee Golden Globes voor beste film en beste regisseur. Maar ook de Ierse filmmaker Martin McDonagh trok veel bekijks. Hij won zelfs drie Globes. Zijn Banshees of Inisherin, een zwarte komedie over twee levenslange vrienden, kreeg goud voor beste film en scenario in de categorie komedie/musical. Zijn hoofdrolspeler Colin Farrell werd uitgeroepen tot beste acteur (komedie/musical). In diezelfde categorie, komedie/musical, werd de in Maleisië geboren Michelle Yeoh uitgeroepen tot beste actrice, voor haar optreden in de geestige science fiction- film Everything Everywhere All at Once.

Cate Blanchett kreeg de Golden Globe voor beste actrice in de categorie drama, voor haar veelgeprezen rol in Tár, over de fictieve componist en dirigent Olivia Tár. De 31-jarige Austin Butler speelde in Elvis een levensechte rol als the king of rock and roll, hij werd daarvoor beloond met de Golden Globe voor beste acteur (drama).

Het Belgische Close van Lukas Dhont greep naast de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film. De Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die via stemming de prijzen toekent, beloonde Argentina, 1985 van regisseur Santiago Mitre, over de vervolging van de leiders van de militaire dictatuur in Argentinië.

Onder vuur

De HFPA lag afgelopen jaar nog flink onder vuur vanwege een gebrek aan inclusiviteit en diversiteit, maar de organisatie nam maatregelen, voerde hervormingen door. Afgelopen nacht ontvingen de organisatoren, tijdens een drie uur durende show op de Amerikaanse televisie, weer tal van Hollywoodsterren waaronder prijswinnaars Steven Spielberg en Eddie Murphy.

Gastheer van de 80ste Golden Globes Awards was de zwarte, homoseksuele stand-up comedian Jerrod Carmichael die er niet omheen draaide en er vol in ging: “I’m here because I’m black.”

Zoals verwacht werd Tom Cruise met zijn Top Gun: Maverick, genomineerd voor beste film en wereldwijd goed voor een opbrengst van 1,48 miljard dollar, uiteindelijk niet beloond. Cruise stuurde vorig jaar, op het moment dat de HFPA verwikkeld was in een reeks schandalen, zijn drie Golden Globes per post terug naar de organisatie.

Derde Wereldoorlog

De Oekraïense president Zelensky was kort te zien in de show. Hij werd aangekondigd door Sean Penn. “Er komt geen Derde Wereldoorlog”, zei hij in een vooraf opgenomen video, “dit is geen trilogie.”

Golden Globes 2023:

Beste film (drama): The Fabelmans van Steven Spielberg

Beste film (musical/comedy): The Banshees of Inisherin van Martin McDonagh

Beste regie: Steven Spielberg

Beste scenario: Martin McDonagh

Beste actrice (drama): Cate Blanchett voor Tár van Todd Field

Beste acteur (drama): Austin Butler voor Elvis van Baz Luhrmann

Beste actrice (musical/comedy): Michelle Yeoh voor Everything Everywhere All at Once van het regisseursduo Daniel Kwan en Daniel Scheinert

Beste acteur (musical/comedy): Colin Farrell voor The Banshees of Inisherin

Beste bijrolactrice: Angela Bassett voor Black Panther: Wakanda Forever van Ryan Coogler

Beste bijrolacteur: Ke Huy Quan voor Everything Everywhere All at Once

Beste niet-Engelstalige film: Argentina,1985 van Santiago Mitre

Beste animatiefilm: Guillermo’s del Toro’s Pinocchio

Beste serie (drama): House of the Dragon (HBO)

Beste serie (komedie/musical): Abbott Elementary (ABC)

Beste serie (limited): The White Lotus (HBO)

Ere-Golden Globe: Eddie Murphy