Steve McQueen brengt een hartverscheurende onzichtbaarheid in beeld

Twee keer kijken de toeschouwers recht in de zon, of beter gezegd: in de zonnen. Op twee grote schermen naast elkaar opent het nieuwe kunstwerk van Steve McQueen, met twee keer een close-up van het oppervlak van ‘onze’ ster. Twee keer hetzelfde beeld op nét een andere manier uitgesneden. Het is geen fel licht of gelukzalige warmte maar kolkend oranje en rood, aanzwellend, bulderend zelfs. De zonnen zijn de opmaat naar een film waarin geluid en beeld hun eigen gang lijken te gaan, en toch in dertig minuten een verhaal vertellen dat nog lang naklinkt.

Het kunstwerk heet Sunshine State. McQueen maakte het in 2022 in opdracht van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR). Het Depot van museum Boijmans van Beuningen ruimde er een grote zaal voor uit, en daar is de installatie de komende weken te zien als onderdeel van het IFFR. En als eerste echte tentoonstelling in het Depot sinds de opening in 2021.

Een Oscar en de Turner Prize

McQueen (Londen, 1969) is zélf een ster: met zijn film 12 Years a Slave uit 2013 won hij een Oscar voor de beste film. Het is het verhaal van een negentiende-eeuwse vrije zwarte man die twaalf jaar als slaaf moest leven. In 2020 maakte McQueen voor de BBC vijf korte films over de jaren zestig tot tachtig in de Caribische gemeenschap in Londen, waarin hij zelf opgroeide. Maar hij is ook beeldend kunstenaar en kreeg in 1999 al de Turner Prize, en in 2020 wijdde het Londense Tate Modern-museum een overzichtstentoonstelling aan zijn werk.

Als je McQueen zou zien als schrijver zijn de speelfilms zijn romans, en de kunstwerken zijn gedichten. Uitgangspunt is bijna altijd een gegeven uit de ‘echte wereld’. Door de manier van verbeelden, soms in combinatie met geluid, krijgt het een bredere betekenis. Voor het werk Year 3 fotografeerde hij in alle 3128 Londense schoolklassen, bijna 70.000 kinderen van zeven of acht jaar oud. Een Britse criticus noemde het ‘een collectief portret van ons verleden en onze toekomst’.

Bij de film Static cirkelt een camera zeven minuten lang om het Amerikaanse Vrijheidsbeeld, met het geluid van de helikopter soms onheilspellend op de achtergrond. Prima, zo’n vrijheidssymbool, lijkt McQueen te zeggen, maar wat betekent het concreet?

De eerste geluidsfilm als vertrekpunt

Ook voor Sunshine State gebruikt de kunstenaar bestaande beelden en verhalen. Vertrekpunt is de film The Jazz Singer uit 1927, die bekendstaat als eerste geluidsfilm. Voor het eerst stond op de geluidsband niet alleen muziek maar ook tekst, die door de acteurs in de film werd uitgesproken. Het gaat over een man die ondanks zijn religieuze ouders jazz-zanger wil worden. In een scène schminkt hij zichzelf zwart, en even later treedt hij ook zo op, als ‘blackface’ dus.

In het Depot veranderen de twee schermen na de bulderende zonnen in een wit en een zwart vlak. De één als een negatief van de ander. Op dat beeld staat de hoofdpersoon uit The Jazz Singer, hij verandert de kleur van zijn gezicht. Van wit naar zwart, of van zwart naar wit, het is niet meteen duidelijk. McQueen heeft een paar fragmenten gekozen die heen en weer, vooruit en achteruit worden gespeeld, en die hij digitaal flink heeft aangepast. Overal waar de (witte) acteur zwarte schmink smeert, lijkt de acteur onzichtbaar te worden. De witte acteurs zien we praten tegen een onthoofd lichaam, een hoofdloos mens staat op de bühne. Wat hij zingt en zegt, het geluid waar deze filmscènes bekend om werden, horen we niet.

In plaats daarvan vertelt een stem een verhaal. Kort voordat McQueens vader overleed, vertelde hij zijn zoon een verhaal dat hem zijn leven lang moet hebben getekend. Hoe hij als Caribische seizoensarbeider sinaasappels plukte in Florida − de staat met de bijnaam ‘sunshine state’, vandaar de titel en de zon uit het begin van de film. Hoe de witte bevolking weigerde hem en zijn vrienden een drankje te geven vanwege hun huidskleur. En hoe hij vervolgens als enige ontkwam aan een lynchpartij door zich urenlang te verstoppen in een greppel, onzichtbaar. Steve McQueen vertelt in de film het verhaal van zijn vader. En vertelt hoe hij, zijn zoon, pas tóen begreep waarom zijn vader altijd voorzichtig was geweest. Waarom hij zijn zoon altijd bij zich wilde houden.

Ook dit verhaal, de stem van McQueen, wordt herhaald, meerdere keren. Je hoort zijn stem, maar er ontbreken steeds meer woorden. Dat betekent niet dat ze weg zijn, maakt McQueen duidelijk. Onbewust vul je als kijker de ontbrekende delen aan, zie je ze voor je. Zie je het racisme van Hollywood dat zo letterlijk en nonchalant in die eerste geluidsfilm zit, het gruwelijke verhaal dat McQueens vader pas na een lang leven vertelde, maar dat altijd aanwezig moet zijn geweest in zijn herinnering. En nu, dankzij deze hartverscheurende en tegelijk ingetogen film, ook in die van ons.

★★★★★

‘Sunshine State’ van Steve McQueen is tijdens het IFFR (tot en met 12 februari) doorlopend te zien in het Depot op vertoon van een ticket voor de film of bij bezoek van het Depot. Zie boijmans.nl/depot of de site van het IFFR

