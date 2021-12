Steve Jobs fakete, Bill Gates fakete en zij kwamen ermee weg. Elizabeth Holmes heeft dat geluk niet.

‘Ze arriveert aan de hand van haar vriendje.’ ‘Ze probeert oogcontact te maken met de jury, maar niemand kijkt terug.’ Terwijl de streamingdiensten schreeuwen om mijn tijd (ik ben nog niet eens begonnen aan seizoen drie van Succession, laat staan aan de nieuwe Stranger Things) gaat mijn aandacht vooral uit naar liveblogs over de rechtszaak tegen Elizabeth Holmes.

‘Ze begint haar getuigenis.’ ‘Ze zegt dat ze niemand gedwongen heeft om te liegen.’

Holmes is oprichter van Theranos: een start-up die tien jaar geleden beloofde medische checks te kunnen leveren aan de hand van een klein druppeltje bloed en die – na een miljard aan investeringen te hebben binnengehaald – een totale scam bleek.

Het verhaal groeide uit tot dé Griekse tragedie van de eenentwintigste eeuw: er zijn succesvolle podcasts over verschenen, documentaires, artikelen. En Bad Blood, het boek over Holmes’ rise and fall, werd meteen een bestseller.

Haar biografie leest als die van de ideale techno-kapitalistische mens: ze verliet de Stanford-universiteit op haar negentiende en vroeg op de bonnefooi het patent aan voor Theranos. Tien jaar later stond ze op de cover van bladen als Forbes en Fortune, werd ze vergeleken met Bill Gates, benoemd tot de jongste vrouwelijke selfmade miljardair uit de geschiedenis.

Misschien wilden we destijds collectief bedonderd worden

Holmes belichaamde het Silicon Valley dat we destijds cool vonden. We dachten dat die nerds met capuchontruien ons leven daadwerkelijk gingen verbeteren. Vandaag belichaamt ze het huidige imago van Silicon Valley: ze is een leugenaar, teflon van buiten, kwaadaardig van binnen.

Natuurlijk, Holmes bedonderde de boel, het is terecht dat ze gestraft wordt. Maar misschien wilden we destijds collectief bedonderd worden. Fake it ‘till you make it was lang standaardpraktijk in Silicon Valley: Steve Jobs demonstreerde de iPhone nog voordat die daadwerkelijk bestond; Bill Gates verkocht IBM een besturingssysteem voordat hij het gemaakt had.

Oracle-oprichter Larry Ellison droeg zijn medewerkers op tegen investeerders te liegen.

Al dit soort praktijken werd vergeven en vergeten zodra de grondlegger in kwestie eenmaal rijk en beroemd geworden was. Maar Holmes werd niet rijk en beroemd, haar faken werd nooit in maken omgezet. Stel dat Theranos op miraculeuze wijze wel succesvol en winstgevend was geworden, hadden we het liegen tegen investeerders of het vervalsen van testresultaten dan niet als een go-getters-mentaliteit gezien, in plaats van als een misdrijf?

Nu vinden we mensen als Mark Zuckerberg allang niet meer zo cool. Ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat ik hem vervolgd zou willen zien. Bij het uitblijven van zo’n proces focussen we op Holmes: de grote bliksemafleider van alles wat er nog altijd mis is in Silicon Valley.

De streamers blijven mij ondertussen naar hun scherm te trekken: Hulu werkt al jaren aan een serie over Holmes en haar start-up. Tot die online staat, vermaak ik me met de liveblogs. ‘Ze zegt dat ze geloofde in haar eigen technologie.’ ‘Ze zegt dat ze onschuldig is.’