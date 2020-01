Sterren op zoek naar hun Afrikaanse wortels

Het was een bijzonder nieuwjaarsfeest in Accra, de hoofdstad van Ghana. Supermodel Naomi Campbell proostte met Oscarwinnares Lupita Nyong’o en Edward Enninful, hoofdredacteur van de Britse Vogue. Zanger Akon verzorgde een optreden. De koningin van de muziekwereld, Beyoncé, werd vertegenwoordigd door haar moeder Tina Knowles.

Het feest markeerde de afsluiting van een succesvol herdenkingsjaar met een bijzonder tragische aanleiding: vierhonderd jaar geleden vertrok vanuit Ghana het eerste slavenschip richting Amerika. Naar schatting 12,5 miljoen Afrikanen zouden in de volgende eeuwen gedeporteerd worden. De regering van het land greep deze gelegenheid aan om ‘The Year of Return’ uit te roepen. En daaraan werd ruimschoots gehoor gegeven. Door duizenden Afro-Amerikaanse toeristen, en zeker ook door sterren met Afrikaanse wortels.

Voorouders

Naomi Campbell bezocht het land begin 2019 ook al. Toen met de 23 jaar jongere Liam Payne van de boyband One Direction. Hun kortstondige romance zorgde voor enige ophef, maar daar gaat het nu niet om. Naomi voelt zich verbonden met het land omdat haar voorouders daar ooit gedwongen vertrokken. Zij kwamen terecht in Jamaica. Hun vrije nakomelingen vestigden zich in Groot-Brittannië. Tijdens een bezoek in november luisterde ze een symposium over internationale handel op in een elegante creatie van het Ghanese modehuis Pistis. Ze mocht ook nog even met president Nana Akufo-Addo op de foto.

De Amerikaanse rapper Cardi B. greep het herdenkingsjaar aan om een tournee door diverse West-Afrikaanse landen te houden. Vorige week twitterde ze dat ze best een Nigeriaans paspoort zou willen, alleen al omdat ze het beleid van president Trump helemaal zat is. Haar collega Ludacris is haar een stap voor. De Amerikaanse rapper vierde ook oud en nieuw aan de Afrikaanse westkust – in Gabon om precies te zijn. Tijdens zijn verblijf kreeg hij de Gabonese nationaliteit. In de eerste plaats omdat zijn vrouw Eudoxie Mbouguiengue uit dat land komt, maar ook om zijn afkomst te eren. Op Instagram plaatste de rapper een foto van zichzelf, voor de ingang van een kerker waarin slaven voor transport werden opgesloten. Hij schreef erbij: “Onze voorouders gaven nooit de hoop op. Ze gaven mij de kracht terug te keren en nu is de cirkel rond. De kettingen zijn gebroken en de veerkracht van de Afrikanen overwint.” Op zijn T-shirt stond de slogan waarmee Ghana de slavenhandel herdenkt: ‘Ik ben geen Afrikaan omdat ik geboren ben in Afrika. Afrika is geboren in mij. En ik ben teruggekeerd.’

Gabon gaf eerder dit jaar ook al een paspoort aan Hollywood-acteur Samuel L. Jackson. Hij was er, in een tv-programma à la ‘Verborgen verleden’ achtergekomen dat hij afstamt van het Benga-volk. Hij mocht op audiëntie bij de huidige koning van de Benga’s. Veel Afro-Amerikaanse sterren hebben net als Samuel een DNA-test gedaan om uit te zoeken waar ze vandaan komen: de wortels van Whoopi Goldberg liggen in Guinea-Bissau, de voorouders van Oprah Winfrey werden door slavenhandelaren ontvoerd uit Liberia en Guinea.

Voor de Britse acteur Idris Elba is zijn afkomst nooit een vraagteken geweest, het had niets te maken met slavernij. Zijn moeder komt zelf uit Ghana, zijn inmiddels overleden vader uit Sierra Leone. Ook hij voelt een verbondenheid en eind december kreeg hij een paspoort van Sierra Leone. Hij beloofde het waar te maken: hij wil er investeren in film en toerisme.

