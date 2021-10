Sterbariton Benjamin Appl: Liedkunst is hoge kunst ja, té hoog misschien

In Zeist bivakkeert vanaf vandaag een stel vermaarde zangers om het eerste lustrum te vieren van het tiendaagse Internationaal Lied Festival. Sterbariton Benjamin Appl brengt er een hommage aan de vorig jaar overleden spil en oprichter van het festijn.

Benjamin Appl (39) is op het Duitse eiland Rügen in de Oostzee als hij aan de telefoon komt. Prachtige omgeving, beaamt hij, maar volgens de bariton is het weer daar nu zo slecht dat binnen zitten geen straf is. Hij is er voor een Frühlings Festival, dat vanwege corona een Herbst Festival is geworden. Met bijpassend weer. Maar zo wordt Appl in elk geval niet tot wandelen verleid en kan hij goed studeren, want dat houdt uiteraard nooit op als je een beroemde zanger bent.

Appl – liedlegende Elly Ameling noemde hem een paar jaar geleden al als geheimtip – was de laatste leerling van Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012), de keizer van het Duitse kunstlied. Zoiets schept verwachtingen en verplichtingen.

Generatieverschillen

“Fischer-Dieskau werd mijn eerste grote mentor”, vertelt Appl. “Hij begeleidde mij in de zoektocht naar de diepere geheimen achter noten en woorden in de liederen van Schubert en Schumann, en zovele andere componisten. Daarna deed ik mee aan het Hugo Wolf Wettbewerb in Stuttgart. Ik behaalde geen eerste prijs, maar kwam daar wel mijn tweede belangrijke mentor tegen: pianist Graham Johnson. Ook al zo’n grootheid en expert op het gebied van de liedkunst. Johnson heeft ongelofelijk veel kennis van het repertoire. Als ik in zijn bibliotheek mag werken, waar hij een enorme verzameling boeken en manuscripten heeft, is het altijd feest.”

Johnson (71) is nu een van zijn vaste begeleiders. Een van de andere, met wie hij naar Zeist komt, is James Baillieu (39). Er zit een generatie tussen die twee. “Ik hou ervan om met verschillende pianisten te werken, maar Johnson en Baillieu zijn bijzonder. Baillieu is van mijn leeftijd, we zijn in dezelfde tijd opgegroeid. Een tijd die weer heel anders was dan die waarin Johnson groot werd. Ik vind het belangrijk om met die verschillende soorten dynamiek die dat oplevert om te gaan, en het is bovendien goed voor de kleuren in je stem. Elke pianist haalt weer andere kleuren in de stembanden naar boven, daagt je uit om ernaar op zoek te gaan.”

Liedkunst is een kleine niche

De al genoemde Elly Ameling werd wereldberoemd met haar volledige toewijding aan het kunstlied. Ze bouwde er een wereldcarrière mee op. Zou zoiets nu nog mogelijk zijn? Appl betwijfelt het.

“Ik ben blij met hoe ik het nu voor elkaar heb. Eén operaproductie per jaar, verder concerten en liedrecitals. Het lied vergt heel veel werk, en heel veel betrokkenheid. Die investering haal je er niet zomaar weer uit. Bovendien vinden veel zalen en programmeurs het lied niet zo interessant. Ze zijn er een beetje bang voor. Hoe dat komt? Liedkunst is een kleine niche, een bubbel binnen de bubbel van de klassieke muziek. Veel minder populair dan bijvoorbeeld een pianoconcert. Hoge kunst ja, té hoog misschien, en wij artiesten zijn daar soms zelf debet aan geweest, omdat we te serieus ­waren, te heilig. Van het voetstuk afkomen en communiceren met je publiek. Een dokter moet toch ook in begrijpelijke termen tegen zijn patiënten praten? Die kan ook niet in louter medische termen blijven hangen.

“We moeten dus goed nadenken over hoe we het lied presenteren, nieuwe manieren bedenken. Maar niet te rigoureus, anders duwen we het publiek dat we wel hebben weg, en dat zou zonde zijn. Een liedrecital vergt van het publiek veel concentratie, omdat je moet luisteren naar de muziek én naar de tekst. Liederen zijn op muziek gezette gedichten, twee kunstvormen in één dus. Woord en muziek versterken elkaar. Daarom hoor je het volgens mij ook niet zo vaak op populaire klassieke radiozenders, omdat een stem te veel focus heeft, te veel aandacht opeist.

Liefhebbers van het lied

“Omdat het zo’n niche is, is het goed dat er festivals zijn zoals in Zeist. Ik heb er al twee keer eerder opgetreden, en je merkt dat er een publiek voor is. In Zeist komt men niet voor de rode loper en de sterren die er eventueel overheen lopen. Het zijn echte liefhebbers van het lied, die in het ­repertoire duiken, er zich volledig in onderdompelen. Ze willen alles horen, of in ieder geval zo veel mogelijk. Die enorme betrokkenheid voel je als je optreedt.

“Nieuw, aansprekend repertoire is belangrijk. We kunnen niet de hele tijd maar de klassieke cycli herhalen. Componist David Lang is een nieuw werk voor me aan het schrijven, een antwoord op Schuberts liedcyclus Die schöne Müllerin uit 1823. Daarin gaat het veel over natuur en Lang, die ook de teksten schreef, reflecteert in zijn liedcyclus op de natuur van nu, twee eeuwen na Schubert. Het moet in 2023 in Dortmund in première gaan.”

Appl verzorgt in Zeist het slotconcert van het festival. Het zal een hommage worden aan Aat Klompenhouwer, de man die sinds het begin de spil van het festival was. Hij programmeerde en was bestuursvoorzitter. Hij is vorig jaar in september gestorven.

“Aat was een fantastisch mens”, zegt Appl. “Een beetje verlegen en discreet. ­Helemaal niet het type dat je je voorstelt bij een festivaldirecteur. Hij leefde zijn leven voor het lied, je kon aan hem zien hoeveel hij er van hield. Ik begin het recital met An die Musik van Schubert, omdat dat zo van toepassing op hem is. Daarna komt er van alles langs, van Stolz tot Strauss, van MacMillan tot Hahn, en van de Cabaret Songs van Bolcom tot Korngold. Aats smaak was heel divers. Met dit gevarieerde programma doen we hem alle eer aan.”

Internationaal Lied Festival Het Internationaal Lied Festival Zeist opent vrijdagavond met een recital van Henk Neven en Hans Eijsackers en duurt tot 31 oktober. Dit jaar treden onder anderen Carolyn Sampson, Florian Boesch, Olivia Vermeulen, Marlis Petersen, Lenneke Ruiten en artistiek leider Robert Holl op. Er zijn masterclasses van Elly Ameling en Wolfgang Holzmair, er zijn ­lezingen en workshops en er is een auditiedag voor jonge liedduo’s, waarbij een optreden in Oxford en Zeist (volgend jaar) te winnen valt. Benjamin Appl en James Baillieu treden aan op 31 oktober. Meer informatie op www.ilfz.nl

