Stella Bergsma laat haar tieten spreken

Geinig, de Powned-programma’s Meiden die rijden en Vrouwen die bouwen lijken een vrolijk manifest voor vrouwen om meer ruimte in te nemen. Wát een leuke, stoere types op de vrachtwagen, bouwkraan of heimachine, en ze doen het werk prima. Die programma’s passen in de trend van meer genderfluïditeit. Meisjes dragen nu ook mannentruien en wijde broeken; de eeuw van de femme fatale lijkt voorlopig voorbij.

En nu kwam schrijver en opiniemaker Stella Bergsma (51) woensdag opeens met haar documentaire Sorry voor de tieten, bij LINDA/Net5. In fladderende jurkjes mét décolleté strijdt ze voor het recht op vrouwelijkheid, tegen de trend in. Als ze zich ‘krachtig voelt’, plaatst ze wel eens een verleidelijke foto van zichzelf online. Ze triggert er vele ‘tietcritici’ mee die haar rijpere lichaam onsmakelijk noemen en roepen dat ze hen er niet mee om de oren moet slaan.

Een moderne Jeanne d’Arc

Waarom toch, waarom moet zij terug haar hok in? Ik laat jou toch ook?, vraagt ze terecht aan een van die gemene Twitteraars. “De haters willen mij pijn doen met hun commentaar, en dát doet mij pijn”, zegt ze gekwetst.

Als een moderne Jeanne d’Arc gooit ze haar tieten in de strijd voor de vrijheid dat vrouwen mensen van vlees en bloed mogen zijn. Borsten zijn méér dan seksueel object, waardoor ze geweerd worden uit de publieke ruimte. Want Facebook en Instagram verwijderen elke post die maar iets van tepel of decolleté laat zien. Dat LINDA.nl haar tepelhof op de promofoto wegpoetst zodat die niet wordt geblokkeerd, vindt ze capitulatie. Nee, borsten zijn ook zacht, rond en veilig. Kwetsbaar, en een schild. Deel van onze vrouwelijke identiteit. Voedingsbron voor onze kinderen, zeggen verschillende vrouwen. Dat je niet meer in het openbaar borstvoeding mag geven – de functie van de borst – zegt genoeg over de nieuwe preutsheid.

Maar wanneer ze een rondgang maakt langs psychologen, seksuologen, schrijvers en een imago-deskundige, blijf je als kijker maar wachten tot ze de juiste hoofdvraag stelt die de tietkritiek boven het particuliere uit tilt. “In de jaren tachtig was topless zonnen nog blootgewoon. Nu zie je alle stranden verstoffen”, zegt ze met gevoel voor taal.

Boos op borsten

En dan haar hoofdvraag: “Waarom zijn mensen tegenwoordig zo boos op borsten?” Man T. naast me op de bank haakt af. “Ik ben helemaal niet boos op borsten.” Nee, ikzelf ook niet. Dat maar 30 procent van de vrouwen wereldwijd blij is met haar borsten, is jammer. Komt door de beeldcultuur met gefotoshopte lichamen en de siliconentieten in de porno, concluderen verschillende experts. De groepsdruk is dus ook een vijand. Net als de man, die de vrouw verwijt dat hij seksueel geprikkeld raakt, en zeggenschap over haar lichaam claimt.

Maar hoe is dat alles dan weer onze wereld ingeslopen? Ik had wel een historicus willen horen over het bredere perspectief. En ik denk aan de boxershorts in de sauna, de hoofddoek op het strand; daar lig je ook niet lekker topless naast. Over cultuurverschillen heeft ze het niet. Het vrijgevochten Nederland is in veertig jaar een multiculturele, geglobaliseerde natie geworden, met invloeden uit onvrijere landen.

Als ze dat beseft, kan ze zichzelf als een David tegen Goliath zien en zonder zich persoonlijk geraakt te voelen, verder gaan met haar blootgewone strijd. Want we zijn wel een land in de wereld, maar ook gewoon dit ‘vrije’ stipje op de kaart.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.