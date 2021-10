Steeds wordt mij gevraagd hierover te oordelen

Het wordt minder, maar ik krijg toch nog geregeld post van lezers die ergens een zinnetje signaleren van het type ‘De reizigers worden verzocht om over te stappen’. Onder taaladviseurs, en ook in de naslagwerken, bestaat er inmiddels wel overeenstemming over dat er niets mis is met die zin, en dat je heus niet hoeft te zeggen ‘De reizigers wordt verzocht om over te stappen’.

Onlangs schreef een lezer mij over een variant hierop, die ook al een oudere kwestie is. Zijn voorbeeld: ‘Als wandelaar word je gevraagd de stilte en het dagritme van de kloostergemeenschappen te respecteren.’ Moet dat niet ‘wordt’ zijn? Nee dat hoeft niet per se.

Bij ‘vragen’ heb je twee betekenissen, die met verschillende constructies samengaan. Je hebt ‘(aan) iemand iets vragen’, waarbij ‘vragen’ meer ‘van iemand iets willen weten’ inhoudt, en je hebt ‘iemand vragen om iets te doen’, waar ‘vragen’ meer de kant uitgaat van ‘aansporen, uitnodigen, verzoeken’. In het eerste geval is ‘iemand’ meewerkend voorwerp (te zien aan het voorzetsel ‘aan’ dat je kunt toevoegen), en in het tweede geval kun je ‘iemand’ ook als lijdend voorwerp zien.

In de vorm met ‘worden’ (de lijdende vorm) wordt het lijdend voorwerp het onderwerp. Dat is in de eerste constructie dus niet ‘iemand’ maar ‘iets’, en in de tweede constructie niet de bijzin maar ‘iemand’. Je zegt dan ook ‘Mij wordt iets gevraagd’ in de betekenis ‘willen weten’ en ‘Ik word gevraagd te antwoorden’ in de betekenis ‘aansporen’.

Toch komt ‘Mij wordt gevraagd te antwoorden’ ook vaak voor. Dat zou enerzijds het gevolg van verkeerd onderwijs kunnen zijn (omwille van de vereenvoudiging wordt onderwezen dat ‘iemand’ bij ‘vragen’ altijd meewerkend voorwerp is), maar anderzijds komt ‘iemand’ bij ‘vragen’ al in de middeleeuwen in verschillende naamvallen voor. Er zijn dus al eeuwenlang twee mogelijkheden.