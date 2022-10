Staatsbosbeheer heeft Russische trollen niet nodig

Een ijzingwekkende film over Poetin, zondag bij Canvas. Gemaakt door Antoine Vitkine, een Franse journalist die vaak de grote politieke lijnen en mondiale machtsstrijden bestudeert. Met deze documentaire maakt hij begrijpelijk waarom Poetin zich door het Westen gefrustreerd voelt. Onbegrijpelijk blijft waarom een mens zo moorddadig zou reageren als de Russische leider doet.

De eerste versie van de documentaire stamt uit 2018 en heet in het Frans De wraak van Poetin. De in 2022 bijgewerkte versie gaat veelal als Master of the Game door het leven. Hopelijk wordt deze laatste titel niet bewaarheid, blijkt hij uiteindelijk te veel eer te zijn.

Een duider, geen susser

Pratend over het bestuderen van Poetin: heeft u zondag ‘onze’ Rob de Wijk vrolijk zien zitten in de tweede aflevering van Media Inside? De oorlogsanalist had het zichtbaar naar zijn zin tussen het nooit echt serieuze duo Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, die Van Wijk respecteren om zijn duidelijke standpunt dat de strijd om Oekraïne op een nucleair drama kan uitlopen. Hoezeer ook niemand dat graag hoort. “Ik ben een duider, geen susser”, legde Van Wijk uit. Zich afzettend tegen collega’s die geruststellende redenen ventileren waarom de bom heus niet gegooid gaat worden. “Dat weten we gewoon niet.”

Putin – Master of the Game laat zien hoe Poetin het strategische wapen van de desinformatie inzette in de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton, en in de Brexit-campagne. Schimmige online leugenbombardementen gericht op het ondermijnen van het vertrouwen in de democratie in het Westen. Het doet nadenken: hoeveel van de kritiek die je nu in Nederland hoort op het functioneren van de overheid heeft uiteindelijk te maken met Russisch getrol? Hoeveel complottheorieën en haatgolven richting politici als Kaag komen uit het koude oosten?

Marijn Frank voelt in Pointer een vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer aan de tand. Beeld free

Maar, dezelfde avond leerde ik van Pointer, bij KRO-NCRV, dat een groene instantie als Staatsbosbeheer geen hulp van de Russen nodig heeft om zichzelf zwart te maken. Het onderzoeksprogramma dwaalde over de grote, stille Veluwe, om te constateren dat het er helemaal niet zo stil is als zou moeten. De vraag was: Wie beschermt de beschermde natuur? Want we hoorden hoe er meer wordt gebouwd, pal op de rand van Natura 2000-gebieden. En zelfs steeds vaker ín die gebieden. We zagen ook hoe bij Radio Kootwijk al jarenlang wordt gedoogd dat vele zakelijke bezoekers af en aan rijden naar parkeerterreinen waarvoor geen vergunning is. Staatsbosbeheer ziet zichzelf hier veel door de vingers.

Een puur slecht verhaal

Goed hoe de onvermurwbare interviewer Marijn Frank bereikte dat hoe charmant woordvoerder Laurens Jansen van Staatsbosbeheer ook wilde overkomen, de camera genadeloos registreerde dat deze goedlachse boswachter een puur slecht verhaal vertelde in een land dat midden in een stikstofcrisis verkeert.

Pfff. Wie eens een hoopvol verhaal over de natuur wil horen zou De Bosmaker terug moeten kijken, zaterdag in het EO-programma Crux. Het ging over mensen in dorre Afrikaanse regio’s, die uit het ondergrondse wortelstelsel van kaalgekapte bossen weer bomen weten te laten groeien. Fascinerende, bemoedigende beelden over hoe het leven altijd maar door wil. En gaat.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.