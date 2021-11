‘Squidgame’ is een uitvergroting van de dagelijkse strijd die inherent is aan het kapitalisme

Het was zelfs voor Netflix een verrassing, het succes van Squidgame. Binnen een maand groeide de Koreaanse serie uit tot de populairste in negentig landen; met meer dan 111 miljoen kijkers werd het de best bekeken Netflixproductie ooit. Blijkbaar had de hele wereld toevallig zin om te kijken naar Koreanen die elkaar de dood in jagen.

De opzet is simpel: een groep mensen met schulden wordt opgesloten in een ondergronds complex, om daar op leven en dood kinderspelletjes te spelen. Potjes touwtrekken en Annemaria koekoek, net als vroeger, met dit verschil dat verliezers direct geliquideerd worden.

In het begin doen er 456 mensen mee aan het spel, maar algauw zijn dat er nog maar driehonderd, honderd, vijftig. De een wordt nog meedogenlozer afgeknald dan de ander, bloed spuit constant in het rond.

Grote vraag is wat we hier zo leuk aan vinden. De deelnemers zelf vinden het spel in elk geval vreselijk: in de eerste aflevering smeken ze om vrijlating, om niet tegen elkaar te hoeven strijden. Tot ze horen hoe hoog het prijzengeld is: ruim 30 miljoen euro. Daarvoor schuift het merendeel toch zijn morele kompas opzij. ‘Hoe kom ik hier weg?’ gaat over in ‘Hoe kan ik dit winnen?’

In de media verschenen duidende artikelen over wat Squidgame nou zo typisch Zuid-Koreaans maakt. Het schuldenprobleem is enorm in het land, dus veel kijkers herkennen zich in de hoofdpersonages. Het sociaal vangnet voor Zuid-Koreanen zonder inkomen wordt kleiner en kleiner, de kloof tussen arm en rijk groeit, er is een enorme woningcrisis: een huis in Seoul kost omgerekend gemiddeld zo’n 8,5 ton. Kijken naar Squidgame zou voor Zuid-Koreanen voelen als kijken in de spiegel, concludeerde The Guardian.

Mijn adem stokte maar, als ik eerlijk ben, toen waren er weer andere dingen

Terwijl ik de serie keek, kwam het nieuws naar buiten dat 1115 kinderen door toedoen van de toeslagenaffaire uit huis waren geplaatst. Mijn adem stokte, maar als ik heel eerlijk ben waren er vervolgens weer andere dingen die mijn aandacht opeisten: mijn werk, mijn nieuwe huis, de belastingaangifte.

Ik bevond me op dat moment op de tweesprong waar de Squidgame-deelnemers zich bevonden in aflevering 1. Ja, ze walgden van het idee dat er fatale verliezers zouden zijn van het spel dat ze gingen spelen. Maar toch besloten ze mee te doen. De kans om te winnen overschaduwde hun empathie voor de medemens. Squidgame vormt een uitvergroting van de dagelijkse strijd inherent aan het kapitalisme.

En daarmee wordt de serie herkenbaar voor de hele Westerse wereld. Misschien hebben we in dit land niet vaak te maken met malafide geldverstrekkers en orgaanhandel, zoals in Zuid-Korea het geval is, we kennen het systeem maar al te goed. Diepe­­ kloven tussen haves en have-nots kunnen alleen­­ bestaan omdat het ene deel van de samenleving­­ alsmaar besluit dat zijn persoonlijke gewin prevaleert boven het welzijn van de rest.

De basisregel van Squidgame vat ons hele ongelijkheidsprobleem in één zin samen: het spel eindigt pas als het merendeel van de spelers daarmee instemt.