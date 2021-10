Squid Game is de hit waar Zuid-Korea al decennia aan werkt

Binnen een paar weken schopte Squid Game het tot de meestbekeken Netflixserie in negentig landen. Inmiddels is de serie hard op weg om de populairste in de geschiedenis van de streamingreus te worden. Wie had dat een paar jaar geleden verwacht van een Zuid-Koreaanse horrorkomedie? Meer mensen dan je zou denken, zo blijkt.

Koreaans drama verscheen bij veel westerlingen pas op de radar sinds Parasite de Oscars domineerde in 2020. Maar Zuid-Korea zelf werkt hier al decennia naartoe, vertelt hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. “De regering daar heeft sinds de jaren negentig heel veel geïnvesteerd in de entertainmentindustrie. Een belangrijke reden was dat multinationals als Samsung en LG iets nodig hadden om te verkopen bij hun tv’s en andere apparaten.”

Het gevolg: Zuid-Korea barst van de goed getrainde en dito gefinancierde kunstenaars. Zij zoeken steeds vaker de internationale markt op. Het eerste voorbeeld hiervan was Koreaanse populaire muziek, of K-pop. Veel mensen zullen zich het grappige liedje Gangnam Style uit 2012 nog wel herinneren – de videoclip vol gekke danspasjes was vijf jaar het bestbekeken filmpje op YouTube. En de afgelopen jaren verovert boyband BTS tienerharten wereldwijd.

Surfen op de Koreaanse golf

Vanaf nu zullen we ook meer dramaseries zien meesurfen op de Koreaanse golf, verwacht Mai Verbij, radiopresentatrice bij BNNVara en K-culture-kenner – en zus van langebaanschaatser Kai Verbij. “Veel mensen die ik spreek zijn na Squid Game ook naar andere Koreaanse en Aziatische series gaan kijken. Zo vragen ze me of ik Alice in Borderland ook heb gezien. Dat is een Japanse serie met een vergelijkbaar concept: net als in Squid Game spelen de personages levensgevaarlijke spellen.”

Netflix investeert dit jaar al 500 miljoen dollar in Koreaanse films en series. Het zou Verbij niet verbazen als het grote succes van Squid Game leidt tot extra investeringen in de internationale marketing van die programma’s. Ook voorspelt ze dat Koreaanse acteurs in Hollywood zullen opduiken. “Dat begint nu al met Park Seo-joon, een acteur uit Parasite en de dramaserie Itaewon Class. Hij gaat spelen in een van de komende superheldenfilms van het Amerikaanse Marvel.”

Ook als het gaat om samenwerking met westerse bands en artiesten loopt de Koreaanse popmuziek voorop, weet Verbij. “Kijk maar naar de nieuwe single van BTS en de Britse band Coldplay, die gelijk op nummer 1 staat in de Billboard Hot 100. Steeds meer mensen hebben door dat ze in Korea goed weten wat trends zijn en hoe je erop inspeelt. Overal is over nagedacht.”

In alle markten thuis

De mensen achter K-pop zijn erg slim als het gaat om het bedienen van verschillende markten. “Eerst veroverde K-pop Korea, daarna Japan en toen de rest van Azië. Daarvoor werden meisjesgroepen samengesteld met leden uit verschillende Aziatische landen. In de K-popgroep Twice zitten naast vijf Koreanen ook drie Japanners en een Taiwanees”, zegt Verbij, die half Japans is en zelf ook op een blauwe maandag werd gescout voor een Japanse popgroep.

“Nu K-pop ook buiten Azië populair is, zie je dat veel leden van nieuwe groepen vloeiend Engels spreken. Zo strategisch lijken de makers van films en series nog niet te zijn. Maar nu ze hebben gezien wat er mogelijk is, gaat dat misschien wel komen. Ik hoop wel dat de volgende hit na Parasite en Squid Game een keer een ander maatschappelijk probleem dan armoede aankaart.”

Rolmodellen

Voor mensen met een Aziatische achtergrond kan de Koreaanse populariteitsgolf voor meer broodnodige rolmodellen zorgen, hoopt Verbij. Daarvan wonen er alleen al in Nederland bijna een miljoen, volgens cijfers van het CBS.

“Tot nu toe hadden we in films en series heel weinig rolmodellen. Behalve stereotiepe rollen, zoals de Aziaat die als eerste doodgaat in een horrorfilm, de kungfu-vechter, of de nerd. Veel Aziatische mensen hebben moeite met hoe ze eruitzien omdat ze van jongs af aan grapjes over hun ogen hoorden. Ik werd vroeger ook erg gepest omdat ik half Japans ben.

“Maar kijk nu eens naar Squid Game-actrice Jung Ho-yeon, die ook model is op Instagram. Voordat Squid Game uitkwam had zij 400.000 volgers, nu zijn het er 19 miljoen. Louis Vuitton heeft haar vorige week benoemd tot wereldwijde ambassadeur. Het feit dat een volledig Aziatische vrouw in het westen wordt aanbeden om haar looks, dankzij zo’n serie, dat voelt bijzonder.”

