‘Spy in the Wild’ bedondert die wilde dieren natuurlijk wel

Op de Galapagos-eilanden liggen meterslange zeeleguanen te zonnen. Verrek, ze duiken van een metershoge klif. De filmende robotleguaan duikt er prompt achteraan en filmt onder water. Geweldig.

In de volgende situatie van de bizarre BBC-serie Spy in the Wild (EO), woensdag, loopt een robotkrab op Kersteiland in de Indische Oceaan mee met de rode krabbenmigratie naar zee. Pootje voor pootje zet hij zijwaarts, en filmt de miljoenen krabben in de jungle, klimmend over hekken en overstekend over de weg, tot ze in zee hun duizenden eitjes lozen. Wonderlijke beelden.

Spec-ta-cu-lair

Tegelijkertijd is het wrang om die argeloze maar slimme dieren zo te bedonderen en bespioneren. Een robotbabyzeehond wordt door jonge pelsrobben bij Zuid-Afrika goedkeurend besnuffeld, duikt mee in zee, en zal uiteindelijk als laatste in zee, een hap van een haai te verduren te krijgen. Spec-ta-cu-lair. Maar zelfs die machtige haai gun ik het niet om in de elektronica te moeten bijten.

Een robotmakaak in 'Spy in the Wild'

In 2017 kwam de serie in Engeland uit en riep gemengde gevoelens op. Natuurfilms moeten steeds spectaculairder zijn, en dit was nog nooit vertoond. De keerzijde is dat de infiltrerende spionnen geen natuurlijk gedrag filmen, omdat ze zelf interactie oproepen. Dieren merken heus wel dat dit geen soortgenoot is. Bovendien, de serie laat vaker beelden van dieren mét de robot zien dan ván de robots. Eerlijk gezegd was ik ook vooral nieuwsgierig hoe zo’n robot-babygorilla zou worden geaccepteerd in de groep. Is dit dan een natuurserie of bevredigt hij onze behoefte aan undercover-camerasensatie?

De makers willen graag intelligent, liefdevol en ondeugend gedrag filmen en hopen met de nepsoortgenoten dichterbij dan ooit te komen. Dat lukt soms ook, zoals bij een krokodil. Dankzij tien weken lang filmen vanuit de ogen van robot-babykrokodilletjes, konden de makers vastleggen hoe mama haar net uit het ei gekomen kleintjes teder in de bek neemt en in die beschermkooi naar het water vervoert. Het clipje op YouTube is al bijna negen miljoen keer bekeken.

Infrarood-sensoren

Jammer dat een introductie op tv ontbreekt, zoals het BBC-filmpje over de uitvinder John Nolan en zijn tientallen creaties vol ‘animatronische techniek’. Door een achtergrondartikel op website Outsideon­line.com raak ik nog meer onder de indruk. Elke robot kostte maanden om te ontwerpen, programmeren en bouwen. Het team werkte samen met biologen en ecologen om te weten welke geur op de vacht moest. De robotdieren worden via afstandsbediening bestuurd, maar kunnen door infraroodsensoren bewegen zodra echte dieren naderbij komen.

De beroemde producer en regisseur ervan, John Downer, begon al zo’n twintig jaar geleden met infiltratie in een troep leeuwen via een camera in een bewegende steen. Achteraf monteerde hij zijn vele unieke beelden tot de leeuwenfilm Pride, compleet met personages en toegevoegde stemmetjes. Met de beelden uit Spy in the Wild kunnen wetenschappers gedrag bestuderen dat niet eerder was waargenomen.

Eerder voelde ik me een beetje erin geluisd, medeplichtig aan het besodemieteren van dieren die zelf zo knap in elkaar zitten. Toch besef ik, dat ik die weetjes alleen heb opgepikt doordat ik deze serie keek vanwege die robottruc. En dat kijken liefde voor de natuur en beschermgedrag aanwakkert. Volgende week kijk ik verder.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.