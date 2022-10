Sportscholen doen alles om de millennial te behagen, maar trainers kunnen niet met vakantie

Mijn trainer zit tegen een burn-out aan. Al maanden wil hij niets liever dan een paar weken vakantie, maar toen hij probeerde vrij te ­nemen bij de zeven sportscholen waar hij lesgeeft, kon dat bij eentje niet. Het zou de roosters in de war gooien. Dus werkte hij braaf door. “Krijg ik vorige week een mail dat die hele gym failliet is”, zegt hij, terwijl hij de lichtste gewichten voor mij van de plank pakt. Eindstand: geen vakantie en minder inkomen. En ruzie thuis: zijn vriendin zit maar te wachten tot hij vrij neemt.

Toen ik afgelopen jaar verhuisde naar Amsterdam-Noord, moest ik op zoek naar nieuwe yogales. Jaren had ik lessen gevolgd bij een tamelijk luxe yogaschool met meerdere vestigingen in de stad. Steeds als ik verhuisde, was er een andere in de buurt. Maar mijn nieuwe wijk was nog niet gegentrificeerd ­genoeg voor Ashtanga Yoga in cleane ruimtes voor 100 euro per maand – gelukkig maar. Dus scrolde ik door het aanbod en volgde hier en daar een les. Ik wist al welke conclusie ik zou trekken, stelde die uit.

Steeds naar andere sportscholen

Ik kon er niet omheen: ik sloot me aan bij OneFit. Zo kon ik verschillende lessen combineren, om zo tot een rooster komen dat voldeed aan mijn behoefte aan quasi-spirituele fitness, een gestroomlijnd lichaam en de schijn van mentale gezondheid. Bijkomend voordeel: met OneFit zou ik naast yoga ook andere sporten kunnen beoefenen. Een ­beetje krachttraining schijnt goed te zijn, na je dertigste. Bijkomend nadeel: om deze wellness-doelen te bereiken, moest ik wel steeds naar andere sportscholen.

Er is weinig aan OneFit dat me niet tegenstaat. Het abonnement werkt zo dat je voor 60 euro elke maand tien sportlessen mag boeken op verschillende locaties, maximaal vier op één plek. Je moet inchecken met je telefoon, de app controleert of je daadwerkelijk aanwezig bent. Niet alleen word je dus gedwongen altijd je telefoon mee te nemen – ook naar yoga, om zeven uur ’s ochtends – de app dwingt je alsmaar naar nieuwe locaties te gaan, waardoor vertrouwdheid met een plek moeilijk op te bouwen is.

Het sleepnet van de sportles-app

Niet alleen de OneFit-leden moeten van hot naar her. Na vrijwel elke les die ik via Onefit volg, sprint de docent weg om op tijd aan de andere kant van de stad te zijn voor de volgende les. Mijn trainer – die van de bijna-burn-out – kocht een paar weken geleden een e-bike. “Takkeduur, maar anders zit ik steeds in de Uber, dat kost veel meer.”

Door de platformeconomie krijgt vrijwel ­alles wat we digitaal consumeren een ­Tinder-achtige frequentie: we willen ons niet vastleggen op één optie, maar steeds doorswipen, winkansen spreiden. Sportscholen spelen hierop in met een zo breed mogelijk aanbod en zoveel mogelijk docenten. Om zo via het sleepnet van de sportles-app zoveel mogelijk mensen te trekken. Alles om de constant optimaliserende millennial te ­behagen – en via ons de apps die we gebruiken nog machtiger te maken.

Afgelopen week was mijn trainer er niet. Ik hoop dat hij op vakantie is.