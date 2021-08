Splinter Chabot triomfeert in nieuwe Regenboog Top 100

Splinter Chabot is superblij. Zijn debuutroman Confettiregen wás al een verkoophit. En nu staat het boek ook nog op plaats één in de allereerste Regenboog Top 100, een ranglijst voor gay literatuur die vrijdag verschijnt. Chabot bezet ook de vierde plek, met de bundel Roze brieven. “Fantastisch”, zegt hij, “dit voelt als een warme knuffel”.

De Regenboog Top 100 is gebaseerd op een stemronde onder lezers van de boekenwebsite Hebban.nl en de Gaykrant. Ruim 3200 van hen kozen in juli hun persoonlijke topdrie uit een groslijst van 550 roze boeken. De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek werkte ook mee.

“Voor de groslijst zijn we op zoek gegaan naar boeken waar de lhbtiq+-community steun aan heeft gehad”, zegt Sander Verheijen, hoofdredacteur van Hebban. “Deze boeken zijn dankzij onze canon nu eenvoudig terug te vinden. Niet alleen voor gay lezers, maar voor iedereen die houdt van mensen in al hun vormen.”

Zichtbaarheid

Op de lijst staan oude bekenden als Gerard Reve, Jeanette Winterson en Louis Couperus, maar ook nieuwkomers als Roelof Smit en Sofie Lakmaker. Nederlands en vertaald door elkaar. De makers willen hun Top 100 om de paar jaar herzien.

Een schrijver als Gerbrand Bakker vindt het onzinnig om regenboogliteratuur apart te labelen; het is gewoon literatúúr. Verheijen snapt dat bezwaar. “Tegelijk biedt de actualiteit genoeg voorbeelden van mensen die niet mogen zijn wie ze zijn. Onze canon is daar niet dé oplossing voor, maar geeft wel zichtbaarheid. Dat helpt allicht een beetje.”

