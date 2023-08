Spinvis: ‘Vergissingen zijn geweldig, die moet je koesteren’

Op sommige ochtenden weet Spinvis het direct: vandaag ga ik iets maken. Wat en hoe is niet zo belangrijk, maar het moet eruit. ‘Het voelt als honger of dorst, of onweerstaanbare jeuk: dan moet je krabben.’

Spinvis ontdekte zijn muzikale talent toen hij een jaar of acht was, vertelt Erik de Jong, zoals hij eigenlijk heet. “Het was een moment dat me trof als de bliksem. Ik zat op de de lagere school in Rotterdam en we speelden ’s middags tussen de herfstbladeren onder de eikenboom. Samen met de juffrouw zongen we het liedje ‘Joepie Joepie is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen’. Dat is een canon, dus we zongen het door elkaar heen. En terwijl ik zong voelde het alsof mijn hoofd openbarstte; ik kon opeens honderden variaties van het liedje bedenken, als golven over de melodie heen. Ik zong ze niet, maar ze waren er wel. Ik werd helemaal warm van binnen, het voelde als een soort geheim: ik kan iets wat niemand kan.”

Eigenlijk is Spinvis een eenmansband; hij speelt en arrangeert alle instrumenten zelf. Hij staat bekend om zijn bijzondere taalgevoel en zijn soms bizarre en poëtische teksten. Zijn creaties ontstaan in zijn studio in een rijtjeswoning in Nieuwegein, die volstaat met gitaren, toetsenborden, percussie instrumenten, een verdwaald kratje met roltong-toetertjes en muziekdoosjes en een ruime werktafel met Apple-computers.

Spinvis vertelt dat muziek maken voor hem net zo vanzelfsprekend is als eten en drinken. Zijn ouders speelden gitaar en ukelele in het dansorkest van zijn opa en in zijn ouderlijk huis werd altijd gezongen en muziek gemaakt. Maar muziek componeren is iets anders dan het spelen, en dat is voor Spinvis een oerbehoefte.

“Ik wil iets scheppen, van niets iets maken. Ik kan ’s morgens opstaan met de drang om iets te gaan maken. Dat gevoel: ‘ja, ik ga iets maken’, dat is een heel fijn moment. En dan heb ik nog geen idee wát ik ga maken, ik zie wel wat het wordt. Het is alsof ik honger of dorst heb, of als onweerstaanbare jeuk, dan moet je wel krabben.”

Op zo'n dag gaat Spinvis naar zijn studio en dan begint hij te spelen op een gitaar of de piano. Dat werkt als een katalysator, vertelt hij. Een nieuw liedje begint altijd bij de muziek waaruit de inspiratie dan als vanzelf volgt.

“Ik kan wel bedenken dat ik iets ga maken over een blauwe olifant, maar zo werkt het niet. Ik zoek naar een akkoordenschema en een goede melodie, net zolang tot ik iets heb waar iets tofs in zit, waar ik écht tevreden over ben. Als ik de muziek in dat stadium aan anderen laat horen, dan snappen ze er niets van. Maar ik hoor al de potentie van het liedje, alles wat erin zou kúnnen zitten.”

Dus het is niet een ingeving of een briljante gedachte waarmee je begint?

“Nee, het is meer een homp klei waar ik iets mee doe en dan kijk ik waar het op lijkt. Natuurlijk is het niet helemaal zo simpel, want in mijn achterhoofd, mijn onderbewustzijn, zitten wel degelijk honderdduizend associaties, ideeën en ingevingen. Ik heb mijn ontvangers altijd openstaan, met name voor spreektaal; wat mensen zeggen en vooral hoe ze het zeggen. Taal is een buitengewoon mysterieuze en muzikale aangelegenheid. De klanken, het feit dat geen zin wordt afgemaakt. De wijze waarop mensen praten vind ik de mooiste muziek. Het is net jazz: iemand improviseert en formuleert terwijl hij aan het denken is.”

Als Spinvis een melodie heeft gevonden, neemt hij hem zo snel mogelijk op. Dat doet hij door hem al mummelend in te zingen, zonder herkenbare tekst. “Het klinkt als een kindje dat nog geen Engels spreekt. Als die opname is gelukt, dan is het eigenlijk al af. Zelf luister ik altijd met veel plezier naar de mummelversie, maar mensen willen een tekst, logisch. Dus dan komt het moeilijke gedeelte. Want dan moet ik al die neplettergrepen vervangen door echte taal, woorden en zinnen. Ter inspiratie gebruik ik dan mijn notitieblokjes.”

Spinvis staat op en pakt uit de kast een stapel kleine vergeelde opschrijfboekjes met ringbanden. Hij laat de in blokletters geschreven krabbels in verschillende kleuren ballpoint zien. Zinnetjes, sommigen omlijnd, anderen doorgekrast. Dingen die hij ergens heeft gehoord of zomaar in zijn hoofd schieten schrijft hij op. Niet om ze te bewaren, maar omdat hij ‘voelt’ dat hij ze wil opschrijven. ‘Het is eigenlijk heel simpel, maar je kunt het snel verpesten’, staat in een van de boekjes. En even verderop: ‘ Vanavond scheer ik me in bad als een cowboy’. Of: ‘Een actueel jasje’.

“Het is een misverstand dat een liedtekst poëzie is. Het lijkt op elkaar, maar het is een totaal andere tak van sport. Een liedje is een reis in de tijd en die duurt ongeveer drie minuten. Als ik het heb gezongen is het voorbij. Bij poëzie heb je een bladspiegel en staat de tijd even stil.”

Bij het creatieve proces hoort ook een flow, een moment dat je helemaal kunt opgaan in je werk. Heb jij dat ook?

“Jazeker, er zijn zelfs meerdere flows. De eerste is bij de ontdekking van een hele goede melodie, vaak ontstaat die op basis van een vergissing. Je maakt een foutje en dan gaat er een raam open, dat is heerlijk. Vergissingen zijn geweldig, die moet je koesteren. Als je ervoor open staat kunnen dingen ontstaan. Maar als het niet lukt of als ik vastloop, dan leg ik het weg. Op een dichte deur beuken heeft geen zin. “De tweede flow komt tijdens het schrijven van de tekst. Een goede regel per dag is een goede dag, het gaat gewoon langzaam. En als de tekst klaar is, dan lijkt het een onsamenhangend geheel van zinnen, een collage van woorden.”

Dan legt hij het liedje paar maanden weg om het te laten rijpen en werkt ondertussen aan een van zijn vele andere muzikale projecten. Als Spinvis na een tijd het liedje weer uit de kast trekt, valt alles op zijn plek.

“Dan zie ik plotseling wat het verhaal is. Dan nog een beetje sleutelen, een beetje erbij of juist eraf, en dan is het toch gewoon klaar. Het is een mysterieus procedé en dat gebeurt in mijn onderbewuste. Net als een Polaroidfoto: eerst is alles grijs en dan ontdek je plotseling mannetjes, en even later verschijnt er een huis en dan daarachter een bos.”

Dan volgt een pijnlijk moment, vertelt Spinvis. “Bij het inzingen van de definitieve tekst moet ik afscheid nemen van mijn mummelversie. Dat is afschuwelijk, want in die versie zat de belofte van perfectie. Als ik toch eens in taal zou kunnen vatten wat ik daar voel, dat geheim, dat mysterie. Maar dat lukt niet, nooit. En dus moet ik afscheid nemen van de perfectie, van wat het had kúnnen zijn. Dat is best pijnlijk. Dus als het liedje is ingezongen gaat het weer op de plank.

“De derde flow komt als ik er dan na een tijdje weer naar luister. Dan ben ik de mummelversie een beetje vergeten en hoor ik pas wat de echte potentie is van het liedje. Ik hoor wat ik nog kan verbeteren, ik krijg vrede met mijn stem en de tekst en het verhaal. En dan, op een dag hoor ik een popliedje waar ik toch heel blij mee ben.”

Dit creatieve proces ontstaat in het souterrain van een bescheiden rijtjeshuis in Nieuwegein, op welke manier is dat een inspirerende omgeving?

“Ik vraag me weleens af of ik hetzelfde werk zou hebben gemaakt in een woning in Amsterdam of Parijs, maar ik denk dat het me teveel zou afleiden. Hier in Nieuwegein woont het echte Nederland, en daar gaan mijn teksten over. Voor ik kon leven van mijn muziek heb ik 25 jaar gewerkt als postsorteerder. Ik werkte ’s nachts in een fabriek, het stomste werk dat er is. Maar daar kwam ik in contact met mensen die hier zijn aangespoeld, uit heel de wereld en soms van de onderkant van de samenleving. Dat is nog steeds mijn kapitaal, want ik weet wat gewone mensen dromen en denken. En dat is Nieuwegein, of Lelystad, of Zoetermeer; niet het fotogenieke artistieke Nederland, maar het échte Nederland. Dat is mijn romantiek, dat is authentiek en eerlijk. Ik haal meer inspiratie uit het saaie, grijze leven dan uit het Rijksmuseum.”

Creatieve voeding haalt Spinvis ook uit boeken en strips. Vooral grafische kunst, zoals de strip Little Nemo in Slumberland van Winsor McCay. Spinvis noemt het ‘reproductiekunst’ omdat de strip rond 1910 dagelijks verscheen in de New York Herald en tientallen keren werd afgedrukt. Elk plaatje is een gedetailleerde weergave van een droomwereld in Art Nouveaustijl.

“Dit was helemaal niet bedoeld als kunst, het stond gewoon elke dag in een krant en de dag erna werd de vis erin verpakt. Dat is precies wat me daaraan bevalt, het hangt niet in een museum. Het was meer een heel goed soort amusement. Wat ik doe, popmuziek, dat staat ook met een been in de amusementsindustrie. En het liedje dat je op Spotify luistert is ook gemaakt als reproductie, en juist daarom luister je altijd naar het origineel. Dat is anders dan bijvoorbeeld het Meisje met de Parel. Tuurlijk zijn daar ook reproducties van, maar daarvan is maar één origineel waar iedereen in aanbidding naar wil kijken.”

En hoe zit dat dan met een live-optreden, dat is toch ook origineel en uniek?

“Misschien is dat wel de vierde flow, optreden voor een publiek. In de studio heb ik controle over alles, terwijl ik op een podium te maken heb met andere muzikanten en met mijn eigen imperfectie. Dat is het mooie aan podiumkunst; wat je live ziet is niets anders dan totale menselijke imperfectie. Maar als na tien optredens de tekst en de akkoorden vanzelf komen, dan kun je boven het liedje uitstijgen en het gaan vertellen. Eindelijk de vruchten plukken van je werk. Dat is het moment van voldoening. Diezelfde euforie ervaar ik ook bij het inzingen van de mummelversie van mijn liedjes. En trouwens, perfectie is een idee-fixe.”

Hoe werkt het creatieve brein? Uit welke hersenkrochten toveren kunstenaars hun artistieke ideeën tevoorschijn? Schrijvers, schilders, componisten en andere scheppers gunnen Trouw deze zomer een kijkje in hun bovenkamer. Dit was aflevering 5.

Lees ook:

Componist Rembrandt Frerichs vindt inspiratie verslavend. ‘Muziek komt volgens mij van iets hogers’

Je weet nooit wanneer je een ingeving krijgt, weet jazzpianist en componist Rembrandt Frerichs. Bij hem gaat de ideeënstroom de hele dag door, en dan ineens gebeurt het: ‘Shit! Dit is gaaf!’