Spider-man: No Way Home is therapeutisch vingerverven met schurken

Spider-man kan traditioneel op veel sympathie rekenen. Zowel van de mensen die bij hem in de buurt wonen – ‘je vriendelijke buurt-spider-man’ is z’n bijnaam – als van ons, het publiek. Dat heeft voor een deel te maken met Peter Parkers stunteligheid, de schattige vrienden die hij om zich heen heeft – anders dan, zeg, de notoir chagrijnige Batman – en een soort chaotische onvoorspelbaarheid van de avonturen die hij beleeft. Ter vergelijking, bij de Avengers zie je de problemen lang van te voren aan komen, bij Spider-man staan ze meestal plotseling voor z’n neus. Laten we zeggen dat het de drie assen zijn van een Spider-man film.

In Spider-man: No Way Home voelen al die dingen te geconstrueerd. Dat heeft sterk te maken met het feit dat de verschillende drama’s die zich in de loop van de film ontvouwen, allemaal voortkomen uit een volledig te vermijden gebeurtenis in het begin. Doordat Spider-mans identiteit nu bekend is – zie Spider-man: Far From Home uit 2019 – heeft Peter Parker geen leven meer. Hij smeekt Doctor Strange daarom een toverspreuk uit te spreken die ervoor zorgt dat iedereen Parkers geheim vergeet. Maar tijdens het uitspreken van die spreuk verpest Parker de magie en verschijnen vervolgens allerlei vijanden uit alternatieve universa. Kortom, als Parker één minuut zijn mond had gehouden, was alle ellende vermeden. Wat volgt, is vermakelijk maar in je achterhoofd blijft het vooral onnodig voelen. Zeker wanneer het ergst denkbare gebeurt.

Doodvonnis

De actie is ten opzichte van Far From Home behoorlijk teruggeschroefd. Er zijn verschillende gevechten met Spider-mans vijanden maar die zijn meestal kort. Ondertussen wordt duidelijk dat Doctor Strange alle vijanden terug kan sturen naar waar ze vandaan kwamen. Er is echter één probleem: ze zijn allemaal uit hun werelden weggerukt, net op het moment voordat ze gedood zouden worden. Ze terugsturen zou een doodvonnis betekenen en dat kan onze vriendelijke buurt-spider-man niet over zich heen laten gaan. Hij wil ze ‘genezen’ van hun slechtheid.

Heel therapeutisch allemaal dus. Maar waarom zou je allerlei fictieve monsters bedenken en een compleet superheldenuniversum optuigen, om de schurken vervolgens van hun slechtheid te genezen? Serieus? Waarom dan überhaupt het hele circus opzetten? Columnist Max Pam, die recent klaagde dat James Bond een watje is geworden, zal vermoedelijk schuimbekkend de zaal uitlopen bij Spider-man: No Way Home.

Enfin, zoals gezegd, het wordt best vermakelijk gebracht. Maar dat is toch wel het minste wat je van een megaproductie als dit mag verwachten. Volgende keer beter graag.

Lees ook:

Met Eternals lanceert regisseur Chloé Zhao Marvels eerste homoseksuele en dove superhelden