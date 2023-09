Spelen op Into The Great Wide Open is voor de band Charlot een mijlpaal

Op het laatste zomerfestival van het jaar, Into The Great Wide Open, kunnen muziekliefhebbers op Vlieland opkomende, talentvolle bands zien, zoals Charlot.

Lotte Mulder legt een hand op de microfoon, de ander klemt ze om de microfoonstandaard. Ze kijkt in de verte, zonder te bewegen. Voor haar ligt de Kuil, een van de podia van Into The Great Wide Open op Vlieland. De band is deze vrijdagmiddag bezig met een soundcheck, publiek is er nog niet. Die zijn nog bij Naaz, die even verderop hoorbaar haar show geeft. Terwijl Mulder nog altijd roerloos haar hand op de microfoon houdt, golft het enthousiasme van het publiek over Naaz optreden door de lege Kuil.

Naaz is een gearriveerde artiest. Ze was die ochtend met de eerste boot aangekomen op Vlieland, omringd door een cameraploeg die een documentaire over haar maakt. Een artiest die kan leven van haar muziek, daar wil Mulder ook naartoe met haar band Charlot. Daarom is dit optreden zo belangrijk, hier, op Into The Great Wide Open, in de Kuil, een grote duinpan met hier en daar hangmatten.

Dreunende bassen

De bandleden vonden het al heel wat dat ze gisteren met een busje naar de camping werden gebracht. Tsja, dat hun tenten naast dreunende bassen stonden en zij pas tegen drie uur ’s nachts konden slapen, en er ook nog een luchtbed leegliep, ach. “De vermoeidheid komt vast na het optreden”, zegt bassist Hilde Luytjes.

Naast Luytjes (24) en Mulder (23) bestaat Charlot uit drummer Boaz van Willigenburg (29), gitarist Alex Haak (26) en toetsenist Daniel Zouitni (27). Ze ontmoetten elkaar op het conservatorium in Haarlem. Mulder bleef daar niet lang. Haar vader zei: “Als je muzikant wilt worden, moet je zelf teksten schrijven.” Dat ging ze leren bij Codarts in Rotterdam. “Uiteindelijk is dat mijn grootste liefde geworden.”

De band bleef en ontwikkelde zich door veel in cafés te spelen. Meters maken om beter te worden, daar ging het om. Ze deden mee aan de popronde, waar jonge bands zich presenteren voor het grotere werk. Charlot viel op en kreeg dit voorjaar een uitnodiging voor dit festival.

“Sinds die tijd zijn we toch wel veel hiermee bezig geweest”, zegt Van Willigenburg tijdens de lunch, zo’n twee uur voor het optreden. “Het is voor ons een mijlpaal om hier te staan”, zegt Haak. “Ik begin het nu ook wel te voelen”, reageert Luytjes. Mulder zit voor een pizza. Ze neemt een paar happen en vraagt om een doggy bag. Te veel eten voor zo’n belangrijke voorstelling, daar krijg je spijt van, weet ze.

Hartkloppingen

Vroeger was ze misselijk op dit soort momenten, had last van hartkloppingen, vroeg ze zich af of haar stem het wel zou doen.

De eerste keer dat ze zong, voor andere mensen, was op de middelbare school, met een zelfgeschreven nummer. “Ik kroop bijna onder tafel toen ik het liet horen”, zegt ze. Verlegen of niet, ze bleef zingen en liedjes schrijven waarmee ze straks op het podium op Vlieland staat.

Over tien minuten, om precies te zijn.

“Wat zit het vol”, zegt Mulder. Aan de zijkant van haar ogen heeft ze twee kleine bolletjes gekleurd glas geplakt. Een valt in het zand. “Oh nee, die heb ik echt nodig.” Zoeken dus, maar niets te vinden. Snel een nieuwe plakken. “Jij bent fotograaf”, zegt ze tegen de fotograaf. “Zit het wel symmetrisch?”

Yoga

Iedereen is klaar nu. Nog even wachten. “Laten we yoga doen”, zegt Mulder. De band staat in een kring, doet rek- en ademhalingsoefeningen. Hebben ze geleerd tijdens de tour van Froukje, die ineens opduikt tussen het publiek. Ze zwaaien naar elkaar. Charlot stond in het voorprogramma van de populaire zangeres.

Spelen voor een groot publiek hebben ze dus al eerder gedaan, maar dit is anders. Hier komt het publiek voor Charlot. Hier kunnen zij nieuw, eigen publiek winnen, en nieuwe uitnodigingen voor andere festivals.

Eén minuut nog. “Oooh”, zegt Mulder. Iedereen geeft elkaar een box, dat moet van gitarist Haak, anders gaat het optreden helemaal mis. De band loopt het podium op, behalve Mulder. Zij blijft staan, achter het podium, de blik weer geconcentreerd vooruit, tot de band bijna klaar is met het intro van Cosmic Connections, een dansbaar nummer. Ze hoopt dat het publiek een beetje begint te bewegen, meedanst. Dan voelt ze zich vrijer om zelf te dansen.

Ze loopt het podium op, pakt de microfoon en zingt met hoge stem: So, just now I heard the moon. De maan, de sterren die in haar nummers voorkomen, gesloten ogen, donker. Allemaal woorden in haar teksten die bij de avond en de nacht horen. Ze speelt ook liever ’s avonds. Overdag optreden, in het zonlicht nog wel, hoe valt dat met deze muziek, vraagt ze zich af.

Van nature is ze al niet zo’n podiumbeest, zoals Naaz. Ze is bescheiden, en dat kan voor een artiest een valkuil zijn, weet ze. Een paar dagen voor haar optreden vertelt ze over haar danslessen omdat ze zich wil verbeteren op het podium en volgend jaar een wat grootsere show wil neerzetten. Niet met een uitgebreide choreografie. Dat past niet bij de band, niet bij haar.

Alle leeftijden

Dat is ook niet nodig. Charlot weet het publiek al snel te boeien door het ritme van de stevige beats die contrasteren met de hoge, zuivere stem van Mulder. Vooraan gaan hoofden op en neer, van jongeren en ouderen. Want op dit festival komt publiek van alle leeftijden bij elkaar. Het is door de locatie minder massaal dan andere popfestivals en de nadruk ligt niet op grote internationale acts, maar meer op alternatieve muziek. Charlot valt daar met z’n wat duistere elektronische synthpop ook onder.

“Het is voor mij heel speciaal om hier te staan”, zegt ze na haar tweede nummer tegen het publiek. “Als kind ging ik vroeger al naar dit festival.” Dat was de korte versie die zij het publiek vertelde. In de lange versie sprak zij eerder over hoe zij en haar zus plastic bekers verzamelden voor muntjes, want ook in die tijd was dit Vlielandse festival al begaan met het milieu.

“Met metershoge stapels liepen we dan rond. Met de muntjes die we kregen, konden we in het mini-rad en roze koeken kopen.” Het mini-rad staat er nog steeds en roze koeken zijn ook nog altijd te krijgen. “Ik kan me nog heel goed de sfeer herinneren, maar ik weet niets meer van de optredens die ik heb gezien, terwijl hier toch een paar van mijn grote voorbeelden stonden. Agnes Obel bijvoorbeeld.”

Een ander voorbeeld voor haar is Regina Spektor, een Russisch-Amerikaanse singer-songwriter die veel inspiratie haalt uit literatuur. Dat geldt voor Mulder ook. Caged Birds, het derde nummer dat ze speelt, is geïnspireerd op I Know Why The Caged Bird Sings, de autobiografie van de Amerikaanse schrijver Maya Angelou. Bij dit nummer gebeurt er iets. Charlot weet het publiek definitief te overtuigen. Het applaus klinkt luider, er wordt meer gedanst.

Ander hoogtepunt

Een ander hoogtepunt is Better When It’s Dark, een van Mulders favoriete nummers, en afgaand op de applausmeter ook die van het publiek. Better When It’s Dark gaat over verdriet, maar dan over hoe fijn dat gevoel ook kan zijn. “Het is het meest eerlijke nummer, waarin ik mezelf het meest geef”, zegt Mulder. “Dat is iets wat ik bij mijn nieuwe muziek steeds meer toepas. Soms denk ik: kan ik dit opschrijven? Het is heel persoonlijk. Hoe vatten mensen in mijn omgeving dit op?”

“Toen ik nummers schreef voor ons eerste album, begon ik bij de melodie. Die kwam gewoon in mijn hoofd. Daar ging ik dan woorden bij zoeken en zo zorgde ik dat het een verhaal werd. In het tweede album (dat in maart uitkwam, red.) heb ik het anders aangepakt en begin ik bij de vraag: wat wil ik vertellen? Ik schrijf de nummers nu echt vanuit de tekst. Muziek raakt me meer als de tekst me ook raakt.”

Mulder kondigt het laatste nummer aan. Nu al? reageert het publiek, dat in even groten getale aanwezig is als bij het eerste nummer. Als de beats van het slotnummer uitdoven, klinkt het laatste applaus van een uitgelaten publiek. Achter het podium omhelzen ze elkaar. “Een van de leukste gigs tot nu toe”, zegt Mulder. Better When It’s Dark? Ja, zal Mulder vooraf hebben gezegd. Maar ze weet nu: ze kan het ook in het volle daglicht.

