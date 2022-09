Spannende optredens en magische verlichting, maar op Into the Great Wide Open staat het eiland op één

Van snikhete dakpannen tot kleine eilandweggetjes: Vlieland veranderde dit weekend weer in het festivalterrein voor Into the Great Wide Open.

De passagiers op het bovendek van de boot naar Vlieland krijgen de boodschap met een snoeihard getoeter van de scheepshoorn: de trossen zijn los voor hun reis die Into The Great Wide Open (ITGWO) heet. Als na anderhalf uur de naam van het festival in grote, opgezette letters op het Vlielandse strand in zicht komt, is de voorpret compleet.

De 7150 bezoekers van werkelijk alle leeftijden komen hun zomer afsluiten met muziek, die verspreid door de bossen en duinen van het Waddeneiland te horen is. Dat is een van de kenmerken van ITGWO: hier doet de natuur mee met de muzikale ervaring.

Suspense in de dakpan

Neem het podium bij het Vuurboetsduin, waar de vuurtoren staat. Om daar te komen, beklim je tientallen treden en ploeter je je omhoog door rul zand: een kinderwagen is beneden achtergelaten. Boven op het duin, naast de vuurtoren, is de Waddenzee tussen de grove dennen zo blauw dat je je even op een Grieks eiland waant – tot je de windmolens in de verte ziet. Door het gele helmgras komen van alle kanten mensen tevoorschijn.

Applaus stijgt op uit de verte, maar de met suspense doordrenkte tonen van de Russische cellist Maya Fridman hoor je pas als je daadwerkelijk bij de stampvolle duinkuil komt. Daar kun je alleen nog in het zand in de snikhete zon plaatsnemen. Of je moet je tussen de zittende en liggende mensen door manoeuvreren, naar een plekje onder de dennenbomen.

Om tien uur bij het kinderprogramma

Fridman ontroert met werk van Mohammed Fairouz, Giovanni Sollima en Maurizio Bignone. Komt dat puur door haar spel en de composities? Of draagt het ritselen van de bomen door de wind daaraan bij? Het gefluister van met dennenappels spelende kinderen? Een huilende baby wordt gelijk gesust met de borst – zouden zij bij de kinderwagen horen die daar beneden staat?

Een kinderloos persoon zou zich afvragen hoe ideaal het is een meerdaags festival te bezoeken met je kroost. “Je maakt nu álles van het festival mee”, antwoordt Jasper Willemse uit Utrecht later bij het hoofdpodium op het sportveld. Willemse is met zijn dochters van zes en acht op het festival. “Vroeger werd je pas laat wakker na een lange nacht. Nu ben je om tien uur bij het kinderprogramma.”

Waardeloos geld

Achter hem begeleidt een animatieteam een wedstrijdje knuffelvos gooien en bij de Waardeloze Galerie kun je op het terrein gevonden bierdopjes en stukjes touw laten taxeren en inleveren voor nepgeld. Daarmee kun je weer iets ‘waardeloos’ uit de galerij kopen. “Alleen de eetmomenten zijn nog lastig”, vult Willemses partner Frederieke Wernsen aan. “Sommige kinderen eten zo’n hele currybowl op, maar die van mij niet.”

Ook Marjoek en Jelle, die met hun driejarige dochtertje in de bolderkar op een bospaadje lopen, passen zich aan. In de draagdoek zit hun baby met gehoorbeschermende koptelefoon. Het stel heeft een minitentje dat ze voor het middagdutje opgooien op een rustig plekje tussen de bomen. “De festivalervaring is wel anders”, zegt Jelle. “Je kunt niet meer vooraan staan bij de acts, dat is wel jammer.”

Froukje en S10. Beeld Tom van Huisstede

Terugkerend fenomeen

Wie dat wel kon deze editie, heeft zich goed kunnen onderdompelen in de energie van de optredens. Of dat nou was door het deinen op bij de afrobeats van Yung Dada in de Kuil, het discodansen bij Asa Mato bij de IJsbaan of het moshen bij de Rotterdamse punk van Tramhaus in de Bolder. En ook: meezingen met popsensatie Froukje op het Sportveld en ademloos luisteren naar de diepe, betoverende stem van Tamino op de Open Plek .

De stemming zat er goed in op het eiland. Dat is ook te merken aan de vriendelijke, spontane praatjes die men met elkaar aanknoopt.

Voor velen is ITGWO een terugkerend recept: jaren achtereen boeken ze hetzelfde huisje, al voordat de kaartverkoop is gestart. Of ze zetten gewoon hun tentje op bij de campings Stortemelk en Lange Paal. Je ziet vaak dezelfde gezichten, ook onder de achthonderd vrijwilligers die meehelpen: een paar uurtjes werken en daarna van het festival genieten.

Natuurlijke mini-arena’s

De spannende entourage is een van de dingen die het festival zo bijzonder maken. De weggetjes tussen de podia worden ’s avonds magisch verlicht door gekleurde lampen, of zijn juist pikdonker. De (licht)kunstwerken van de randprogrammering die je onderweg tegenkomt, prikkelen de zintuigen nog meer.

Met de glooiingen in bos en duin biedt Vlieland natuurlijke mini-arena’s waarin iedereen goed zicht heeft op het podium – tenzij je pech hebt en net in een kuiltje of achter een boom staat. Maar hindert dat nu echt?

Yung Dada. Beeld Nosh Neneh

Klimaatneutraal bier

De bezoekers weten dat ze hier te gast zijn bij Moeder Natuur. Als ze het niet gezien hadden aan het jonge boompje dat door de festivalorganisatie beschermd is met omheining, dan hadden ze het kunnen weten door de ‘Afval = grondstof’-bordjes die boven de prullenbakken prijken. Daar drop je de composteerbare servetten en het herbruikbare servies dat de festivalorganisatie dit jaar voor het eerst test.

Een groot informatiebord laat bovendien de kringloop zien van het ‘klimaatneutrale bier’, waarvan een deel zelfs met paard en wagen van Texel naar een zeilschip wordt gebracht voor de overtocht naar Vlieland.

Het lijkt of de organisatie aan alles denkt voor een zo klein mogelijke milieu- en natuurbelasting. Behalve misschien aan het gedrag van de bezoekers, die uiteindelijk lang niet altijd hun afval in de juiste bak gooien, soms toch roken waar het niet is toegestaan en meegesmokkelde blikjes nog weleens op de grond gooien.

Voetafdruk van het festival

Maar dat het eiland op nummer één staat, is voelbaar door zijn grootse aanwezigheid. Die wordt door de opzet van het festival keer op keer benadrukt. Hoe belastend die verveelvoudiging van het aantal eilandbewoners elk jaar écht is, zullen de meetsystemen en analyse-apparaten waarover het festival rept nauwkeurig bijhouden. Het is te hopen dat het meevalt, want als je het eiland steeds kleiner ziet worden op de boot terug, kun je net als alle andere vaste festivalgangers alleen maar denken: tot volgend jaar.

De volledige namen van Marjoek en Jelle zijn bekend bij de hoofdredactie.

