Sotheby’s veilt bijbels tafereeltje van Rembrandt

Het schilderijtje van 16 bij 21 centimeter, al meer dan anderhalve eeuw in particuliere handen, is onomstreden, zegt Sotheby’s: “Zoals de beroemde Rembrandt-geleerde Ernst van de Wetering heeft verklaard, garanderen de betrouwbare handtekening en datum van het schilderij en het onmiskenbaar Rembrandteske karakter de echtheid.”

Ook is het ‘vrijwel zeker’ de “Abraham mette drye engelen van Rembrant”, die wordt vermeld in een transactie die op 28 maart 1647 in Amsterdam tussen twee kooplieden werd gesloten.

Rembrandt, die de Bijbel op zijn duimpje kende, verbeeldde op het nu te veilen schilderij het moment in Genesis waarop Abraham, die net drie vreemden te eten heeft gegeven, merkt dat twee van hen engelen zijn en de derde God zelf. God meldt dat Abraham en Sara ondanks hun zeer hoge leeftijd (ze zijn volgens de Bijbel ‘welbedaagd’) nog een zoon zullen krijgen. Hoewel staat geschreven dat de ontmoeting overdag plaatshad, maakte Rembrandt er een avondscène van, zodat hij het goddelijke licht beter kon laten zien.

Portret van een onbekende man van Botticelli

Klapstuk van de veiling in New York wordt waarschijnlijk niet het werk van de beroemdste Hollandse meester, maar een portret van een onbekende jongeman geschilderd door de Italiaan Sandro Botticelli (1445-1510). Daar wordt zo’n 80 miljoen dollar voor verwacht. Volgens Sotheby's is de verwachting zo hoog, omdat het een erg belangrijk en zeer zeldzaam stuk is. De meeste werken van Botticelli hangen in musea en slechts een dozijn daarvan zijn portretten.

Daarbij is dit exemplaar van grote kwaliteit. "Onze jongeman is 550 jaar oud, maar hij ziet eruit alsof hij hier vanmorgen had kunnen binnenwandelen," zei George Wachter, Sotheby's specialist op het gebied oude meesters, eerder in The Guardian. “Hij is een echte schoonheid, in alle tijden.” Het veilinghuis ziet het werk, waarop de knappe jongeling een rond schilderijtje vasthoudt, zelfs als een van de belangrijkste portretten die ooit zijn aangeboden. Ook de Botticelli is van een particulier.

Lees ook:

Een zelfportret van de jonge Rembrandt in je woonkamer? Dat kan, voor 15 miljoen euro

Bij veilinghuis Sotheby’s kunnen geïnteresseerden dinsdagavond bieden op een zelfportret van Rembrandt. Een klein schilderijtje, maar evengoed peperduur.