Sorry zeggen? Dat is voor Raisa Blommestijn ‘zwichten voor tirannie’

Jaren voordat ze berucht werd door haar uitspraken over ‘negers en blanken’, raakte Raisa Blommestijn gefascineerd door ‘het kwaad’. Van jongs af aan hield ze zich bezig met de Tweede Wereldoorlog en met vragen als: ‘Hoe kon de wereld in de recente geschiedenis zo ontsporen? Hoe is het mogelijk dat wij mensen elkaar zulke vreselijke dingen hebben aangedaan? Maar ook: waarom stonden er niet meer mensen op tegen tirannie?’

Dat schrijft de 28-jarige rechtsfilosoof in haar boek Het spook van Weimar. Een democratie in crisis, waarmee ze in april promoveerde aan de Universiteit Leiden. Lang ambieerde ze een academische carrière. Tot ze in opspraak raakte vanwege haar omstreden uitspraken. Als tweedejaars promovenda moest ze zich verantwoorden bij de decaan, zegt ze in een uitzending van Café Weltschmerz.

Leids hoogleraar Wim Voermans noemde haar van de zomer zelfs een ‘schandvlek’ voor zijn universiteit en een ‘mislukking’ die terecht was ontslagen. Dat laatste moest hij later weer intrekken: Blommestijns dienstverband werd eind vorig jaar niet verlengd, maar van ontslag was geen sprake.

Inmiddels is Blommestijn gepromoveerd tot het middelpunt van landelijke controverse als presentatrice en commentator van Ongehoord Nieuws, het tv-programma van omroep Ongehoord Nederland (ON). In de uitzending van 15 september stelde ze dat online op grote schaal filmpjes te zien zijn ‘waarin blanken in elkaar worden geslagen door negers’. Er werden vier korte filmpjes met ‘zwart-tegen-wit’geweld getoond. Later bleek dat bij geen van deze filmpjes bewijs kon worden gevonden van een racistisch motief voor het geweld.

‘Niet buigen voor intolerantie’

Die ene uitzending leidde tot bijna 1700 klachten bij de ombudsman van de NPO, twee keer zoveel klachten als normaal in een heel jaar binnenkomen. Blommestijn ontving naar eigen zeggen “talloze (doods)bedreigingen, geweldfantasieën en haatberichten”. Maar voor haar illustreerden de heftige reacties die het n-woord opriep alleen maar “waarom we dat dus wél moeten gebruiken. Niet buigen voor intolerantie.”

“Het is absoluut nooit het doel geweest om nodeloos te kwetsen”, zei Blommestijn vijf dagen later op tv. Maar gekwetste gevoelens zijn “een inherent onderdeel van de vrijheid van meningsuiting”. Ze zei geen sorry. Op een radiocolumn getiteld Zo had Raisa van Ongehoord NL haar excuses moeten aanbieden reageerde ze met ‘ik móét niets’ en ‘dit is hoe de vrijheid van meningsuiting langzaam steeds verder wordt uitgehold’.

Een van de grootste problemen die de democratie anno 2022 bedreigen, is volgens Blommestijn dat nieuwsmedia een eenzijdig geluid laten horen. Bijvoorbeeld door kritiek op migratie weg te zetten als ‘extreemrechts’ en supporters van zwarte piet als ‘racist’. In haar boek vergelijkt Blommestijn het heden met de nadagen van de Weimarrepubliek in de jaren dertig. Ook nu zou de democratie zich in een crisis bevinden, waardoor steeds meer burgers zich ervan afkeren.

‘Stigmatisering en discriminatie’

Corona heeft die tweedeling volgens haar verergerd. Een van de tv-momenten die haar bekend maakten, was een uitzending van Jinek in oktober 2021. Daarin noemde ze het ‘echt schokkend’ dat 70 procent van gevaccineerd Nederland speciale maatregelen wilde voor ongevaccineerden. “Dat betekent dat 70 procent voorstander is van het uitsluiten van een groep mensen. Van stigmatisering en van discriminatie.”

Ondertussen verwijten critici Blommestijn zelf te discrimineren. Bij een uitzending van Ongehoord Nieuws was ze het grotendeels eens met Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter, die de islamisering van wijken een ‘kankergezwel’ noemde dat zich uitspreidde over Nederland. Ze knikte instemmend toen hij pleitte voor ‘zero immigratie én remigratie’. De uitzending leidde tot Kamervragen.

En na het racisme-item van 15 september spraken de overige publieke omroepen zich in een gezamenlijke verklaring uit tegen ON’s ‘valse, racistische boodschap, die wij kwalificeren als onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO’.

‘Diepe kloof in de maatschappij’

Moet de NPO zo’n omroep wel een podium geven? Die vraag gaat dan weer in tegen Blommestijns kernwaarden. ‘Wat politici en journalisten zich vaak niet lijken te beseffen, is dat zij mede onderdeel zijn van de diepe kloof die zich inmiddels heeft gemanifesteerd in onze maatschappij’, zegt ze in Het spook van Weimar. ‘Een kloof die heel schadelijk is voor het functioneren van de maatschappij en de democratie.’

Die kloof verdiept zich volgens haar wanneer politici weigeren samen te werken met een omstreden partij als FvD of de PVV, ook als die veel stemmen krijgt. Maar ook wanneer media mensen wegzetten als ‘racisten’ of ‘wappies’. ‘Dit heeft ertoe geleid dat grote delen van de Nederlandse bevolking inmiddels niet meer kijken naar de traditionele nieuwsvoorziening en hun toevlucht hebben genomen tot alternatieve kanalen.’

Zelf lijkt Blommestijn zo langzamerhand ook tot die groep te behoren. In plaats van bij Jinek, schuift ze tegenwoordig aan bij alternatief medium Café Weltschmerz. “Je ziet dat steeds meer mensen plotseling overlijden op vakantie”, zei ze daar tegen Willem Engel in een gesprek over coronavaccins. “Bijna elke dag zie ik wel iemand die van een berg is afgestort of in z’n slaap is overleden.”

Ze zei er wel bij dat meer onderzoek naar vaccins nodig is. Maar mondkapjes, die beschreef ze als een absoluut kwaad. “Die mondkapjes, dat is natuurlijk écht een vorm van mutilatie. Je weet dat het schadelijk is. Het is ook een krachtig symbool: het is je mond, dus je kunt eigenlijk niet meer spreken. Dat is wat erachter zit. Ja, dat is natuurlijk ontzettend duidelijk.”

