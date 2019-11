Sorry voor de woordgrap, maar wat een afknapper dat we die worst niet mochten consumeren

Ik beken. Ik heb twee uur braaf niet gezapt, om uiteindelijk acht piemels te kunnen zien. Of nou ja, braaf? Laat ik maar eerlijk zeggen: ordinair sensatiebelust. Om op het moment suprême zwaar teleurgesteld te worden. Er was per saldo geen piemel te zien, zelfs geen glimp! Ondanks mijn gloednieuwe tv met ultra-HD. “Dat is toch ook helemaal niet nodig”, zei mijn wettige echtgenoot naast me op de bank. Nee, maar het was wel beloofd. Voor het goede doel.

Oftewel: gisteren zond Net5 ‘For one night only: he-le-maal naakt’ uit. Een programma om bewustwording te kweken rond de typische mannenkankers aan teelbal en prostaat, met als aandachtstrekker een striptease door amateurdansers op het nummer ‘You can leave your hat on’, net als in de film ‘The Full Monty’. Vooral het vooruitzicht om acht bekende Nederlanders onder leiding van zanger Simon Keizer compleet naakt te zien gaan, zorgde vooraf voor veel media-aandacht in zo beetje alle talkshows.

Ik moet me proberen in te houden qua woordgrappen, want de mannenkankers zijn natuurlijk een serieuze aanleiding voor een programma. Maar deze moet even: het was een afknapper dat de worst die de hele tijd werd voorgehouden, uiteindelijk niet geconsumeerd kon worden.

En niet alleen wat betreft de zichtbare naaktheid, maar ook wat betreft de complete show: het dansen der mannen werd erg matig in beeld gebracht. Na bijna twee uur alle repetities en twijfels mee te hebben beleefd, was de registratie van de uitvoering onder de maat. Je zag ongeveer meer beelden van het gillende damespubliek dan van de dansers zelf. Dus een oordeel vellen over of ze het goed hebben gedaan is niet te doen. En ook bleef het ‘he-le-maal naakt’ voor de tv-kijker beperkt tot een blik op de billen.

Grote kans dat het napraten over de thema-avond nu beperkt blijft tot commentaar op dit slappe einde, in plaats van de constatering ‘stoer van die gasten dat ze zover gaan voor het goede doel’. Want het nut van dit onderwerp staat als een paal boven water: veel mensen weten niet dat teelbalkanker vooral jongemannen tussen 20 en 35 treft (een per 250) en dat geregeld zelfonderzoek zeer aan te raden is. Idem dito voor het checken van prostaatkanker.

Een paar slachtoffers vertelden eerlijk over hun erectie- en incontinentieproblemen – onder wie Barry Stevens – en dat maakte wel duidelijk hoe ingrijpend deze kankervormen zijn voor het manzijn. Het woord schaamte viel vaak. Misschien trouwens vooral terecht in verband met jongere patiënten.

Of ik kom gewoon op de verkeerde feestjes: inmiddels valt er vrijwel altijd wel een prostaatavontuur aan te horen als ik ergens aan de slagroomtaart of de kaasblokjes zit.

Heel apart is dat dit een programma was van NET5, het tot vrouwenzender omgedoopte kanaal van Linda de Mol, waarvan de kijkcijfers nog flink opgekrikt moeten worden. Terwijl er in de Talpa-stal dus ook een Veronica is, dat zich veel meer richt op mannen. De hashtag #checkzijnzaakje moet alles verklaren: vrouwen zijn blijkbaar instrumenteel om de mannen aan zelfonderzoek te zetten.

En daar geloof ik niet zo veel van. Maar ik zal eens navraag doen, op het volgende feestje.

