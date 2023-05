Songfestivalstad Liverpool kleurt blauw-geel en brengt in alles een ode aan Oekraïne

Zodra je Lime Station uitloopt is het duidelijk: Liverpool is de Songfestivalhoofdstad van dit jaar. Op een enorm ledscherm flikkeren de vlaggen en deelnemende landen je in neonkleuren tegemoet. Over het plein lopen mensen met rolkoffers en Eurovisie-buttons en jonge vrouwen in joggingbroek en croptop – ook wel bekend als naveltruitje.

Maar wie beter kijkt ziet dat het Songfestival eigenlijk in het teken staat van een ander land. Zo is het thema dit jaar United by Music, en de kleuren die daarbij horen zijn geel en blauw, en een klein beetje roze. Zonder dat het er al te dik bovenop ligt, is het duidelijk dat het dit jaar eigenlijk een Oekraïens feestje is.

Zangvogels die Oekraïense volksliedjes zingen

Het Verenigd Koninkrijk eindigde vorig jaar met Sam Ryder op de tweede plek; het was het Oekraïense Kalush Orchestra dat er met de winst vandoor ging. Maar omdat het door de oorlog onmogelijk is om zo’n evenement in Kiev te houden, wierp het VK zich op als plaatsvervangend gastland.

Op Albert Dock, het gebied vlak achter de M&S Bank Arena waar de shows zijn, lopen de Oekraïense vriendinnen Mila Kumganova en Julia Koron. Ze staan naast een van de twaalf soloveiko’s; enorme opblaasbare, lichtgevende vogels die overal door de stad verspreid staan. Het zijn zangvogels, nachtegalen, en ze zingen volksliedjes uit verschillende Oekraïense regio’s.

‘Poetin is gek geworden’

De twee vriendinnen hebben de Oekraïense geel-blauwe tweekleur om hun schouders en ze zijn trots dat hun land vorig jaar het Songfestival heeft gewonnen. Maar ze balen er wel van dat het onmogelijk is om de liedjescompetitie dit jaar in eigen land te organiseren.

Toen de Russische president Vladimir Poetin hun land binnenviel, moesten ze vluchten en sindsdien woonden ze op verschillende plekken in Europa, zoals in Londen en Amsterdam. Dat de Oekraïense inzending Tvorchi aan het begin van zijn liedje Heart of Steel zingt over het internationale gebaar van opdonderen – de middelvinger – vinden ze tof. “Ja, die is natuurlijk bedoeld voor Poetin. Volgens mij is die man echt gek geworden”, aldus Kumganova.

Oekraïense knipoog in de postcards

Ook de uitzendingen staan subtiel in het teken van de winnaar van vorig jaar. Zo wordt de eerste halve finale geopend door een van de drie presentatrices, Julia Sanina. Zij is een in Oekraïne een beroemde rockster uit de band Hard Kiss.

Ook in de filmpjes die worden uitgezonden tussen de liedjes door zit een Oekraïense knipoog. In de postcards zien we vergelijkbare plekken in drie landen. Zo zien we bijvoorbeeld voorafgaand aan het Nederlandse liedje verschillende vrolijk gekleurde huisjes; eerst een wijk in Oekraïne, dan een wijk in het VK en vervolgens Zaandam.

Omdat Oekraïne vorig jaar heeft gewonnen, mag het land automatisch door naar de grote finale op zaterdag. Ook het VK heeft als een van de grootste sponsors altijd een vaste plek.

