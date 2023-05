Songfestival van korte duur: ‘Winnen doen we zelf, maar als we verliezen ligt het aan anderen’

Het lukte de Nederlandse Mia Nicolai en Dion Cooper dinsdagavond niet om boven zichzelf en de andere inzendingen uit te stijgen. Ze zijn niet door naar de grote finale van het Eurovisiesongfestival op zaterdag. In een reactie zeiden ze ‘trots’ te zijn op wat ze hebben gepresteerd en gaan ze met ‘opgeheven hoofd’ huiswaarts. “Dit was wat we konden doen. We hadden ook de pech dat we in de eerste halve finale stonden met veel sterke acts en dat er geen vakjury’s waren”, zei Cooper na afloop.

Het is voor het eerst sinds 2015 – toen Trijntje Oosterhuis strandde in de voorronde – dat het Nederland niet lukt om een finaleplek te bemachtigen. Wat ging er mis?

Echt spannend was de show eigenlijk niet, zegt Daniël Dekker aan de telefoon vanuit zijn vakantiehuis op Ibiza. De radio-dj zat tien jaar in de selectiecommissie van de Nederlandse Songfestival-inzending en kent het klappen van de zweep. “Als we winnen doen we het zelf, maar als we verliezen ligt het aan anderen. Zo werkt het natuurlijk niet. En iedereen zei wel dat het zo’n sterke halve finale was, maar zo goed waren de andere de inzendingen niet. Op een paar echt goede nummers na.”

Gênant

Al vanaf het begin werden de kansen van Nicolai en Cooper laag ingeschat. Dus dat ze werden uitgeschakeld was geen verrassing. Maar toch is het een beetje gênant dat bijvoorbeeld de mannen van middelbare leeftijd in vale witte onderbroeken uit Kroatië wèl door zijn naar de finale.

“Het heeft geen zin om naar anderen te kijken, je kunt beter analyseren waar het bij onszelf misging. We waren gewoon niet goed genoeg, daarom liggen we eruit”, aldus Dekker.

In de aanloop naar het Songfestival werd duidelijk dat Dion en Cooper moeite hadden met hun liedje. De twee zongen zo vals bij twee vooroptredens in Madrid en Amsterdam dat Burning Daylight op het laatste moment moest worden aangepast.

Mia en Dion zingen Burning Daylight tijdens de repetitie voor de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Beeld ANP

“Sommige mensen zeggen dat het een briljante zet was om er achtergrondzangers bij te doen en het liedje in een andere toonsoort te zingen. Maar eigenlijk is dat gewoon een noodverband aanleggen natuurlijk”, zegt Dekker.

“Het ging al mis bij de voorbereiding. Ze kwamen er in een te laat stadium achter dat dit liedje voor het duo niet live uit te voeren is. En als Mia zegt dat ze nog maar twintig keer op een podium heeft gestaan en heel trots is dat ze iets in zichzelf heeft overwonnen, dan ben ik blij voor haar. Maar dat is natuurlijk niet het beste uitgangspunt, daar is het Songfestival niet voor.”

Eigen verantwoordelijkheid

Hadden Nicolai en Cooper misschien zichzelf eerder achter de oren moeten krabben en moeten aangeven dat ze nog niet klaar waren voor zo’n groot evenement? “Ik denk dat ze zo blij waren met deze kans, dat ze zich een beetje hebben vergist. Dat heeft echt met ervaring te maken. Als het in de studio lukt, wil dat nog niet zeggen dat je het ook live kunt. En dat hadden de mensen eromheen ook kunnen bedenken. Het was gisteren geen slecht optreden, maar zeker niet overtuigend genoeg. Het was te aarzelend en te onzeker. En dat heeft ook te maken met alles wat eraan vooraf is gegaan.”

Dekker raadt de selectiecommissie aan om nu eerst goed na te denken wat ze willen voor volgend jaar. “Ga bijvoorbeeld praten met artiesten met ervaring, bekijk wat er mogelijk is en maak een plan.”

AvroTros , de omroep die de Nederlandse inzending voor het Songfestival selecteert, is teleurgesteld. De omroep vindt het nu nog te vroeg voor een uitgebreide reactie. Volgende week gaan ze evalueren en bespreken hoe het volgend jaar moet.

