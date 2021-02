Songfestival mikt op uitzending vanuit Ahoy: ‘Het wordt de meest complexe Nederlandse tv-productie ooit’

De organisatie van het Eurovisiesongfestival hoopt eind mei nog steeds de deelnemers uit alle 41 landen te kunnen verwelkomen in de Rotterdamse Ahoy. Maar woensdag werd wel de knoop doorgehakt dat het een feest zal worden onder een strikt coronaregime, dus op anderhalve meter.

Of er publiek aanwezig kan zijn bij de repetities, voorrondes en de finale zal half april worden besloten. Alle fans die nog een kaartje hebben van de afgelaste editie van vorig jaar krijgen hun geld terug. Het is zeker dat er niet voor iedereen die nu een ticket heeft plaats zal zijn in Ahoy. Tickethouders krijgen een code, waarmee ze een nieuwe poging kunnen wagen als er toch beperkt publiek bij de show mag zijn.

Vier scenario’s

Er waren vier mogelijke scenario’s bedacht voor het festival, dat hoe dan ook doorgaat met voorrondes op 18 en 20 mei en de finale op de 22ste. Scenario A, waarin alles verloopt zoals we gewend waren, is woensdag definitief afgeschoten. “Dat is niet realistisch als je kijkt naar alle routekaarten en het tempo van vaccinatie”, zegt de Nederlandse hoofdproducent van het festival Sietse Bakker. “In mei is corona nog niet helemaal weg, is onze inschatting.”

Nu wordt gemikt op plan B. “We willen een veilige bubbel creëren met veel testen, quarantaine en hygiënemaatregelen. We hebben een dik coronaprotocol. Daar moet iedereen zich strikt aan houden. Het wordt de meest complexe tv-productie die we ooit in Nederland hebben gehad en het doel is nul besmettingen. Onze prioriteit ligt bij het inreizen van de artiesten. Dat kan en mag, daar is een speciale overheidsrichtlijn voor.”

Sietse Bakker tijdens het startsein voor het Songfestival 2021 in Ahoy. Beeld ANP

Mochten er artiesten toch niet kunnen komen vanwege de situatie in hun land, dan mogen zij met een beeldverbinding deelnemen aan het festival. Dat is scenario C. In het ergste geval worden alle optredens opgenomen in het land van herkomst en wordt het Songfestival een televisieshow, gepresenteerd vanuit Ahoy. Dat is plan D.

Bakker houdt er rekening mee dat er de komende maanden wellicht verder afgeschaald moet worden, maar hij heeft goede moed. “De komende tijd worden in fieldlabs experimenten gedaan met publieksevenementen. Dat is voor ons heel zinvolle informatie. We kijken ook goed wat bijvoorbeeld de Olympische Spelen doen.”

