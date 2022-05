Soms vraag ik me af in hoeverre onze ervaringen al algoritmisch gestuurd zijn

Een paar weken per jaar bieden de bloeiende kersenbomen in mijn tuin een sprookjesachtig stukje botaniek. Vanuit ons keukenraam op de eerste lijkt het een donzige wattenbol waar je in wilt springen, vanaf de grond een witte suikerspin om je gezicht in te begraven. Daarna regent het dagenlang bloesemblaadjes. En ik heb er niet eens wat voor hoeven doen. Ik schrijf ‘mijn tuin’, maar ik deel hem met buren en de bomen stonden er al toen ik er kwam wonen.

Vanzelfsprekend fotografeer ik ze iedere lente uitvoerig, zeker wanneer ze op hun volst en zwaarst zijn, het gras eronder supergroen en de lucht erboven superblauw. Zo’n moment mag niet vervliegen, dat moet je vastleggen, bezitten.

En delen – ik had sterk het gevoel dat ik het moest delen. Om iets uit mijn privéleven aan mijn zeer bescheiden schare volgers voor te schotelen. Iets gewoons, maar niet te gewoon. Om een beter totaalplaatje te maken van mijn persoonlijke merk, aan werk ook wat persoonlijkheid toe te voegen. Nu eindelijk eens wat doen om een publiek aan me te binden.

Ik deed het niet, maar het gevoel bleef hangen. Waardoor ik elke keer als ik naar die bomen keek, dacht: o ja, dat zou goed zijn om te delen. Vervelender dan de blootstelling aan al die ideaalversies van gewone levens online, is dat je er zelf ook een hoort te hebben, als welopgevoed sociale mediamens. Gebeurtenissen en ervaringen moeten allemaal door een digitale koker worden geperst, om aan de andere kant gladgestreken en strakgeboetseerd een plaats te krijgen in de openbare galerij van je leven.

Misschien vinden je volgers dit wel leuk

Die is samengesteld op basis van een vermoeden van wat aandacht krijgt: bewust of minder bewust houden we rekening met wat het algoritme van onze ervaringen vindt. Selfies doen het beter dan landschappen, weten veertienjarigen. Woede doet het beter dan nuance, weten twitteraars. Misschien vinden je volgers dit wel leuk, fluistert mijn innerlijke pr-persoon (die verder niet echt van wanten weet).

Soms vraag ik me af in hoeverre onze ervaringen al algoritmisch gestuurd zijn. Op Netflix zag ik een romantische komedie die leek samengesteld uit alles wat kijkers leuk vonden aan andere films. Had de streamingdienst het scenario door een robot laten schrijven? Ik luisterde een podcast over een rapper die zijn liedjes aanpaste opdat TikTok optimaal in zijn voordeel zou werken. Nieuwsberichten worden al jaren door kunstmatig intelligente computers gegenereerd. En veel (de meeste?) sociale mediagebruikers doen leggen alles wat ze meemaken even snel langs de socials-meetlat. Leuk om te delen? Ja/ nee.

Vreemd eigenlijk, hoe snel dat is gebeurd. Facebook en soortgelijken bestaan pas zo kort, maar in die paar jaar zijn mensen over de hele wereld het leven net een beetje anders gaan bezien.

Is dat erg? De tijd waarin je leeft, vormt nu eenmaal je ervaring, wat maakt het uit. Maar soms vermoed ik dat er iets verloren gaat. Toen de bomen waren uitgebloeid toog ik naar het tuincentrum voor wat nieuwe sjeu. Naast me kletsten twee vrouwen van in de twintig tussen de buitenplantjes, tot het opeens stilviel en een van hen siste: ‘Kijk!’, en ‘Ieh!’ – er zat een woest gekleurde vlinder op haar voorhoofd. Ze hield het anderhalve seconde vol tot ze haar telefoon omhoog hield en de vlinder meteen wegvloog. Teleurgesteld keek ze hem na en zuchtte: “Ik wilde weten hoe het eruit zag”.

Toch nog een smartphone-kiekje van de kersenboom. Beeld Kelli van der Waals