Soepfanaten vinden elkaar op sociale media: volg #souptok voor inspiratie in koude tijden

Voor de knusse kant van Tiktok moet u bij #souptok zijn. Een plek boordevol inspiratie voor een winters warm pannetje vol groenten.

Soep. Daarmee kom je de voorspelde koude januarimaand wel door. Zeker als straks kerst voorbij is en je geen rollade, aardappelkroketjes of meloen met ham meer kunt zien, biedt soep een licht verteerbaar tegenwicht.

Daarom deze tip: #souptok. Met zo’n 57 miljoen views een populair hoekje op TikTok, gevuld met soepfanaten die inspiratie bieden in koude tijden. Wat je kunt verwachten: geen blikken Unox erwtensoep, daarmee kom je niet meer weg in de digitale wereld (en thuis misschien ook niet).

Nee, het moet zo (di)vers en fotogeniek mogelijk, met een scala aan verse groenten. Dat maakt soepen zo populair onder de tiktokkers: ze zijn meestal erg gezond en passen in bijna elk dieet. Je kunt ze lactose-, gluten- en suikervrij of vegetarisch maken zonder dat het afdoet aan de smaak.

Zoals de geroosterde knoflooksoep van tiktokker Mike op @mikessoupershortshow. Een recept met ontelbaar veel tenen knoflook, ui, aardappels, tijm en Parmezaanse kaas. Even door de blender, wat zelfgemaakte croutons erover en klaar is Kees. Of heb je een vriend die veel van augurken houdt? Maak dan eens de augurkensoep, ook van Mike. Ingrediënten: selderij, wortel, ui, augurken, aardappel, kruiden en augurkensap. Klinkt niet lekker, is het wel.

Ook een goede tip is de bloemkoolsoep van tiktokker @tipeat. Wie had gedacht dat er van bloemkool een tongstrelend soepje gemaakt kon worden? Gouden tip: rooster de bloemkool in de oven. Dan komen er ineens smaken vrij.

Ieder land geeft zijn eigen draai aan soepen, en zo komen alle culturen samen op #souptok. Wij zijn voorlopig niet uit gekokkereld.

Lees ook:

Voedzame en troostende pompoen-bloemkoolsoep

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.