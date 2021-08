Sluimerend onheil in je vakantiebubbel

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: met je kop in het zand

De klimaatcrisis, wereldleiders, aardbevingen en zelfs de Taliban leken het eind van de Olympische Spelen keurig te hebben afgewacht. Het was een loodzware nieuwsweek middenin de zomervakantie. Tussen de berichten en beelden van natuur- en ander geweld, sijpelde op mijn telefoon een idyllische vakantiewereld door.

Ons demissionair kabinet had ook andere dingen aan het hoofd. De minister van defensie ging naar de bioscoop en verklaarde de volgende dag dat de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan niet voor niets was geweest omdat Nederland het land ‘had geleerd dat het anders kan’. Tolken in doodsangst kregen te horen dat hun hulpverzoek in de spambox van de ambassade was beland, of dat ze niet genoeg uren voor de Nederlandse staat hadden gewerkt om hulp te krijgen.

Vakantie geeft ruimte in je hoofd, een ander perspectief op de dagelijkse sleur. Lastig om die ruimte te vinden als het wereldnieuws op allerlei manieren tot je door weet te dringen. In Venetië was tijdens de kunstbiënnale in 2019 een kunstwerk te zien dat dat luxedilemma verbeeldde.

'Sun & Sea (Marina)' was te zien in het paviljoen van Litouwen bij de biënnale van Venetië in 2019. Beeld Joke de Wolf

Het was te zien in het paviljoen van Litouwen, dat voor deze gelegenheid in een voormalig militair pakhuis was gehuisvest. ‘Sun & Sea (Marina)’ heette het werk, mensen stonden er uren voor in de rij. De vloer van het pakhuis was tijdelijk een stuk strand – zand dus. Zo’n vijftien mensen, jong en oud, dik en dun, lagen er in badkleding op handdoeken te doen wat mensen zoal doen op het strand: elkaar insmeren met zonnebrand, lezen, badmintonnen, op hun telefoon kijken, of helemaal niets. Er was zelfs een hondje. Eén belangrijk verschil met het echte strand: deze mensen voerden een opera op.

Als publiek keek je vanaf een balustrade neer op de zingende badgasten. Er was weinig interactie tussen de zangers, ook wat dat betreft leek het op een gewoon strand. De subtiele muziek had ook de loomheid van het strand en je mocht zo lang blijven als je wilde. Prachtige consequentie van het neerkijk-perspectief: zolang de zangers op hun rug lagen op de handdoek of ligstoel, kon je ze zien zingen, zelf leken ze het publiek niet op te merken, zo blij waren ze in hun vakantiebubbel.

Zingen over asregen en een uitbarstende vulkaan

De crux zat hem in de teksten. Tussen de alledaagse persoonlijke beslommeringen – herinneringen aan andere vakanties, luxere oorden, smeer je me even in? Wanneer vertrekt je vliegtuig morgen? – sluimerde het onheil. Er was een vulkaan uitgebarsten, geen enkele klimatoloog had dat voorspeld. Vanwege de asregen kon er niet gevlogen worden. Er zaten zoveel algen in het water dat zwemmen niet ging. Maar toch: met 3D-printers kunnen we vast al het koraal, de dieren, ons eten en onszelf eindeloos blijven reproduceren, zong een jonge tweeling.

De bedenkers en makers van de opera, Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte and Lina Lapelyte, wonnen met het project de Gouden Leeuw, de prijs voor het beste werk van de biënnale. De pandemie gooide roet in hun wereldtournee die ook Rotterdam zou aandoen. Inmiddels zijn ze weer op pad, en leggen ze hun strandbubbel overal ter wereld even neer. Zodat het kunst- en operapubliek zich er even in kan spiegelen.

Joke de Wolf kiest elke week een kunstwerk dat in het hart van de actualiteit past. Eerdere afleveringen van Het Oog van De Wolf vindt u hier.