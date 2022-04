Slowcial media mogen snel de nieuwe norm worden

Onlangs las ik dat de slow movement, de beweging die een culturele verschuiving naar een rustiger levenstempo wil bewerkstelligen, al bestaat sinds de jaren tachtig. Hij zou zijn ontstaan op Piazza di Spagna in Rome, wat me een logische plek van origine lijkt: ik kan me geen stad voorstellen waar de gehaastheid van onze levens onbenulliger afsteekt tegen de eeuwigheid.

Daar, onderaan de Spaanse Trappen (gebouwd in de vroege achttiende eeuw), naast Bellini’s Fontana Della Barcaccia (gehouwen in de zeventiende eeuw; schaamteloos gevandaliseerd door Feyenoordsupporters in 2015), opende McDonalds in 1986 een vestiging. Tot afgrijzen van de restaurantrecensent Carlo Petrini, die protesteerde door samen met andere demonstranten borden penne uit te delen op het piazza.

Bij de beweging hoort een manifest, dat stelt dat de mens slaaf is geworden van snelheid, en we allemaal zijn bezweken aan hetzelfde verraderlijke virus: ‘Fast Life’. De slow movement keert zich af van de cultuur die sinds de industriële revolutie het dolce vita uit de mens aan het forceren is.

Algoritmes hebben de vaart verder opgevoerd

Helaas heeft de slow movement een gedegen tegenstander. Vooral sinds Fast Life hulp kreeg van het internet, dat het leven nog vele malen sneller maakte, door ons vele malen meer te verstouwen te geven: mailtjes, nieuwtjes, plaatjes, filmpjes. Toen Petrini zijn bordjes pasta uitdeelde, vóór het internet, kreeg de gemiddelde mens dagelijks al het equivalent van zo’n 40 kranten per dag aan informatie te verstouwen. In 2006 was dat gestegen naar 174 kranten, inmiddels zouden het er 700 zijn.

Vanzelfsprekend bereikt veel van die informatie ons via sociale media. Daar was alles al vlug, maar algoritmes hebben de vaart vlot verder opgevoerd. Ik schreef al eens over hoe ik in de begindagen van mijn Twitteraccount graag door mijn tijdlijn slenterde, waar degenen die ik volgde allerlei mooi en verdiepend leesvoer deelden. Inmiddels is Twitter er alleen nog om zo gauw mogelijk, in zo min mogelijk woorden, te begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. De gebruiker wordt op machinale wijze zoveel mogelijk meningen en mini-informatie door de strot geduwd, van wie dan ook – ik kom er nog maar weinig mensen tegen die ik zelf koos te volgen.

Wel lijkt het of er inmiddels ruimte is ontstaan voor een doordachter en relaxter internet. Bijvoorbeeld met nieuwsbriefdiensten als Substack en Revue, waar je alleen zelfgekozen samenstellers volgt, die hun publiek een route wijzen in die onthutsende informatiestroom. Iets soortgelijks doet de app Mohi, van Nederlandse makelij, dat zich ’s wereld eerste ‘slow media gemeenschap’ noemt. De app is bedoeld om artikelen, muziek, podcasts en video’s aan te bevelen, en suggereert ‘curators’ om te volgen. Het voelt als een terugkeer (in een nieuw jasje) naar het internet van vroeger, toen makers en bloggers centraal stonden.

Zonder scherm

Helemaal ontspannen is een eerste verkenning van de app niet. ‘Featured posts’, ‘highlighted curators’, ‘trending boards’: meer, meer, meer informatie om te navigeren; weer een kanaal erbij. Misschien zijn langzame sociale media wel een contradictio in terminis – de beste onthaasting vind je immers zonder scherm. Met een boek. Een wandeling (zonder podcast in de oren!). Maar online mogen slowcial media snel de nieuwe norm worden, wat deze overstouwde informatieconsument betreft.