Slechte mensen hebben de meeste macht, ziet schrijver Chaja Polak

Chaja Polak wil de lezer in haar romans laten meebeleven wat de gevolgen van oorlog zijn, maar dat niet alleen: ‘Het is ook altijd mijn anker geweest, door te schrijven hou ik mezelf staande.’

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

“Mijn ouders zijn joods-orthodox opgevoed, maar hebben allebei de godsdienst verlaten, zijn zionisten, toen socialisten en tenslotte communisten en verzetsstrijders geworden. Ze werden verraden en naar Auschwitz afgevoerd. Mijn vader is na de dodenmars van Auschwitz naar Dachau, in april 1945, aan tyfus bezweken. Hij werd 28 jaar oud. Mijn moeder móést terug, voor mij, een kind om voor te zorgen. Die gedachte hield haar in leven. En ze had ‘geluk’. Ze heeft me ooit verteld dat ze in Auschwitz – waar ze haar vader en haar lievelingsbroer door de schoorsteen zag gaan – het laatste restje geloof in God had verloren.”

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

“Ik maak beelden met woorden. Met woorden probeer ik mensen tot leven te roepen, zoals de drie samenwonende vrouwen in Het verdriet van de vrede, die respectievelijk hun man, verloofde en geliefde hebben verloren. Ze moeten na de oorlog verder, met alles wat ze hebben meegemaakt, aan hun lot overgelaten door de Nederlandse overheid. Ze hebben het geluk dat drie kleine kinderen – twee nichtjes en een neefje – tijdens de zomervakanties bij hen komen logeren. Ik wil wel verklappen dat ik één van die kinderen ben, maar het blijft een roman. Dit is wat ik kan. Zo kan ik laten zien wat het effect van de gebeurtenissen op mijn leven is geweest. Zo kan ik de verantwoordelijkheid nemen voor de nagedachtenis van de mensen die ik liefheb. Maar het is ook altijd mijn anker geweest, door te schrijven hou ik mezelf staande.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“Als ik meega in de gedachte dat God bestaat – en dat Hij ons naar Zijn evenbeeld heeft geschapen – dan moet ik zeggen dat Hij toch een behoorlijke fout heeft gemaakt. Er zijn wel goede mensen, maar de slechte mensen hebben de meeste macht. En dan duldt Hij ook nog eens geen andere goden naast zich, wat in feite een uitnodiging is tot geweld omdat zowel joden, christenen als moslims geloven dat er maar één God is. Toen er nog vele goden waren had je dit probleem niet. De goden leefden in de bomen, de dieren en de rivieren. Dat idee spreekt me veel meer aan. Ik zag een documentaire waarin een Mongoolse boer uit respect de ogen sloot van het door hem geslachte schaap, ik heb gelezen over indianenstammen die, voordat ze hun akkers gingen bewerken, de aarde om vergiffenis vroegen. Dat contact, die verbinding, zijn we helemaal kwijtgeraakt en de gevolgen zijn catastrofaal. Ik zou de manier waarop mensen met de natuur omgaan een vorm van ijdel gebruik willen noemen. God schiep Moeder Aarde en wij zijn bezig haar te vervloeken.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Mijn moeder vertelde met zoveel liefde en warmte over het orthodox-joodse gezin waarin ze was opgegroeid, dat mijn broer, mijn zus en ik alle drie een soort nostalgie hebben naar die tijd.

“Nol van Dijk, mijn tweede man, was Joods. We hebben wel eens overwogen de sjabbes weer in te voeren, maar ons leven was te overvol om het consequent te blijven doen. Ik eet wel koosjer-light: geen varkensvlees – überhaupt geen vlees trouwens – en geen schaaldieren. Dat doe ik ook om die verbinding met de cultuur te voelen, maar het echte ‘Jood-zijn’ lees je vooral in mijn boeken terug.

“Na de dood van Nol ben ik iedere vrijdag naar sjoel gegaan. Luisterend naar de gezangen en de gebeden voelde ik me opgenomen; het was alsof mijn verdriet werd vermengd met een eeuwenoud verdriet waardoor ik zelf, voor even, minder leed te dragen had.”

V Eer uw vader en uw moeder

“We hebben nooit met z’n drieën onder een eigen dak geleefd. Mijn vader zat bij het Joods studentenverzet en moest onderduiken toen zijn groep werd verraden. Mijn moeder, hoogzwanger van mij, is met een aantal familieleden bij elkaar gekropen tot er een briefje in de bus viel waarop stond dat ze zich in Westerbork moest melden. Ze dook onder en liet mij door een buurvrouw naar goede vrienden brengen.

“Ik was toen acht maanden oud, werd ingeschreven in het trouwboekje van mijn onderduikouders en kreeg een nieuwe naam: Lineke Hos. Enige maanden daarna dook mijn moeder onder op hetzelfde adres. Omdat ze er niet zo Joods uitzag, werd ze mijn kindermeisje genoemd. Tante Annie voor mij. Veel later, in 1944, kwam ook mijn vader naar ons onderduikadres. In april van dat jaar werden ze verraden en gearresteerd door Nederlandse agenten. Daar heeft mijn moeder altijd de nadruk op gelegd: het waren Néderlandse agenten. Die lui hadden de opdracht dat er ook een Joods jongetje moest worden meegenomen, hun zoontje. Dus zagen ze mij, op de armen van mijn onderduikmoeder – ‘Wat lijkt ze op mij, hè?’, zei ze – over het hoofd. Mijn vader heeft geen afscheid van me genomen. Hij was bang zichzelf te verraden.

“Ik heb zelf geen enkele herinnering aan dat moment, maar het moet een traumatische gebeurtenis geweest zijn want ik herinner me wel de dag erna toen ik wakker werd in een vreemd bed en twee vrouwen die ik niet kende aan het voeteneind zag staan. Ik was nét op tijd naar een ander adres gebracht, want eenmaal op het bureau hadden de agenten hun fout ingezien en stonden ze nog diezelfde avond bij mijn onderduikouders op de stoep.

“Mijn moeder heeft de kampen overleefd, mijn vader is niet teruggekomen. Iedere avond in bed fantaseerde ik dat hij zijn geheugen was verloren, in Rusland zat en nu onderweg was naar mij. Het moment waarop hij aanbelde en ik open wilde doen, viel ik in slaap. Ondertussen hield ik heel veel van mijn tweede vader. Dat was heel verwarrend. Er was niemand die tegen me zei: luister, je mág gewoon van je tweede vader houden, dat doet niets af aan de liefde die je voor je eigen vader voelt.

“Ik was op slag ‘volwassen’, voelde intuïtief ook aan dat ik mijn moeder pijn zou doen als ik te veel vragen ging stellen. Wanneer mijn moeder en mijn tante – de zus van mijn vader, wier vier zonen waren omgebracht – elkaar omhelsden en aankeken ‘wist’ ik genoeg. Mensen die geliefden verliezen, zeggen vaak tegen mij: ‘Jou hoef je niets uit te leggen’. Dat is ook zo. Ik weet wat verdriet is en heb uiteindelijk geleerd ermee te leven.

“Dat mijn moeder de verschrikkingen had overleefd door aan mij te blijven denken, dat ze was teruggekomen om voor mij te zorgen, bezorgde me ook een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Onze relatie was heel innig, ik hield zielsveel van haar. Misschien was er ergens een draadje boosheid, had ik het idee dat er te weinig aandacht was voor mijn verdriet, maar ik begreep het ook. Ik wist dat het niet anders kon.”

VI Gij zult niet doodslaan

“Als kind heb ik me afgevraagd of ik de moordenaar van de verraders van mijn ouders zou kunnen zijn. Eigenlijk is het antwoord daarop niet eens zo interessant: ik krijg mijn vader er toch niet mee terug. Ik geloof wel dat er mensen zijn die puur slecht geboren worden, maar fascisme ontstaat doordat velen van ons de neiging hebben zich bij een kudde aan te sluiten. En niet langer zélf na te denken. Dingen laten gebeuren.

“Marian Turski, een overlevende van Auschwitz, sprak zich tijdens de 75-jarige herdenking van het vernietigingskamp uit voor de invoering van een elfde gebod: gij zult niet onverschillig zijn. Onverschilligheid is het ergst. Oorlogen worden niet gevoerd door alleen een handjevol schurken; als niet al die miljoenen mensen in Europa op één of andere manier aan de Holocaust hadden meegewerkt of weggekeken zouden Hitler en zijn trawanten nooit in hun opzet een heel volk te vernietigen voor een groot deel zijn geslaagd.”

VII Gij zult niet echtbreken

“Mijn zusje heeft over mijn eerste huwelijk wel eens gezegd dat het een ‘gearrangeerd’ huwelijk was. Mijn moeder maakte zich zorgen over mij, ze dacht: dat kind redt het niet in haar volwassen leven. De vader van mijn eerste man had óók in het verzet gezeten – hij werd in 1943 gefusilleerd – en ik zou, door met zijn zoon te trouwen, in een voor mij bekende en daarom veilige omgeving blijven.

“Al snel bleek dat we heel anders omgingen met het verleden. Mijn eerste man zei alles zelf verwerkt te hebben en wilde niets meer over de oorlog horen, terwijl ik juist probeerde mijn ervaringen in woorden te vangen. Daar kwam bij dat we een stel waren in de flowerpowertijd. We hebben een tijdje in een commune gewoond, in een prachtig huis aan het Wertheimpark. Hij was een mooie jongen en hield er meerdere relaties op na. Ik ben dat ook gaan doen, maar niet van harte; ik zocht eigenlijk iemand, één persoon, die van me hield om wie ik was. Dat we bij elkaar bleven had voor mij alles met de oorlog te maken. Er waren al zoveel gezinnen verwoest: hoe kon ik, nu het vrede was, een einde maken aan ons gezinsleven?

“Op een gegeven moment verhuisden we voor zijn werk naar Rome, waar hij ook weer een relatie kreeg. Na drie jaar keerde ik alleen terug. De breuk was onvermijdelijk. Hij besloot ermee te stoppen en ik ben hem daar nog altijd dankbaar voor want zeven maanden later leefde ik samen met Nol. Nol was al jaren mijn allerbeste vriend, maar ik had nooit gedacht dat wij een stel zouden worden. Of het de bedoeling was? Daar geloof ik niet in. Ik geloof in geluk. En in pech. Dat mijn oudste zoon ziek werd en veel te jong is gestorven: dat noemde hij zelf ‘pech’. Mijn jaren met Nol: een enorm geluk. Ik had nooit kunnen schrijven als ik niet met hem was geweest. Toen hij in 2008 overleed wist ik dat ik me nooit meer zou kunnen openstellen voor een andere man. Ik heb nu al negen jaar een vriendin, we vieren een liefde die perfect in deze fase van mijn leven past.”

VIII Gij zult niet stelen

“Het in stand houden van de enorme kloof tussen de haves en de havenots: dat vind ik ook een vorm van grove diefstal. Natuurlijk, ik behoor ook tot de haves – al ben ik blij dat ik in een gewoon huurhuis, en niet in een kapitale villa woon – maar ik heb het over mensen die écht rijk zijn, die miljoenen verdienen over de ruggen van anderen. Ik heb het over banken, grote bedrijven, supermarktketens die economisch gezien de macht hebben en niet door regeringen worden gecorrigeerd.

“Er is zoveel onrecht op de wereld. Wat ik eraan doe? Ik schijf mijn boeken. Met woorden schep ik mensen met hun emoties, hun pijn, hun verdriet, hun liefde en hun wrok. Via mijn personages wil ik de lezer laten meebeleven wat de gevolgen zijn van oorlog. Of ik daarmee iets kan veranderen of verbeteren weet ik niet. Voor mijn jongste zoon en vier jongvolwassen kleinkinderen die nog door moeten wil ik het mezelf niet toestaan om moedeloos te worden. Speciaal voor hen ligt er nog een beetje optimisme op de bodem.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Als je de context van een verhaal weglaat, krijg je een vals beeld. Dat is iets wat ik vaak mis in de journalistiek: context geven, kritisch zijn, doorvragen. Onlangs luisterde ik naar een radio-uitzending van Nieuwsweekend, waarin Chris van der Heijden (historicus en publicist wiens vader in dienst van de Waffen-SS aan het oostfront vocht, AV) te gast was. Mieke van der Weij – die ik doorgaans bewonder – liet hem aan het woord over het ‘NSB-archief’ dat in 2025 door het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging zal worden opengesteld. De teneur van het verhaal van Van der Heijden was: dan zullen al die kinderen van foute ouders opgelucht kunnen ademhalen, want veel van die mensen hebben alleen maar een krantje rondgebracht of alleen maar dit of dat gedaan. Terwijl juist zij, door hun heulen met de vijand, hebben bijgedragen aan- en meegeholpen met de uiteindelijke vernietiging van miljoenen en miljoenen mensenlevens. Ik zat vol verbijstering te luisteren. Er kwam niet één kritische vraag en niet één correctie die getuigde van kennis van de geschiedenis.

“Dat is wat me, keer op keer, tegen de borst stuit en wat Eveline Gans (historica en publiciste, overleden in 2018, AV) ooit ‘nivellering’ noemde. Wegkijken, meedoen met de bezetter, onverschilligheid. Dit staat los van het gegeven dat kinderen van foute ouders óók ontzettend hebben geleden na de oorlog, toen hun vader of moeder in de gevangenis belandde. Maar die kinderen konden nog bij hun ooms en tantes terecht. Joodse kinderen hádden vaak ook geen ooms en tantes meer die voor hen konden zorgen. Die waren namelijk vermoord door de vijand wier verderfelijke ideologie de foute ouders aanhingen.Geschiedenis wordt niet alleen in dictaturen herschreven. De waarheid kan ook verloren gaan door onkunde, in landen waar journalisten van alles zomaar aannemen en niet langer nieuwsgierig willen zijn.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

“Doordat ik het een en ander heb meegemaakt, ben ik extra gelukkig met en dankbaar voor wat er wél is in mijn leven.”

Wie is Chaja Polak? Chaja Polak (’s-Gravenhage, 1941) is kunstenaar en schrijver. Ze publiceerde meerdere romans, verhalen en een dichtbundel. Van haar boek De man die geen hekel had aan joden, uit 2018, werd een bewerking voor theater opgevoerd. Onlangs verscheen bij uitgeverij Cossee haar roman Het verdriet van de vrede.

