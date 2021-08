Skrjabins Vijfde pianosonate is een metafysische reis langs álle toetsen van de piano

Marie-Ange Nguci over Skrjabins Vijfde pianosonate. ‘De compositie zit vol thema’s als chaos, hoop en verlangen, die allemaal een eigen ritme hebben’.

Een mystieke geboorte uit de oerchaos. Zo omschrijft de Frans-Albanese pianiste Marie-Ange Nguci (23) de hondsmoeilijke Vijfde sonate van de Russische componist Aleksandr Skrjabin, waarmee ze op 18 december haar debuutrecital in de Kleine Zaal van het Concertgebouw opent.

“Deze sonate is me ontzettend dierbaar. Hij is geschreven in 1907 en vormt een keerpunt in Skrjabins oeuvre. Je hoort hier de geboorte van zijn nieuwe harmonische taal, waarmee hij zichzelf van de traditionele tonaliteit bevrijdt. Dat is een heel extatisch, tumultueus gebeuren. Niet voor niets luidt het begeleidende motto: ‘Ik roep jullie tot leven, mysterieuze krachten, verdronken in de duistere diepten van de scheppende geest.’

“Het is gevoelsmatig en intellectueel een hele uitdaging om de Vijfde sonate te leren. Je moet vertrouwd raken met de manier waarop Skrjabins stijl eruit tevoorschijn barst, en met de bijzondere flexibiliteit van zijn ritmes. De compositie zit vol thema’s, zoals chaos, hoop en verlangen, die allemaal een eigen ritme hebben.

“De muziek is extreem geordend, maar ook heel intuïtief, als een levend organisme dat continu van sfeer verandert. Het is belangrijk om Skrjabin op zijn metafysische reis te volgen en zo intuïtief en gevoelig te spelen als je maar kunt. Maar ondertussen moet je een heldere geest bewaren om het stuk een ruggengraat te geven, zodat de overkoepelende eenheid hoorbaar blijft. Die combinatie is ontzettend moeilijk.

“Bovendien zwermen de vele muzikale stemmen van de ene naar de andere hand over de piano. Tussen de eerste en laatste noot komen alle toetsen wel een keer aan bod. De Vijfde sonate is een symfonisch gedicht waarbij het hele orkest zich als het ware in mijn tien vingers bevindt. Gelukkig zijn mijn handen groot genoeg, maar het was gemakkelijker geweest als ze nét een stukje groter waren.”

Marie-Ange Nguci speelt de sonate van Skrjabin op 18 december in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.