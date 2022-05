‘Skip intro’ van je favoriete serie? Het zou verboden moeten worden

Herkent u dit? Je hoort de tune van een serie en ineens word je teruggevoerd naar de tijd dat je die voor het scherm zat te bingen. Zoiets als met een plots opduikende geur die je herinnering prikkelt. Muziek blijft langer opgeslagen, in een ander deel van de hersenen, dan beeld. De kwaliteit van zo’n tune speelt in die geheugenopslag een grote rol. Belangrijk is ook hoe vaak je de begintitels werkelijk hebt bekeken en ze niet hebt overgeslagen omdat streamingdiensten je dat makkelijk maken met die speciale button: ‘intro overslaan’.

Ikzelf doe dat nooit, de intro overslaan. Ik kijk steeds altijd weer opnieuw naar de begintitels, en luister – met veel plezier – steeds naar de begintune. Erfenisje uit het televisietijdperk wellicht, waarin je een week moest wachten op de volgende aflevering van Six Feet Under.

Six Feet Under: geniaal

En dus zag je die schitterend vormgegeven titels, ­eindigend met dat boompje op een groene heuvel, elke keer opnieuw. Toch ontdekte je er steeds wat nieuws in, zoals je oren ook elke keer iets anders oppikten uit die geniale muziek van Thomas Newman. Luister die Six Feet Under-tune maar eens terug op YouTube. Valsige ­pianoakkoorden, slagwerktingeltjes erboven en gekke strijkerspizzicati eronder. En dan ineens is daar een heerlijk hemelse hobo-melodie.

Die hobo speelde ook al zo mooi een hoofdrol in ­Newmans muziek voor Angels in America, waarin de ­camera van de Golden Gate Bridge in San Francisco over de VS zweeft en uitkomt bij de fontein in Central Park in New York. Daar neigt het koperen standbeeld van de ­engel Bethesda haar hoofd en geeft ons een knipoog. Eenmaal gezien en gehoord, nooit meer vergeten.

Dat zijn series van al een tijdje terug. Even fast forward naar nu. In juni zendt Netflix, na tien jaar stilte, een nieuw seizoen uit van Borgen, de Deense successerie over een vrouwelijke minister-president. Heeft de Borgen-­muziek van succescomponist Halfdan E dat ­decennium overleefd?

Zeker wel. Je oren zitten meteen weer in het politieke gekonkel, dankzij een nerveus tikkende klok op de achtergrond en het ingenieuze gebruik van wat in ­muziekterminologie een ‘Alberti-bas’ heet. Dat is een simpel, meanderend motiefje in de bas, waarboven dan een melodie komt; in dit geval van de strijkers. Heel ouderwets eigenlijk, maar het werkt wonderwel. En nu we toch in de muziektermen zitten, moeten we het hier beslist hebben over de basso ostinato. Die komt voor in de begintune van de HBO-serie Succession. De briljante muziek van Nicholas Britell was zelfs de aanleiding voor dit artikel. Zo’n goede tune hadden we lang niet gehoord.

Dalend basmotief

Een vals gestemde tingeltangel-piano begint off beat een raar, frivool melodietje in mineur te spelen. Daaronder horen we strijkersakkoorden en daar weer onder klinkt die dreunende basso ostinato. Een dalend basmotief van vier noten dat steeds herhaald wordt. Klassieke componisten als Purcell en Pachelbel schreven wereldhits met een dergelijke bas.

Alleen is de bas bij Britell net een fractie ontstemd. Samen met dat valse pianootje wordt hier een muzikaal bouwsel gecreëerd dat voor je gevoel elk moment kan instorten; in zowel het plafond als in het fundament zitten constructiefouten. En dat past wonderwel op de weeffouten in de steenrijke familie Roy. Niet gek dat uitgerekend componist Britell een paar weken geleden in The Guardian een pleidooi hield voor afschaffing van die ‘skip intro’-knop, waardoor kijkers zoveel missen. De muziek onthult het DNA van een serie, zei hij.

Ultiem bewijs voor het succes van een muziekje is misschien wel dat het ook in andere programma’s op de achtergrond opduikt. Zo hoorde je die Succession-­bas ­terug in allerlei series en zelfs in het laatste seizoen van Wie is de mol?, een programma met ook een gouden tune. En wat te denken van misschien wel de allerbeste herkenningstune ooit? Die van Mission Impossible.

De succesvolle films met Tom Cruise zijn gebaseerd op een ­televisieserie uit de jaren zestig en zeventig. In de films is de herkenningsmelodie van de serie gelukkig bewaard. De iconische muziek werd geschreven door de Argentijn Lalo Schifrin. Die stelde zichzelf voor een ‘mission impossible’ door een swingende tune te schrijven in een vijfdelige maat. Swingen op een onregelmatige maatsoort? Schifrin slaagde met vlag en wimpel.

Ook onvergetelijk: die zwelgende melodie bij The Onedin Line.

Luie trompet

Er is zoveel moois gemaakt, zoveel dat een herinnering kan oproepen. Die heerlijke, luie trompet in Homeland, de twee akkoorden (hamerklappen van de rechter) in Law & Order, het liedje Hollow Talk waarmee de Scandinavische serie The Bridge (met de autistische detective Saga) steevast begint, Wheels on Fire aan het begin van Absolutely Fabulous, die zwelgende melodie bij The Onedin Line (die goede oude Katsjatoerian), of de vals zingende Edith en Archie Bunker achter de piano in All in the ­Family – those were the days!

Je kunt met al die tunes van vroeger en nu (van Dallas en Dynasty tot The Crown en The Sopranos) een leuk spel met je huisgenoten spelen. Zoek een willekeurige tune op en kijk hoe men op het geluid reageert. Bij een goeie tune zul je steevast zien dat mensen opkijken en zeggen: ‘Hé, waar ken ik dit ook weer van?’ En als het echt een toptune is, zeggen ze er meteen de juiste titel bij.

De top 5 van Peter van der Lint 1. Mission Impossible

2. Succession

3. Six Feet Under

4. Angels in America

5. Wie is de mol?

Lees ook:

Het meesterlijke nieuwe seizoen van Succession heeft de allure van een Grieks drama

Een disfunctionele familie van onechte mensen, superrijk, vol vilein verraad en loyaliteitsconflicten. De succesformule van Succession bereikt in het derde seizoen ongekende toppen.