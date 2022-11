Sintspeelgoed swappen, swingen in De Oosterpoort, of dwalen door een stil Voorlinden

ROCKIT JAZZFESTIVAL

SPOT / De Oosterpoort, Groningen

12 november

Spotgroningen.nl/events/rockit

North Sea Jazz en SPOT laten het zinderen op zes podia van De Oosterpoort, met gevestigde namen en ‘rising stars’ uit de brede jazzscene. Met bijvoorbeeld jazz- en souldiva Lady Blackbird en haar Nina Simone-vertolking, begeleid door pianist Deron Johnson die met Miles Davis speelde. Of nieuw talent zoals DOMi & JD BECK, ‘het meest gehypete jazzduo van het internet’.

SWAP SINT

Speelgoed ruilen

10 t/m 26 November

Kijk bij ‘Agenda’ voor een ruilmarkt in de buurt, op Swipswap.nl.

Geen cultuur, wel een cultureel fenomeen: de komende weken duiken op allerlei plekken in Nederland sinterklaas-ruilmarkten op. Breng speelgoed in, en met de verzamelde punten zoek je weer de leukste spelletjes en sint-cadeautjes voor thuis uit. Of je organiseert zelf zo’n ruilspot; Swap Sint maakt van 2022 graag het duurzaamste sint-jaar ooit.

PODCAST: DAG VOOR DAG

Liesbeth Rasker

Spotify

“Ik heb altijd gedacht dat de dood en ik elkaar goed kenden”, zei Liesbeth Rasker (34) eens. Op haar tiende overleed haar moeder. Twee jaar geleden haar ‘surrogaatmoeder’, schrijfster Renate Dorrestein. Het vloerde haar. In podcast Dag voor Dag houdt ze ‘gewone gesprekken over rouw’ met mensen die dicht bij haar staan. Gewoon thuis, met een pot thee of fles wijn. Nu staat het nieuwe seizoen 2 online, op Dagvoordag.nl, Spotify en de podcast-apps.

Italiaans kunstenaar Giuseppe Penone werkt graag met eenvoudige materialen zoals hout. Beeld Museum Voorlinden, Giuseppe Penone

GIUSEPPE PENONE

Voorlinden, Wassenaar

t/m 29 januari 2023

Voorlinden.nl

“Ik voel het bos ademen, en hoor de trage, gestage groei van het hout.” Italiaans kunstenaar Giuseppe Penone (1947) werkt met eenvoudige materialen: bomen, marmer, zelfs aardappelen, en wijst altijd op onze band met de natuur. Wie graag in stilte langs zijn werk dwaalt, gaat op zaterdag- en zondagochtend naar het speciale ‘stilte op sokken’-uur. Op 20 november is er een uniek ochtendconcert van pianist Matteo Myderwyk.

Beeld

CORINE KOOLE OVER LIEFDE - BEZIN MET BACH

TivoliVredenburg, Utrecht

26 november

Tivolivredenburg.nl

Tussen de heldere klanken van Bach ontspannen luisteren naar schrijvers en denkers: een ideale combinatie. Dit keer spreken publicist Corine Koole (Volkskrant-rubriek Lust & Liefde, het boek De zeven wetten van de liefde) en dichter Maud Vanhauwaert over de liefde. Vanhauwaert schreef bekroonde dichtbundels en droeg al voor in theaters, opera’s en een schapenstal. Met muziek gespeeld door de Nederlandse Bachvereniging.

De Van Nellefabriek in Rotterdam: een voorbeeld van Het Nieuwe Bouwen. Beeld Ossip van Duivenbode

MET CHABOT NAAR VAN NELLE

Het Chabot Museum, Rotterdam

‘s Weekends

Chabotmuseum.nl

De Van Nellefabriek in Rotterdam is zo’n mooi voorbeeld van Het Nieuwe Bouwen dat het Unesco-werelderfgoed is. Het Chabot Museum is van dezelfde bouwstijl en organiseert elk weekend rondleidingen in de fabriek, inclusief pendelbus. Een gids van UrbanGuides vertelt alles over de architectonische hoogstandjes van licht, lucht en ruimte. Het kaartje geeft ook toegang tot het Chabot Museum.